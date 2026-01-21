"화려했던 과거와의 조우, 배우이기에 할 수 있는 값진 경험"

폐허가 된 세상에서 네 명의 배우가 한 자리에 모이며 뮤지컬 <시지프스>가 시작된다. 아무리 둘러봐도 출구는 보이지 않지만, 네 배우는 자신들이 사랑했던 일을 하며 이 시간을 버텨낸다. 바로 무대에서 연기하는 것. 그럴듯한 극장도 아니고 관객도 남아있지 않지만, 배우들은 다시 공연을 시작한다.
뮤지컬 <시지프스>는 끝없이 돌을 굴려야 하는 형벌을 받은 신화 속 '시지프스', 알베르 카뮈의 소설 '이방인'과 배우들의 삶을 엮어낸다. DIMF(대구국제뮤지컬페스티벌)에서 3관왕을 거머쥐며 작품성을 인정받았고, 초연의 호평에 힘입어 1년 만에 재연으로 돌아왔다. 극에 등장하는 네 명의 배우 가운데 '아스트로'는 그 이름에서 짐작할 수 있듯이 스타성을 지닌 배우로, 밝고 긍정적인 에너지를 통해 활기를 불어넣는다. 20일 서울 종로구 대학로 일대에서 '아스트로'를 연기하는 배우 김태오를 만났다.
초연부터 아스트로라는 캐릭터를 만들어온 김태오는 "스타를 봤을 때 내가 느꼈던 밝은 기분을 아스트로에 담아 표현하고자 했다"고 캐릭터를 소개했다. 아스트로와 함께 무대를 만드는 동료들은 '언노운', '클라운', '포엣'이다. 극중극의 형식으로 카뮈의 '이방인'을 연기하는데, 그 속에서 각 배우들은 다양한 역할을 소화한다. 언노운이 '뫼르소'를 연기할 때 아스트로는 요양원 원장, 검사, 개 등을 연기하며 공연에 참여한다. 김태오는 재연에 참여하며 언노운이 뫼르소를 연기할 때 자극을 주는 역할을 충실히 수행하기 위해 특히 신경썼다고 밝혔다.
"<시지프스> 초연을 통해 오랜만에 복귀한 데다, 이 작품이 배우의 이야기이기도 하니까 욕심을 많이 냈어요. 제가 가지고 있는 기술을 최대한 펼쳐보이자는 생각을 많이 했던 것 같아요. 목소리의 변화라든가, 신체적인 움직임을 더 많이 시도해보려고 했죠. 재연에 참여하면서는 아스트로가 어떻게 연기해야 뫼르소를 연기하는 언노운에게 자극을 줄 수 있을지 고민했어요. 뫼르소가 저로부터 자극을 받아야 하기 때문에 그에게 더 도움이 될 수 있는 방법과 표현을 고민했죠. 제가 하는 연기에 타당성을 부여하기 위해 노력하고 있습니다."
한층 더 깊어진 김태오의 아스트로