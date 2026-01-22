발레리노 꿈꾸는 '소년'들의 비상... '빌리 엘리어트'가 특별한 까닭

뮤지컬 <빌리 엘리어트>의 21일 서울 중구 충무아트센터에서 열린 기자간담회를 통해 관객 앞에 포부를 밝혔다. 이 작품은 탄광촌 소년 빌리가 복싱 수업 중 우연히 접한 발레를 통해 꿈을 찾아가는 과정을 그린다. 아카데미상 후보에도 오른 바 있는 동명의 영화를 연출한 스테판 달드리가 뮤지컬의 연출을 맡았고, <라이온킹> <아이다> 등으로 토니상을 수상한 엘튼 존이 작곡을 맡았다.이날 행사에는 '어린 빌리' 역의 김승주·박지후·김우진·조윤우, '성인 빌리' 역의 임선우, 해외 협력연출을 맡은 에드 번사이드, 해외 협력안무를 맡은 톰 호지슨, 국내 협력안무를 맡은 이정권·신현지, 작품을 총괄하는 박병성 프로듀서가 참석했다.제작사는 4월부터 진행될 네 번째 시즌을 위해 2024년 9월부터 세 차례의 오디션과 아역 빌리를 대상으로 한 트레이닝을 진행했다. 박명성 프로듀서는 "다른 작품에 비해 많은 시간과 제작비가 투여된 작품이다. 40년 동안 공연을 만들어왔지만, 가장 어려운 작품이 아닌가 생각한다"면서 "한국 뮤지컬의 기초 체력을 탄탄하게 하고, 어린 인재를 양성하는 정직한 방법을 알려주는 작품"이라고 말문을 열었다.협력연출을 맡은 에드 번사이드는 연습과정을 두고 "연습실에서 13주 연습을 하고, 무대에서 3주 반 테크 리허설을 진행한다"라며 "뮤지컬 역사상 가장 긴 연습 기간을 자랑하는 공연이 아닐까 생각한다"고 자부심을 드러냈다. 협력안무를 맡은 신현지는 "아역 배우들은 1년 동안 방과후에 9시까지 트레이닝을 받았다. 발레, 아크로바틱, 탭 댄스 등 기초를 다지기 위해 노력했다"고 <빌리 엘리어트>만의 특별한 트레이닝 '빌리 스쿨'을 설명했다.신현지는 16년 전 <빌리 엘리어트>의 국내 초연 당시 성인 빌리를 연기했고, 네 번째 시즌의 협력안무가로 돌아왔다. 함께 협력안무를 맡은 이정권은 해외 협력안무가 톰 호지슨이 영입했다.