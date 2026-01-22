20대 국회의원 '0명', 그러니까 한국이 문제다

한국 국회의원 가운데 20대 국회의원은 몇 명일까?
답은 0명이다. 22대 현 국회에서 20살부터 29살까지인 의원은 단 한 명도 없다. 30대 의원은 고작 14명, 그것도 대부분이 30대 후반이다. 40대 의원조차 전체의 10% 수준인 30명밖에 되지 않는다. 즉, 절대다수가 50대 이상이다. 22대 국회 평균연령은 56세를 넘겨 역대 최고령을 기록했다. 80대 이상 국회의원이 20대보다 많은 나라, 그게 한국의 현실이다.
지난해 뉴질랜드 의회에서 마오리족 권력 약화 시도에 반발하며 전통 의식인 '하카'를 해 세계적 화제가 된 의원 하나-라위티 마이피–클라크는 고작 21살이었다. 꾸준히 청년 정치가를 길러내는 프랑스에선 2024년 당시 34살이던 가브리엘 아탈이 총리직에 오르는 사건도 있었다.
역시 2024년 영국에선 2002년생인 샘 카링이 하원의원으로 당선돼 갈수록 젊어지는 영국 정치의 현실을 확인케 했다. 영국에선 카링 외에도 20대 의원이 10명이 넘는다. 영국 뿐 아니라 독일, 프랑스 등 서유럽과 북유럽 일대에서 청년 정치가가 지역 의회나 정당에서 활약하는 모습을 보는 건 그리 낯선 일이 아니다.
그러니까 한국이 문제다