임재범씨, 사과 안 해도 됩니다... 저는 감동이었어요

염동교

40주년 콘서트 < 나는 임재범이다 >임재범은 "지난 무대에 80퍼센트 이상 힘을 사용해 버렸다"며 본인의 퍼포먼스에 만족하지 못했다면서 관객에게 연신 사과했다. '고해'와 '너를 위해'를 부르며 일부 버거운 모습을 보인 것도 사실이지만, 관객 대부분이 그가 날아다니던 시절을 알기에 힘찬 박수로 격려했다. 기량만큼이나 추억을 섭취하려고 본 공연이었으니까.김이나가 작사에 참여한 신작 'Life is a Drama'를 부르는 그를 관객들은 휴대폰 플래시를 켜고 응원했다. 무대의 카메라는 아름다운 광경을 연출한 관객을 화면에 담았다. 무대 위 우뚝 선 임재범처럼 청중 한 명 한 명의 인생도 한편의 극이 아닐까. 하늘 위 별이 지상으로 내려와 군중 속 어느 한 명에게 스며드는 상상을 해봤다.그는 사실 뼛속까지 로커다. 오죽하면 '고해'가 실린 정규 3집 이름이 <리턴 투 더 록 Return to the Rock>(1998)이다. 40주년 기념 공연이자 사실상 마지막 투어의 종반부에서 로커의 꿈을 품고 처음 마이크를 잡았을 때로 돌아가 시나위의 '크게 라디오를 켜고'를 불렀다. 끝맺음 샤우트에서 록과 팝 사이를 경유하며 품었을 일종의 한(恨)과 음악적 뿌리를 엿봤다.앞서 임재범은 "가장 좋은 때에, 가장 아름다운 날들 속에서 스스로 걸어 나오는 것이 나에게 남은 마지막 자존심이고 감사의 방식"이라며 은퇴를 밝혔다. 백세시대라는 요즘, 육십 대 중반에 내린 종언(終焉)이 이르게 느껴진다. 꼼꼼하고 진중한 성향상 오랜 고민 끝에 내린 결정일 테고 번복도 쉽지 않겠지만 가요계 불세출의 보컬리스트가 혹시라도 은퇴 후 귀환 한다고 해도 반기지 않는 팬이 어디 있겠는가. 팬들은 일흔, 여든 살 임재범의 목소리도 궁금하고 귀 기울일 것이다. 언제나 '임재범은 임재범'일 테니까.