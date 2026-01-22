박강현 "227일의 표류, '라이프 오브 파이' 어떤 버전 믿냐면요..."

▲
<라이프 오브 파이> 공연 사진에스앤코
태평양 한가운데에서 조난된 인도 소년 '파이'의 이야기를 그린 뮤지컬 <라이프 오브 파이>가 순항 중이다. 벵골 호랑이 '리처드 파커'와 함께 227일간 구명보트를 타고 표류했다는 파이의 고백이 탄탄하고 치밀한 서사와 다채로운 무대 장치를 통해 표현된다. <라이프 오브 파이>는 올리비에상 5개 부문, 토니상 3개 부문을 석권하며 작품성을 인정받은 작품이다.
주인공 파이는 140분의 러닝타임 동안 무대를 지킨다. 파이 역에는 '뮤지컬 스타' 박강현과 '청룡 스타' 박정민이 함께 캐스팅됐다. 21일 서울 강남구 GS아트센터에서 기자들과 만난 박강현은 파이를 향한 애정을 가득 드러냈다.
실제 동물 크기에 맞춘 거대한 퍼펫(인형)과 다양한 조명, 영상을 활용해 이야기를 표현하는 <라이프 오브 파이>에 대해 박강현은 "이전까지 본 적 없는 형식의 무대"라고 설명했다. "그렇기에 1층에서 볼 때와 2층에서 볼 때 보이는 게 굉장히 다르다. 1층에서는 배우들의 숨결과 퍼펫의 에너지를 느낄 수 있다면, 2층에서는 마치 영화의 한 장면을 보는 듯한 매력이 있다"고 부연했다.
작품 자체가 다양한 시도를 감행하는 만큼 박강현에게도 <라이프 오브 파이>의 출연은 하나의 도전이었다. 그는 "언제 또 퍼펫과 함께하는 작품에 출연할 수 있을까 생각했다. 배우로서 경험을 중시하는 사람이기에 이 작품도 꼭 해 보고 싶었다. 이전과는 다른 유형의 힘듦이 있었지만, 그만큼 값진 경험"이라고 말했다.