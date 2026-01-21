'조상우·김범수·홍건희' 싹쓸이한 KIA, 지키는 야구 통할까?

KIA 타이거즈

2년 총액 15억 원에 잔류한 KIA 조상우2024년 통합 챔피언에서 2025년 8위로 추락한 충격이 컸던 것일까? FA 전력 이탈이 컸던 KIA 타이거즈가 스토브리그 막판 광폭 행보로 시장을 뒤흔들었다. 21일 하루에만 FA 불펜 투수 3명(조상우, 김범수, 홍건희)과 연달아 계약하며 총액 42억 원을 쏟아부은 것이다. 타선과 수비의 핵심인 최형우와 박찬호를 떠나보낸 빈자리를 철벽 불펜으로 채우겠다는 역발상 전략이다.2025시즌 KIA의 추락 원인은 명확했다. 2024 MVP인 김도영의 부상 이탈도 컸지만 불펜 평균자책점 5.22(9위)에 달할 정도로 경기 중반 이후 마운드가 흔들렸다. 정해영을 비롯한 필승조가 블론세이브 21개(2위)로 부진했고 역전패도 무려 25회(2위)에 달했다.선취점을 내고 앞서고 있어도 불안했고, 접전 상황에선 여지없이 무너지는 장면을 자주 노출했다. 최준영 대표이사가 주재하고 심재학 단장과 이범호 감독 등 코칭스태프가 모두 참석한 지난 19일 전략세미나에서 "불펜 보강이 최우선"이라는 결론이 나온 이유다. 이후 KIA는 말뿐인 반성이 아니라 바로 해결책을 찾았다.