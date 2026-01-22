박강현 "227일의 표류, '라이프 오브 파이' 어떤 버전 믿냐면요..."

에스앤코

"찬양이는 아무래도 여성이다 보니 파이 역을 함께 준비할 때 되게 신기했어요. 외국에서 파이를 연기했던 배우들을 보면 신장이 다 작은데요, 찬양이의 이미지가 외국 프로덕션의 파이와 굉장히 흡사해요. 그래서 정민이 형과 제가 정말 부러워했어요. 찬양이의 파이는 보는 이가 좀 더 마음을 쓰게 되는 매력이 있어요."

"이 작품을 기점으로 훨씬 더 좋은 연기를 보여드릴 수 있을 것 같아요. 그전에도 힘든 작품들이 많이 있었고 그 작품들이 저를 '단단'하게 만들어줬다고 한다면, 이 작품은 저를 '딴딴'하게 만들어줬다고 할까요(웃음). 연기, 기술적인 부분, 체력적인 부분 전부에 걸쳐 크게 성장하고 있다는 걸 느낀 작품이에요. 이런 경험을 바탕으로 성장한 제 모습을 관객분들이 알아봐 주시길 기대합니다."

<라이프 오브 파이> 공연 사진박강현은 함께 파이를 연기하는 배우 박정민을 향한 칭찬도 아끼지 않았다. 박정민을 "개인적으로 좋아했던 배우"라고 설명하며 "정민이 형이 날 것의 연기를 보여줬다. 장기 공연임에도 연습실에서부터 엄청난 에너지를 분출했다. 함께 작업하며 정말 많이 배웠다"고 밝혔다. 배우 박찬양도 파이 역 커버 역할로 준비하고 있다. 2월 7일에는 박찬양이 파이를 연기하는 스페셜 공연이 예정되어 있는데, 여성 배우인 만큼 새로운 파이를 선보일 것으로 기대를 모으고 있다. 박강현은 박찬양에 대한 기대도 드러냈다.어느덧 공연이 개막한 지 한 달이 훌쩍 넘었다. 박강현은 스스로에게 "100점 만점에 60점"을 주었다. "나만의 행동과 대사를 가지고 파이의 감정에 도달할 수 있는지 고민했는데, 어느 정도 이루고 있는 것 같다"고 자평하며 "왔다 갔다 하는 장면을 내가 매끄럽게 표현하고 있는지 의심하고 있기에 40점을 뺐다"고 밝혔다.박강현은 <라이프 오브 파이>를 통해 "말할 때 어느 정도의 에너지를 써야 하는지, 노래 없이 어떻게 상대방의 대사를 온전히 듣고 반응할 수 있는지 배우고 있다. 퇴장 없이 길고 크게 호흡을 끌고 가며 무대 위에서의 지구력도 기르고 있다"고 전했다.한편, <라이프 오브 파이>는 오는 3월 2일까지 서울 강남구 GS아트센터에서 공연을 마친 뒤 부산으로 향한다. 3월 7일부터 15일까지 드림씨어터에서 공연을 이어가며 대단원의 막을 내린다.