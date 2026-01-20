사이트 전체보기
'빅리거 2명 이탈', 김도영-김주원에겐 기회

'빅리거 2명 이탈', 김도영-김주원에겐 기회

[KBO리그] 김하성-송성문 부상으로 이탈하면서 주전 기회 얻은 선수들

양형석(utopia697)
26.01.20 09:21최종업데이트26.01.20 09:21
구단의 허락이 있다면 프로 선수들의 참가를 허용하는 월드베이스볼클래식에서는 해외파 선수들의 참가 여부가 매 대회마다 중요한 화두로 떠오른다. 물론 해외파의 숫자가 좋은 성적을 보장하는 것은 아니지만 할 수 있는 최상의 전력을 꾸려 대회를 치르고 싶은 것은 모든 감독들이 같은 마음이다. 20일 사이판에서 마무리되는 WBC 1차캠프에도 김혜성(LA 다저스)과 고우석(디트로이트 타이이거즈)이 참가했다.

한국야구위원회는 19일 보도자료를 통해 WBC 참가가 유력했던 2명의 한국인 메이저리거가 부상으로 WBC 불참이 확정됐다는 소식을 발표했다. 바로 2025년 12월 1년 2000만 달러에 애틀랜타 브레이브스와 계약한 김하성과 샌디에이고 파드리스와 4년 1500만 달러에 계약한 송성문이다. 김하성은 손가락 힘줄 파열로 수술을 받았고 송성문도 타격 훈련 도중 옆구리 근육 부상을 당하며 4주 진단을 받았다.

빅리그 5년 경력을 자랑하는 김하성은 자타가 공인하는 한국 대표팀의 주전 유격수 0순위 후보였고 2025년 3루수 부문 골든들러브를 차지한 후 빅리그 진출에 성공한 송성문 역시 주전 3루수가 유력했다. 주전 유격수와 3루수 후보 2명이 동시에 이탈하면서 대표팀의 내야는 재구성이 불가피해졌는데 WBC를 통해 도약을 노리던 김도영(KIA 타이거즈)과 김주원(NC 다이노스)에게는 오히려 좋은 기회가 될 수 있다.

한국의 '야구 천재' 기량 보여줄 절호의 기회

출국하는 김도영 한국 야구대표팀 김도영이 9일 인천국제공항 1터미널에서 월드베이스볼클래식(WBC) 1차 캠프지인 사이판으로 출국하고 있다.
출국하는 김도영한국 야구대표팀 김도영이 9일 인천국제공항 1터미널에서 월드베이스볼클래식(WBC) 1차 캠프지인 사이판으로 출국하고 있다. 연합뉴스

한화 이글스의 4번타자 노시환은 프로 5년 차였던 2023년 타율 .298 31홈런 101타점 85득점으로 홈런왕과 타점왕, 3루수 부문 골든글러브를 휩쓸며 대표팀 차세대 4번타자이자 KBO리그 최고의 3루수로 급부상했다. 하지만 노시환의 왕좌는 그리 길게 이어지지 못했다. 광주 동성고 시절부터 한국야구의 미래를 이끌 특급 유망주로 꼽히던 김도영이 프로 입단 3년 만에 잠재력이 폭발 했기 때문이다.

김도영은 2024년 141경기에 출전해 타율 .347 189안타 38홈런 109타점 143득점 40도루 OPS(출루율+장타율)1.067을 기록하는 대활약으로 KIA의 한국시리즈 우승을 이끌었다. 홈런 2개만 더 때렸다면 2015년의 에릭 테임즈 이후 9년 만에 국내 선수 최초로 40-40 클럽에 가입할 수 있었고 143득점은 KBO리그 역대 단일시즌 최고 기록이었다. 정규리그 MVP와 3루수 부문 골든글러브도 당연히 김도영의 몫이었다.

김도영은 2024년 1억 원이었던 연봉이 5억 원으로 수직 상승했지만 2025년에는 MVP에 걸맞는 활약을 전혀 보여주지 못했다. 2025년 두 번이나 햄스트링 부상을 당하며 단 30경기 출전에 그친 김도영은 타율 .309 34안타 7홈런 27타점 20득점 3도루를 기록했고 2024년 우승팀 KIA 역시 2025년 8위로 추락했다. 비율 성적은 나쁘지 않았지만 시즌의 80% 가까이 불참했던 김도영에게 높은 점수를 주긴 힘들었다.

하지만 김도영은 2025년 일찌감치 시즌을 마감한 후 꾸준한 재활을 통해 몸 상태를 많이 끌어 올렸고 류지현 감독이 이끄는 WBC 대표팀의 사이판 1차 캠프 명단에 포함됐다. 물론 부상에 대한 걱정은 남아있지만 김도영이 부상 없이 자신의 기량을 발휘해준다면 대표팀에 큰 도움을 줄 수 있는 자원임에 분명하다. 특히 송성문이 부상으로 이탈하면서 김도영이 WBC에서 주전 3루수로 활약할 확률은 더욱 높아졌다.

지난 2년 동안 천국과 지옥을 오가며 많은 우여곡절을 경험한 김도영에게 이번 WBC는 세계 야구팬들에게 한국 '야구천재'의 기량을 보여줄 수 있는 좋은 기회다. 게다가 오는 9월에는 일본 아이치·나고야에서 아시안게임이 열리기 때문에 김도영에게 WBC 활약은 더욱 중요하다. 과연 올 시즌을 통해 부활을 꿈꾸는 김도영은 송성문의 부상을 기회로 잡으며 대표팀의 핫코너를 든든하게 지킬 수 있을까.

대표팀에 만 23세 주전 유격수 탄생할까

'리얼글러브어워드' 유격수 부문 NC 김주원 2025년 12월 1일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 한국프로야구선수협회 시상식인 2025컴투스프로야구 리얼 글러브 어워드에서 유격수 부문을 수상한 NC 김주원이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다.
'리얼글러브어워드' 유격수 부문 NC 김주원2025년 12월 1일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 한국프로야구선수협회 시상식인 2025컴투스프로야구 리얼 글러브 어워드에서 유격수 부문을 수상한 NC 김주원이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다.연합뉴스

한국야구 대표팀은 2014년 인천 아시안게임에서 강정호, 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 김하성, 2020 도쿄올림픽에서는 오지환(LG 트윈스)이 주전 유격수로 활약했다. 그리고 젊은 선수들 위주로 대표팀을 꾸렸던 2022 항저우 아시안게임에서는 프로 3년 차 김주원이 대표팀의 주전 유격수로 활약했다. 김주원은 박성한(SSG 랜더스)을 제치고 대회 기간 내내 류중일 감독의 신임을 얻었다.

김주원은 아시안게임 6경기에서 타율 .286(14타수 4안타) 2홈런 4타점 4득점을 기록하며 잠재력을 뽐냈지만 정작 리그에서의 성장 속도는 야구팬들의 기대에 미치지 못했다. 실제로 김주원은 아시안게임 금메달을 목에 걸었던 2023년 30개의 실책과 함께 타율 .233 10홈런 54타점 56득점을 기록했고 2024년에도 134경기에서 타율 .252 9홈런 49타점 61득점의 성적으로 눈에 보이는 발전을 보여주진 못했다.

그렇게 유망주 딱지를 떼지 못하던 김주원은 프로 5년 차가 된 2025년 144경기에 모두 출전해 타율 .289 156안타(7위) 15홈런 65타점 98득점(3위) 44도루(2위)를 기록하는 최고의 활약을 선보였다. 2025년 유격수 부문 골든글러브와 KBO리그 유격수 수비상을 수상한 김주원은 리그 최고의 유격수로 급부상했고 2025년 11월 16일 일본과의 K-베이스볼 시리즈에서는 9회말 2아웃에서 극적인 동점 홈런을 터트리기도 했다.

그럼에도 김주원이 이번 WBC에서 주전 유격수로 활약할 거라고 전망하는 야구팬들은 거의 없었다. 대표팀에는 KBO리그에서 3년 연속 골든글러브를 수상한 후 메이저리그에 진출해 5년 동안 활약한 '대체불가' 주전 유격수 김하성이 있기 때문이다. 하지만 김하성이 부상으로 WBC 출전이 불발 되면서 2025년 유격수 부문 골든글러브 수상자이자 만 23세의 젊은 유격수 김주원이 유력한 대안으로 떠오르고 있다.

실제로 이번 사이판 1차 캠프에는 6명의 내야수가 포함돼 있지만 전문 유격수 요원은 김주원 1명 뿐이다. 물론 추후 오지환이나 박찬호(두산 베어스), 박성한, 이재현(삼성 라이온즈) 등 유격수 자원이 추가로 합류하겠지만 현 시점에서 김주원이 가장 유력한 후보인 것은 분명하다. 한국이 좋은 성적을 올린 국제 대회에서는 언제나 든든한 유격수가 있었는데 이번 대회에서는 김주원이 그 역할을 해줄 것으로 기대된다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
2026WBC 류지현호 부상이탈 김도영 김주원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기