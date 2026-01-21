"화려했던 과거와의 조우, 배우이기에 할 수 있는 값진 경험"

오차드뮤지컬컴퍼니

"넘버 'Why so serious'에 '뭘해도 바꿀 수 없다면 뭐든지 맘껏 하는 거야'라는 가사가 있어요. 처음 대본을 읽고 난 후로부터 지금까지 가장 좋아하는 대사예요. 인생을 관통하는 말처럼 느껴졌다고 할까요. 우리에게 바꿀 수 없는 상황이 닥쳤을 때 그 상황을 통제하려고 전전긍긍하잖아요. 그런데 그럴 때일수록 조금 내려놓고 하고 싶은 걸 즐겨야 한다고, 낙관적으로 생각하곤 해요."

"서커스를 보면 공 위에서 묘기를 부리는 클라운(광대)들이 있잖아요. 그들처럼 돌 위에 올라타서 주변도 바라보며 여유롭게 즐길 수도 있고, 그러다 또 내려가서 다시 돌을 굴리기도 하고요. 힘들면 조금 쉬기도 하고, 그러다 밥 잘 먹고 힘이 나면 힘차게 다시 굴리는 거죠."

뮤지컬 <시지프스>에 출연 중인 배우 김태오김태오가 초연에 이어 재연에 참여하는 작품은 <시지프스>가 처음이다. 그래서 초연에 참여했던 배우들과 재연을 다시 준비하는 과정도 <시지프스>를 통해 처음 경험했다. "연습하면서 초연 때 느꼈던 동료 배우 분들의 연기와 모습이 한 번씩 다시 기억나는 순간이 있었다. 이런 경험이 처음이라 기억에 남는다"고 특별한 기억을 전했다.재연을 맞이해서 언노운 역에 강하경, 포엣 역에 리헤이 배우가 새롭게 합류했다. 김태오는 두 배우에 대한 칭찬과 두 배우로부터 받은 자극도 빼놓지 않고 이야기했다. "강하경 배우의 말맛이 신선하고 재밌었다. 언노운 역은 텍스트 양도 절대적으로 많은데, 그걸 자신만의 화술로 운용하는 걸 보며 긍정적인 자극을 많이 받았다"고 설명한 데 이어 "리헤이 배우가 음악에 맞게 다채로운 움직임을 가져가는 걸 보며 뮤지컬배우로서 배워야 할 부분이라고 생각했다"고 밝혔다.어느덧 <시지프스>가 개막하고 한 달이 흘렀다. 그는 "초연에 이어 재연에 참여하고, 시간이 흐르니 무대가 조금씩 편해지기 시작했다. 편해지니 작품 속에서 새롭게 발견하는 것들이 있다. 그래서 공연이라는 게 참 재미있다는 생각을 새삼 하게 된다"는 소감을 밝혔다. 매일같이 작품을 통해 새로운 의미를 발견하는 가운데, <시지프스>에서 가장 좋아하는 대사는 초연부터 지금까지 한결같았다고 한다.이때 배우들이 선택한 방법은 그저 공연을 이어가는 것이다. 이는 끊임없이 돌을 굴리는 시지프스에 빗대어 표현된다. 돌을 굴리는 과정이 흔히 험난한 것처럼 여겨지기도 하지만, 김태오는 자신이 연기하는 발랄하고 긍정적인 캐릭터 아스트로의 색채가 짙게 묻어나는 답변으로 새로운 의미를 더했다.