'조림인간' 최강록의 재도전, 제가 더 고맙습니다

안성재 셰프의 유튜브 채널('셰프 안성재')에 출였던 배우 이제훈은 소주에 잘 어울리는 안주 레시피를 전수받으며 답례로 영화 <프렌치 수프>를 추천했다(기자주: 이제훈은 시네필(영화팬)로도 잘 알려져 있다).
베트남 영화 감독 트란 안 홍에게 깐느 감독상을 안기고, 국내에서는 공복 상영회를 가졌던 것으로도 잠시 화제가 됐던 <프렌치 수프>는 만찬 음식을 준비하는 과정을 세밀하게 그려낸 30분 간의 오프닝으로도 유명하다. 안성재는 이제훈에게 "그 영화는 제가 본 음식, 요리 영화 중에 '가장 멋진 영화(Best Movie Ever)'라는 극찬과 함께 예술 작품 같았다"라는 감상을 남겼다.
<프렌치 수프>의 배경은 19세기 프랑스. 당대 최고의 미식가이자 요리 연구가인 도댕(브누와 마지엘). 그리고 그의 주방을 맡은 외제니(줄리엣 비노쉬)는 역시 미식가인 도댕의 친구들을 초대해 음식을 대접한다. 친구들은 외제니의 음식에 크게 만족하고 쉬고 있는 그녀에게 찾아와 함께 식사하지 못해 아쉽다며, 다음에는 자리를 같이하자고 제안한다. 외제니의 대답은 다음과 같다.
"제대로 대접하려면 여기 있어야 해요. 제 부엌에요. 저는 여러분이 드시는 음식을 통해 대화해요. 그거면 충분하답니다. 드신 음식들은 저도 다 먹었어요. 냄새 맡고, 뒤집고, 어루만지고…. 그 모든 순간이 이 부엌에서 벌어지죠. 속속들이 다 알아요. 그 색깔, 그 식감, 그 맛을요. 제대로 먹어 보지 않아도요. 그 가자미가 여러분보다 제게 더 많은 걸 줬답니다."
외제니의 답을 들은 도댕의 친구들은 입을 모아 대답한다.
"당신은 예술가예요. 고맙습니다."
안성재가 보증한 '가장 멋진 (요리)영화'에서, 식탁의 풍성함을 넘어 예술가가 되는 요리사는 과연 어떻게 탄생할까.
2025년 백상예술대상 방송 부문 대상을 받으며 요리 열풍을 몰고 왔던 <흑백요리사> 시즌1에 이어 엄청난 기대와 우려 속에 출발했지만, 화제성으로 연말 연시를 장학한 <흑백요리사> 시즌 2에서 그 실마리를 찾을 수 있을 것도 같다.
<흑백요리사>의 주방, 재료 그리고 요리사