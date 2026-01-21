'문화가 있는 날' 확대? 문체부가 놓치고 있는 중요한 사실

극약처방이었거나 또는 사후 약방문이었거나. 지난해 문화체육관광부(이하 문체부)와 영화진흥위원회(이하 영진위)는 7월과 9월 2차에 걸쳐 영화관 입장권 할인 쿠폰을 배포했다. 1차에만 2025년 추가경정예산 약 270억이 투입됐고, 6000원 할인권 450만 장 수준이었다.
출범 직후이던 이재명 정부 문체부가 내건 영화 정책에 대한 평가는 갈렸다. 한쪽에선 2030 여성들을 중심으로 관객 수가 증가했다는 분석이 나왔다. 또 한쪽에선 극장 객단가가 여전한 상황에서 미봉책이 될 거란 전망도 적잖았다.
정부가 세금을 퍼부어 선착순 할인 정책밖에 내놓지 못했다는 비판과는 반대로 선착순 할인 쿠폰은 빠르게 동이 났다. 비싼 티켓 값이 문제의 핵심이란 볼멘소리가 나올 만했다.
결과적으로 미비한 게 맞았다. 코로나19 팬데믹 이후 반토막 난 관객 수는 나아질 기미가 없어 보인다. 거두절미하고 숫자 앞자리가 2억에서 1억이 됐다. 국내 극장 관객 수는 2013년 2억명 대를 돌파했지만 코로나19 팬데믹을 거치며 1억 대로 주저앉았다. 알 만한 관객들은 이미 다 안다. 급기야 2025년은 1억 600만 명을 살짝 넘겼다. 일본 애니메이션이 약진하는 사이 한국 상업영화들은 맥을 못 췄다. 천만 영화는 언감생심인 시대로 접어들었다. 불 난데 부채질이 아니라 이게 현실이다. 그렇게 2026년을 맞았다.
그러자 문체부가 또 한 번 칼을 빼 들었다. 지난 20일 문체부는 매달 마지막 주 수요일 시행 중인 '문화가 있는 날'을 매주 수요일로 확대하겠다고 예고했다. 해당 내용이 포함된 '문화기본법 시행령' 개정안을 입법 예고한 것이다. 이를 통해 평일 멀티플렉스 티켓 값은 매주 수요일 7천 원까지 인하될 전망이다.
이 정책은 영화 개봉일도 바꿔놨다. 수요일에 관객이 몰리면서 2014년 이후 대형 배급사 작품들은 자연스레 수요일 개봉으로 이동해 갔다. 그리고 10년이 지났고 극장 지형이 완전히 변했다. 그렇다면 '문화가 있는 날' 확대는 득이 될까 독이 될까.
할인 쿠폰에 이은 '문화가 있는 날' 확대의 이면