반성문 쓴 KIA 수호신, 'AG 발탁' 노리는 정해영의 절치부심

KIA 타이거즈

2025시즌 7블론세이브를 기록한 KIA 정해영지난 2024년 KIA 타이거즈의 통합 우승과 함께 세이브 타이틀(31SV)을 거머쥐었던 정해영(25)의 겨울이 유독 춥다. 역대 최연소 100세이브 기록을 다시 쓰는 등 역대 타이거즈 마무리 중 가장 롱런할 것으로 예상되던 정해영이었지만 2026시즌을 앞두고 KIA 마운드에서 가장 큰 폭의 연봉 삭감을 받아들여야 했다.정해영의 2025시즌 성적표는 처참했다. 시즌 60경기에 등판한 정해영은 3승 7패 27세이브 평균자책점 3.79를 기록했다. 겉보기엔 나쁘지 않아 보일 수 있지만 세부적으로 들여다보면 마무리투수로선 낙제점이었다. 블론세이브만 무려 7개(공동 2위)로 다잡은 승리를 날리기 일쑤였다. 시즌 피안타율(0.299)은 3할에 육박했고 이닝당 출루허용률(WHIP)은 무려 1.51에 달했다.