박강현 "227일의 표류, '라이프 오브 파이' 어떤 버전 믿냐면요..."

[인터뷰] 뮤지컬 <라이프 오브 파이>에서 '파이' 역의 배우 박강현

안지훈(jh510)
26.01.22 11:19최종업데이트26.01.22 11:19
<라이프 오브 파이> 공연 사진
<라이프 오브 파이> 공연 사진에스앤코

태평양 한가운데에서 조난된 인도 소년 '파이'의 이야기를 그린 뮤지컬 <라이프 오브 파이>가 순항 중이다. 벵골 호랑이 '리처드 파커'와 함께 227일간 구명보트를 타고 표류했다는 파이의 고백이 탄탄하고 치밀한 서사와 다채로운 무대 장치를 통해 표현된다. <라이프 오브 파이>는 올리비에상 5개 부문, 토니상 3개 부문을 석권하며 작품성을 인정받은 작품이다.

주인공 파이는 140분의 러닝타임 동안 무대를 지킨다. 파이 역에는 '뮤지컬 스타' 박강현과 '청룡 스타' 박정민이 함께 캐스팅됐다. 21일 서울 강남구 GS아트센터에서 기자들과 만난 박강현은 파이를 향한 애정을 가득 드러냈다.

실제 동물 크기에 맞춘 거대한 퍼펫(인형)과 다양한 조명, 영상을 활용해 이야기를 표현하는 <라이프 오브 파이>에 대해 박강현은 "이전까지 본 적 없는 형식의 무대"라고 설명했다. "그렇기에 1층에서 볼 때와 2층에서 볼 때 보이는 게 굉장히 다르다. 1층에서는 배우들의 숨결과 퍼펫의 에너지를 느낄 수 있다면, 2층에서는 마치 영화의 한 장면을 보는 듯한 매력이 있다"고 부연했다.

작품 자체가 다양한 시도를 감행하는 만큼 박강현에게도 <라이프 오브 파이>의 출연은 하나의 도전이었다. 그는 "언제 또 퍼펫과 함께하는 작품에 출연할 수 있을까 생각했다. 배우로서 경험을 중시하는 사람이기에 이 작품도 꼭 해 보고 싶었다. 이전과는 다른 유형의 힘듦이 있었지만, 그만큼 값진 경험"이라고 말했다.

<라이프 오브 파이> 공연 사진
<라이프 오브 파이> 공연 사진에스앤코

박강현의 진심

<라이프 오브 파이>는 벵골 호랑이 리차드 파커를 비롯한 다양한 동물을 퍼펫으로 표현한다. 공연의 가장 큰 매력이기도 한데, 퍼펫을 움직이는 퍼펫티어(인형술사) 배우들은 고강도의 연습을 감내해야 했다. 박강현 역시 이 점을 특별하게 생각했다.

"퍼펫티어들의 마음이 일치하지 않으면 그게 퍼펫의 움직임에서 바로 드러나요. 자연스러운 표현을 위해서는 동물 각각의 움직임에 맞는 물리적인 조건도 충족해야 하고요. 연습을 통해 완성도 높은 퍼펫을 만들어낸 만큼, 어느 순간 무대에서 퍼펫티어는 보이지 않고 퍼펫만 보이게 되더라고요. 그 자체에 감동이 있어요."

박강현이 연기한 파이는 보험사 직원 '오카모토' 앞에서 227일 간의 생존담을 털어놓지만, 오카모토는 호랑이와 공존하며 살아남았다는 파이의 말을 쉽게 믿지 못한다. 그러자 파이는 사람들이 얽히고설켜 때로 식인까지 감행하며 살아남은 두 번째 이야기를 털어놓는다. 관객은 첫 번째 이야기와 두 번째 이야기 사이에서 파이의 진실을 스스로 찾아가야 한다. 박강현도 마찬가지였다.

"연출님이 어떤 이야기를 믿을지는 배우의 몫이라고 말씀해 주셨어요. 두 가지 이야기 모두 논리적으로 다 풀리진 않거든요. 저는 개인적으로 첫 번째 이야기를 진실이라고 믿고 오카모토와 관객을 설득하기 위해 노력해요. 그런데 사실 조금씩 다르기도 해요. 어떤 날에는 두 번째 이야기가 진실이라고 믿어지는 날이 있고, 어떤 날에는 제 의도처럼 첫 번째 이야기가 진실처럼 느껴지기도 하고요. 파이의 고백을 듣고 있는 관객들, 그리고 상대 배우들과의 호흡에 따라 매 순간 달라지는 것 같아요."

박강현은 자신을 "99명이 아니라고 해도 1명이 맞다고 하면 가능성을 열어두는 사람"이라고 소개했다. 그렇기에 <라이프 오브 파이>는 두 가지 이야기 중 무엇이 진실인지 끝내 단정하지 않는다. 그는 "삶에 있어 절대 단정 짓지 않는 태도가 이 작품을 연기하는 데 도움이 된다"고 밝혔다.

동시에 이 작품이 자신의 태도에도 영향을 주었다고 털어놨다. 사실 배우로 커리어를 쌓아갈수록 체력적으로 지치거나 시간에 쫓길 때가 있다 보니 마냥 긍정적일 수 없던 시기도 있었다. 하지만 파이를 연기하며 "삶의 태도를 다시 긍정적으로 다잡을 수 있는 계기가 됐다"고 밝혔다.

<라이프 오브 파이> 공연 사진
<라이프 오브 파이> 공연 사진에스앤코

"나를 '딴딴'하게 만들어준 작품"

박강현은 함께 파이를 연기하는 배우 박정민을 향한 칭찬도 아끼지 않았다. 박정민을 "개인적으로 좋아했던 배우"라고 설명하며 "정민이 형이 날 것의 연기를 보여줬다. 장기 공연임에도 연습실에서부터 엄청난 에너지를 분출했다. 함께 작업하며 정말 많이 배웠다"고 밝혔다. 배우 박찬양도 파이 역 커버 역할로 준비하고 있다. 2월 7일에는 박찬양이 파이를 연기하는 스페셜 공연이 예정되어 있는데, 여성 배우인 만큼 새로운 파이를 선보일 것으로 기대를 모으고 있다. 박강현은 박찬양에 대한 기대도 드러냈다.

"찬양이는 아무래도 여성이다 보니 파이 역을 함께 준비할 때 되게 신기했어요. 외국에서 파이를 연기했던 배우들을 보면 신장이 다 작은데요, 찬양이의 이미지가 외국 프로덕션의 파이와 굉장히 흡사해요. 그래서 정민이 형과 제가 정말 부러워했어요. 찬양이의 파이는 보는 이가 좀 더 마음을 쓰게 되는 매력이 있어요."

어느덧 공연이 개막한 지 한 달이 훌쩍 넘었다. 박강현은 스스로에게 "100점 만점에 60점"을 주었다. "나만의 행동과 대사를 가지고 파이의 감정에 도달할 수 있는지 고민했는데, 어느 정도 이루고 있는 것 같다"고 자평하며 "왔다 갔다 하는 장면을 내가 매끄럽게 표현하고 있는지 의심하고 있기에 40점을 뺐다"고 밝혔다.

박강현은 <라이프 오브 파이>를 통해 "말할 때 어느 정도의 에너지를 써야 하는지, 노래 없이 어떻게 상대방의 대사를 온전히 듣고 반응할 수 있는지 배우고 있다. 퇴장 없이 길고 크게 호흡을 끌고 가며 무대 위에서의 지구력도 기르고 있다"고 전했다.

"이 작품을 기점으로 훨씬 더 좋은 연기를 보여드릴 수 있을 것 같아요. 그전에도 힘든 작품들이 많이 있었고 그 작품들이 저를 '단단'하게 만들어줬다고 한다면, 이 작품은 저를 '딴딴'하게 만들어줬다고 할까요(웃음). 연기, 기술적인 부분, 체력적인 부분 전부에 걸쳐 크게 성장하고 있다는 걸 느낀 작품이에요. 이런 경험을 바탕으로 성장한 제 모습을 관객분들이 알아봐 주시길 기대합니다."

한편, <라이프 오브 파이>는 오는 3월 2일까지 서울 강남구 GS아트센터에서 공연을 마친 뒤 부산으로 향한다. 3월 7일부터 15일까지 드림씨어터에서 공연을 이어가며 대단원의 막을 내린다.

<라이프 오브 파이> 공연 사진
<라이프 오브 파이> 공연 사진에스앤코
