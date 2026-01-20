'빅리거 2명 이탈', 김도영-김주원에겐 기회

구단의 허락이 있다면 프로 선수들의 참가를 허용하는 월드베이스볼클래식에서는 해외파 선수들의 참가 여부가 매 대회마다 중요한 화두로 떠오른다. 물론 해외파의 숫자가 좋은 성적을 보장하는 것은 아니지만 할 수 있는 최상의 전력을 꾸려 대회를 치르고 싶은 것은 모든 감독들이 같은 마음이다. 20일 사이판에서 마무리되는 WBC 1차캠프에도 김혜성(LA 다저스)과 고우석(디트로이트 타이이거즈)이 참가했다.
한국야구위원회는 19일 보도자료를 통해 WBC 참가가 유력했던 2명의 한국인 메이저리거가 부상으로 WBC 불참이 확정됐다는 소식을 발표했다. 바로 2025년 12월 1년 2000만 달러에 애틀랜타 브레이브스와 계약한 김하성과 샌디에이고 파드리스와 4년 1500만 달러에 계약한 송성문이다. 김하성은 손가락 힘줄 파열로 수술을 받았고 송성문도 타격 훈련 도중 옆구리 근육 부상을 당하며 4주 진단을 받았다.
빅리그 5년 경력을 자랑하는 김하성은 자타가 공인하는 한국 대표팀의 주전 유격수 0순위 후보였고 2025년 3루수 부문 골든들러브를 차지한 후 빅리그 진출에 성공한 송성문 역시 주전 3루수가 유력했다. 주전 유격수와 3루수 후보 2명이 동시에 이탈하면서 대표팀의 내야는 재구성이 불가피해졌는데 WBC를 통해 도약을 노리던 김도영(KIA 타이거즈)과 김주원(NC 다이노스)에게는 오히려 좋은 기회가 될 수 있다.
한국의 '야구 천재' 기량 보여줄 절호의 기회