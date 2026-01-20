'빅리거 2명 이탈', 김도영-김주원에겐 기회

연합뉴스

2025년 12월 1일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 한국프로야구선수협회 시상식인 2025컴투스프로야구 리얼 글러브 어워드에서 유격수 부문을 수상한 NC 김주원이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다.한국야구 대표팀은 2014년 인천 아시안게임에서 강정호, 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 김하성, 2020 도쿄올림픽에서는 오지환(LG 트윈스)이 주전 유격수로 활약했다. 그리고 젊은 선수들 위주로 대표팀을 꾸렸던 2022 항저우 아시안게임에서는 프로 3년 차 김주원이 대표팀의 주전 유격수로 활약했다. 김주원은 박성한(SSG 랜더스)을 제치고 대회 기간 내내 류중일 감독의 신임을 얻었다.김주원은 아시안게임 6경기에서 타율 .286(14타수 4안타) 2홈런 4타점 4득점을 기록하며 잠재력을 뽐냈지만 정작 리그에서의 성장 속도는 야구팬들의 기대에 미치지 못했다. 실제로 김주원은 아시안게임 금메달을 목에 걸었던 2023년 30개의 실책과 함께 타율 .233 10홈런 54타점 56득점을 기록했고 2024년에도 134경기에서 타율 .252 9홈런 49타점 61득점의 성적으로 눈에 보이는 발전을 보여주진 못했다.그렇게 유망주 딱지를 떼지 못하던 김주원은 프로 5년 차가 된 2025년 144경기에 모두 출전해 타율 .289 156안타(7위) 15홈런 65타점 98득점(3위) 44도루(2위)를 기록하는 최고의 활약을 선보였다. 2025년 유격수 부문 골든글러브와 KBO리그 유격수 수비상을 수상한 김주원은 리그 최고의 유격수로 급부상했고 2025년 11월 16일 일본과의 K-베이스볼 시리즈에서는 9회말 2아웃에서 극적인 동점 홈런을 터트리기도 했다.그럼에도 김주원이 이번 WBC에서 주전 유격수로 활약할 거라고 전망하는 야구팬들은 거의 없었다. 대표팀에는 KBO리그에서 3년 연속 골든글러브를 수상한 후 메이저리그에 진출해 5년 동안 활약한 '대체불가' 주전 유격수 김하성이 있기 때문이다. 하지만 김하성이 부상으로 WBC 출전이 불발 되면서 2025년 유격수 부문 골든글러브 수상자이자 만 23세의 젊은 유격수 김주원이 유력한 대안으로 떠오르고 있다.실제로 이번 사이판 1차 캠프에는 6명의 내야수가 포함돼 있지만 전문 유격수 요원은 김주원 1명 뿐이다. 물론 추후 오지환이나 박찬호(두산 베어스), 박성한, 이재현(삼성 라이온즈) 등 유격수 자원이 추가로 합류하겠지만 현 시점에서 김주원이 가장 유력한 후보인 것은 분명하다. 한국이 좋은 성적을 올린 국제 대회에서는 언제나 든든한 유격수가 있었는데 이번 대회에서는 김주원이 그 역할을 해줄 것으로 기대된다.