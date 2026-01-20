정지영의 '내 이름은' 베를린 행, 제주4.3 영화 응원하는 까닭

렛츠필름·아우라픽처스

영화 <내 이름은> 정지영 감독.제주4.3 소재 영화 중 가장 잘 알려진 작품은 <지슬>이다. 제주 출신으로 지역에서 독립예술 영화를 작업하던 오멸 감독의 두 번째 장편인 <지슬>은 2013년 제29회 선댄스 영화제에서 '월드 시네마 극영화 부문' 심사위원대상을 수상했다.한국영화로는 최초였다. 지금은 미국 인디 영화계를 선도하는 메이저 영화제로 거듭났지만 당시만 해도 한국 대중들에겐 생소한 영화제였다. 한국영화계로서도, 4.3 운동과 제주 지역 문화예술계 모두에게 일대 사건이라 할 수 있었다. 변방의 흑백 독립예술 영화가 제주4.3을 대중예술을 통해 전 세계에 알린 최초의 사건이었다고 할까.그로부터 13년이 흘렀지만 4.3을 다룬 상업 장편 극영화의 탄생은 요원한 듯 보였다. 4.3 소재 장편 다큐도 속속 완성됐다. 국내외 영화제에 초청되고 극장에 걸렸다. 거기까지였다. 너른 관객들에게 쉬이 다가갈 수 있는 건 아무래도 극영화일 수밖에 없다. 허나 고양이 목에 방울을 다는 것인 양 총대를 메는 이는 드물었다.잘 알려지다시피, 제주4.3은 1947년 3월 1일부터 7년 7개월간 이어지며 3만여 명이 희생당한 한국 현대사 최대 비극이자 제노사이드다. <내 이름은>은 그런 태생적 조건을 넘어선 영화다. 2020년 제주4.3평화재단과 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 공동으로 시나리오를 공모했다. 대상작이 <내 이름은>이었다. 수상 후 표류하던 시나리오와 정지영 감독이 만났다. 정 감독이 대형 배급사와 작업한 <소년들> 차기작이었다.정지영 감독의 근작 <블랙 머니>, <소년들>은 적잖은 예산이 투입되고 낯익은 배우들이 출연한 상업영화였다. 4.3을 주제로 50여 년을 오가는 세월의 무게 속에서 잊지 말아야 할 역사를 통해 세대를 잇는 작품을 표방한다. 투자가 문제였다. 하필 한국영화 위기가 찾아왔다. 투자가 급격히 얼어붙었다. 더군다나 상업영화로 제작된 적 없는 '4.3 영화'였다.제주도민들의 힘이 절실했다. '4·3영화' <내 이름은> 제작 범국민·범도민 후원회'가 결성됐다. <순이삼촌> 현기영 작가 등 도민들의 성원이 이어졌다. 텀블벅 후원에 이어 영화진흥위원회 2025년도 중예산 한국영화 제작지원작으로 선정됐고, 마침내 베를린 진출 소식을 알려 왔다.2년 전 4월, 2024 서울 4.3 영화제 토크에 참여한 정지영 감독은 오동진 평론가와의 대담에서 4.3 영화를 만들게 된 것과 관련해 '운명'과 '책임' 등을 언급했다. 빨치산을 소재로 한 <남부군>부터 한국영화 속 리얼리즘과 사회파 영화를 대표하는 영화감독으로서 4.3 영화를 완성해야 한다는 어떤 책무 같은 감정을 지니고 있었다는 설명이었다. 물론 방대한 약시와 사건이 얽힌 4.3에 대해 "열심히 공부하고 있다"는 부연 속 결기와 같은 다짐을 내보이기도 했다.