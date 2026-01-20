사이트 전체보기
반성문 쓴 KIA 수호신, 'AG 발탁' 노리는 정해영의 절치부심

반성문 쓴 KIA 수호신, 'AG 발탁' 노리는 정해영의 절치부심

[KBO리그] 2024 세이브왕에서 2025시즌 블론 7개로 추락한 정해영, AG 대표 발탁을 위한 조건은?

케이비리포트(kbreportcom)
26.01.20 17:13최종업데이트26.01.20 17:13
2025시즌 7블론세이브를 기록한 KIA 정해영
2025시즌 7블론세이브를 기록한 KIA 정해영KIA 타이거즈

지난 2024년 KIA 타이거즈의 통합 우승과 함께 세이브 타이틀(31SV)을 거머쥐었던 정해영(25)의 겨울이 유독 춥다. 역대 최연소 100세이브 기록을 다시 쓰는 등 역대 타이거즈 마무리 중 가장 롱런할 것으로 예상되던 정해영이었지만 2026시즌을 앞두고 KIA 마운드에서 가장 큰 폭의 연봉 삭감을 받아들여야 했다.

정해영의 2025시즌 성적표는 처참했다. 시즌 60경기에 등판한 정해영은 3승 7패 27세이브 평균자책점 3.79를 기록했다. 겉보기엔 나쁘지 않아 보일 수 있지만 세부적으로 들여다보면 마무리투수로선 낙제점이었다. 블론세이브만 무려 7개(공동 2위)로 다잡은 승리를 날리기 일쑤였다. 시즌 피안타율(0.299)은 3할에 육박했고 이닝당 출루허용률(WHIP)은 무려 1.51에 달했다.

KIA 정해영의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 정해영의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

지난해 부진 원인은 명확하다. 패스트볼에 의존하는 단순한 패턴이 상대 타자들에게 읽혔다. 변화구의 예리함이 떨어지다 보니 승부처에서 패스트볼 구사 비율을 높일 수밖에 없었고, 구위가 떨어지면 곧 난타로 이어졌다.

운이 따르지 않았다는 분석(BABIP/인플레이타구의 타율, 0.401)도 있지만, 마무리 투수에게 과정보다 중요한 것은 바로 승부의 결과다. 마무리인 정해영마저 흔들리자 직전 시즌에 비해 필승조가 약해진 KIA 불펜 전체가 도미노처럼 무너졌고, 팀 순위는 8위로 곤두박질쳤다. (2025 팀 불펜 ERA 5.22/ 9위)
불펜 부진이 이어지며 하위권으로 추락한 KIA(출처: KBO 야매카툰 중)
불펜 부진이 이어지며 하위권으로 추락한 KIA(출처: KBO 야매카툰 중)케이비리포트/최감자

결국 KIA 구단은 정해영에게 팀 내 투수 중 가장 큰 폭인 6000만 원 삭감(3억 6천→3억)을 통보했다. 지난 시즌 후 KIA 구단이 강조한 신상필벌의 원칙이자, 각성을 요구하는 강력한 메시지로 볼 수 있다. 정해영 개인으로서도 2026년 반등이 간절하다. 바로 아이치·나고야 아시안게임이 열리기 때문이다. 아직 병역 문제를 해결하지 못한 정해영으로서는 꼭 잡아야할 기회다.

하지만 지난해 부진이 계속된다면 대표팀 승선을 장담할 수 없다. 대표팀 마무리나 필승조 보직을 놓고 경쟁할 젊은 투수들이 팀마다 즐비하다. 정해영이 다시 태극마크를 달기 위해선 지난 2024년 세이브 타이틀 획득 시 보였던 안정감을 되찾는 것이 급선무다.

2026 아시안게임 대표 발탁이 급선무인 정해영
2026 아시안게임 대표 발탁이 급선무인 정해영KIA 타이거즈

2026시즌 개막(3/28)을 앞두고 아직 두달여가 남았지만 KIA의 시즌 전망은 어둡다. 박찬호, 최형우 등 타선의 주축이 줄줄이 팀을 떠났다. 타선 약화가 예고된 상황에서 믿을 구석은 결국 마운드, 그중에서도 뒷문이다. 공격력이 약해진 만큼 지키는 야구가 절실하다. 붙박이 마무리인 정해영이 올시즌도 세이브 상황에서 불안한 모습을 보인다면 KIA의 하위권 탈출은 요원할 것이라는 평가다.

"올해 못해서 죄송합니다. 내년에는 꼭 잘하겠습니다." 2025년의 마지막 날, 정해영이 SNS에 남긴 짧은 글에는 절박함이 묻어난다. 7번의 블론세이브라는 악몽을 딛고, KIA 마운드의 수호신은 다시 일어설 수 있을까? 마무리 정해영의 어깨에 2026시즌 KIA의 운명이 달려있다.

[관련 기사] 타이거즈는 다시 강해질 수 있을까? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 스포츠 전문 필진 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 정해영 아시안게임

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 '역대급 원투펀치' 사라진 한화... '벌크업' 황준서가 답될까?