'역대급 원투펀치' 사라진 한화... '벌크업' 황준서가 답될까?

프로 3년차가 된 한화 왼손 유망주 황준서한화 이글스
폰세와 와이스라는 역대급 원투 펀치(합작 33승)를 앞세워 지난해 한국시리즈에 진출한 한화 이글스의 2026시즌 가장 큰 변수는 선발진 재구성이다. 새로 영입한 외국인 선발 윌켈 에르난데스와 오웬 화이트, 국내 선발 류현진과 문동주로 이어지는 1~4선발은 사실상 확정된 가운데 하위선발진을 두고 아시아쿼터 왕예청을 포함해 엄상백, 정우주, 황준서 등이 경쟁하는 모양새다.
이 중 프로 3년차가 된 왼손 유망주 황준서(21)가 2026시즌을 앞두고 대대적인 변화를 예고했다. 황준서는 지난 2024 신인 드래프트 전체 1순위라는 화려한 스포트라이트를 받으며 입단했지만, 지난 2시즌 성적표는 기대에 미치지 못했다.
데뷔 첫해 2승 8패 평균자책점 5.38 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.2로 평범한 성적을 기록했던 황준서는 지난 시즌에도 2승 8패 평균자책점 5.30 WAR 0.6에 그치며 성장세가 정체되었다는 평가를 받았다. 평균 구속과 제구에서는 다소 발전을 보였지만 경기별로 투구 기복이 극심했다.