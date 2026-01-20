정지영의 '내 이름은' 베를린 행, 제주4.3 영화 응원하는 까닭

오래간만에 반가운 소식이다. 베를린발이다. 19일 영화계에 따르면, 정지영 감독 신작이자 배우 염혜란을 내세운 <내 이름은>이 제76회 베를린국제영화제 '포럼' 부문에 공식 초청됐다. 2024년 <파묘>가 선정됐던 그 부문이다. 한국영화계로도 노장 정지영 감독 개인으로도, 제주4.3 영화로서도 기분 좋고 응원할 만한 소식임에 틀림없다.
2월 개최하는 베를린 국제영화제는 전 세계 국제영화제의 포문을 연다. 올해는 단골인 홍상수 감독을 비롯해 정지영 감독과 신예 유재인 감독이 이름을 올렸다.
그중 가장 눈길이 가는 이름은 단연 정지영 감독이다. 그는 유독 주요 국제영화제들과 인연이 없었다. 1980년대 커리어를 시작해 한국영화 뉴웨이브가 당도하기 전 <남부군>(1989)과 <하얀전쟁>(1992)이란 선 굵은 작품들을 선보인 그다.
3대 국제영화제와 연을 맺지 못한 채 지난해 제30회 부산국제영화제에서 공로상을 수상했던 정지영 감독은 데뷔 44년 만에 베를린에 초청받았다. 그것도 흔치 않은 제주4.3을 소재로 한 상업 장편 극영화로 말이다.
정지영 감독 4.3 영화가 전해준 반가운 소식