'조림인간' 최강록의 재도전, 제가 더 고맙습니다

마지막 대결의 주제였던 '나를 위한 요리'는 요리사란 누구인가에 대한 대답이기도 했지만 매일 같은 일을 묵묵히 해내는 모든 노동자에게 보내는 따스한 위로였다. 맛을 볼 수 없다는 치명적 약점에도 직업과 직종에 구애받지 않는 보편적 감동을 전한 요리가 예술이 아니면 무엇이 예술일 수 있으랴.



며칠을 준비한 음식이어도 먹는 데는 몇 분 걸리지 않는다. 요리는 어차피 사라지는 것이다. 아무리 훌륭한 음식도 박물관에 전시해놓을 수는 없으니 기본적으로 소멸할 것을 염두에 두고 하는 게 요리다. 오히려 빨리 사라지면 기분이 더 좋다. 방치되지 않고 갓 만들어낸 좋은 상태에서 누군가의 손이 먼저 찾아간다면 요리의 목적을 다한 것이다. 그렇게 적절한 타이밍에 사라지게 하기 위해 우리는 요리에 시간을 투자하는 것이 아닐까? (최강록,'요리를 한다는 것'중에서)

다시 앞에서 거론한 영화 <프렌치 수프>로 돌아와보자.



흑백요리사2<흑백요리사> 시즌2 엔딩에서 제작진이 자막까지 넣어가며 던진 질문은 "요리사란 누구인가?"이다. 참가자들의 대답은 제각각이다. 먹고 살기 위해, 행복을 위해, 단지 즐거워서 요리를 시작한 사람들이 한자리에 모였다. 그리고 그 대답을 대표하는 한 명의 요리사가 정상에 섰다. '조림인간', '조림핑', '연쇄조림마' 백수저 최강록. 아무 것도 하지 않으면 아무 일도 생기지 않는다는 소개말의 마무리는 '나야 재도전'.시즌1에서 우승하지 못하면 1년간 인터넷을 끊으면 된다는 각오를 보였던 최강록 셰프. 재도전 뒤 진출한 3라운드 팀전에서 기존의 캐릭터와 어울리지 않게 '지금 소리치지 않으면, 나중에 후회한다. 지금 소리쳐라. 할 수 있을 때…'라며 대결에 나선 팀원들에게 적극적으로 의견을 냈다. 180분 동안 팬트리에 있는 재료를 무한정 활용할 수 있는 5라운드에서는 결국 자신을 '욕망의 조림인간'이라 표현하며 홍어 애, 생선, 트러플, 양송이, 표고, 다시마까지 전부 조려버리며 결승전에 진출했다.그렇게 마지막으로 받아 든 대결 주제는 '나를 위한 요리'였다. 요리괴물 이하성 셰프는 (상대적으로) '요리'에 방점을 찍은 듯 보였다. 어린 시절 아버지와 목욕탕에 다녀온 뒤 의식처럼 먹었던 추억의 순댓국. 해외생활 하다가 가끔 귀국하면 가장 먼저 찾던 위로의 소울푸드. 돼지의 피와 살과 내장을 두루 사용하며 파인다이닝식으로 재해석한 순댓국은 유년기의 추억과 청년기의 좌절과 고독이 담긴 완성도 높은 한상이었다.반면 최강록 셰프는 '나를 위한'에 초점을 맞췄다. 모두가 조림 음식을 내놓을 것이라는 예상을 깨고 본인이 좋아하는 우동육수에 구운 닭 뼈, 파를 듬뿍 넣고 가쓰오부시 육수를 섞은 국물에 여러 재료를 살짝 데쳐 넣었다. 그리고 30분간 저어서 만드는 깨두부로 마무리. 왜 자신에게 이 요리를 주고 싶었냐는 안성재의 물음에 "조림을 잘 못하지만 조림을 잘하는 척하며 살았는데 나를 위한 요리에서까지 조림을 하고 싶지 않았다"라고 고백했다. 누구도 예상 못 한 우승자의 요리가 그렇게 결정됐다. 노동주 혹은 취침주로 빨뚜(빨깐뚜껑 소주)를 곁들인.다시 시즌2의 질문으로 돌아와보자. 요리사란 누구인가? 생존을 위해 거를 수 없는 끼니를 만드는 사람. 사랑받는 음식을 팔아 수익을 창출하는 사업가. 더 나아가 명예와 자아실현을 위해 기술을 갈고닦는 장인. 세 영역에 발을 걸치고 있는, 어쩌면 유일무이하다고도 말할 수 있는 특별한 직업군이 아닐까 싶다.