'역대급 원투펀치' 사라진 한화... '벌크업' 황준서가 답될까?

한화 황준서의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)특히 후반기 체력 저하로 인한 성적 하락(2025 후반기 ERA 8.72)과 단조로운 투구 패턴이 약점으로 지적됐다. 선수 본인 역시 자신의 투구가 첫 시즌에 비해 전반적으로 크게 달라지지 않았고 잘하다가도 금방 꺾였다며 지난 시즌을 냉정히 복기했다.이러한 한계를 극복하기 위해 황준서(185cm/78kg)는 지난 비시즌 동안 벌크업에 집중했다. 소속팀 이지풍 수석 트레이닝 코치의 지도 하에 웨이트 트레이닝과 식단 조절을 병행하며 체중을 5kg가량 늘린 것으로 알려졌다. 몸무게를 생애 최고로 늘렸다는 황준서는 살 때문에 안된다는 얘기를 듣지 않기 위해 호주 스프링 캠프에서도 증량을 이어갈 계획임을 밝혔다.구종과 투구 패턴에서도 변화를 시도한다. 기존 패스트볼과 포크볼 위주의 투구 패턴에서 벗어나 슬라이더를 새롭게 장착했다. 특히 1년 후배이자 선발 경쟁자인 정우주의 슬라이더 그립을 참고해 완성도를 높였다는 점이 눈길을 끈다. 예전과 달리 이번에 그립을 바꾸면서 감을 잡았다는 황준서는 마운드에서 빨리 던져보고 싶다며 자신감을 보였다.