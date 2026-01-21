사막 한가운데서 춤추는 사람들, 딸 찾아 나선 아버지가 본 것

찬란

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

큰사진보기 ▲영화 <시라트> 스틸컷 찬란

오는 21일 개봉하는 영화 <시라트>의 제목 '시라트'(Sirāt)는 아랍어로 길 혹은 방식을 뜻하는 명사다. 이슬람교에서는 천국과 지옥을 잇는 유일한 다리를 의미하기도 한다. 이슬람 경전에 따르면, 시라트는 머리카락보다 가늘고 칼날보다 날카로워 오직 의로운 자만이 건널 수 있다고 전해진다.



제목처럼 영화는 천국과 죽음 사이를 오가는 이들의 여정을 보여준다. 사막을 옮겨 다니며 음악에 빠진 사람들은 각종 술과 약에 취해 밤낮없이 본능에 따라 움직인다. 캠핑카에 몸을 싣고 이리저리 떠도는 이들에게는 정부, 사회, 미래가 중요하지 않다. 오직 레이브 공동체만 있을 뿐이다. <시라트>에서 음악은 곧 종교이며 사막속 클럽은 성전이고, 음악을 즐기는 레이버들은 신도다.



오프닝에서 무아지경으로 춤추는 사람의 춤과 후반부에 이르러 루이스 일행이 추는 춤의 의미는 전혀 다르다. 앞선 춤이 환희를 표현한다면 후반부의 춤은 죽음을 목격한 연약한 인간이 실존의 몸부림을 치는 것으로 보인다.



<시라트>를 사운드 특별관에서 관람하길 바란다. 필자는 광음 시네마에서 관람하며 진동의 세기와 사운드가 폭력이 될 수도 있다는 걸 깨달았다. 현실과 초현실을 넘나드는 사막의 배경은 테크노 음악과 시너지를 이루며 모든 감각을 마비시킨다.



올리베르 라세 감독은 사막 속 레이브를 표현하기 위해 연기자가 아닌 실제 레이버들을 출연시켰다. 주연인 루이스와 에스테반을 제외한 출연자들은 연기 경력이 없다. 날것 그대로의 모습이 영화 속 비극을 더욱 선명하게 만든다.



한편, <시라트>는 올리베르 라세 감독의 네 번째 장편영화다. 그가 연출한 장편 4편은 모두 칸 영화제에 초청됐다. 칸 영화제는 그를 "안드레이 타르코프스키의 후계자, 느린 호흡의 살아있는 영화 형태를 추구하는 감독"이라는 평했다.

