'보상선수 트레이드 듀오' 신한은행 9연패 끊었다

한국여자농구연맹

김지영은 이번 시즌 개막 후 가장 많은 출전시간을 소화하면서 공수에서 알토란 같은 활약을 선보였다.인성여고를 졸업하고 2015-2016 시즌 신인드래프트에서 2라운드 3순위로 하나은행의 지명을 받은 김지영은 루키 시즌 단 4경기 출전에 그쳤다가 2016-2017 시즌 35경기에서 5.9득점1.5리바운드1.8어시스트를 기록하며 존재감을 보여줬다. 2년 차 선수까지 수상 자격이 주어지는 신인왕을 노릴 수 있는 활약이었지만 하필이면 경쟁자가 고교 시절부터 성인 대표팀 주전 센터로 활약한 박지수(KB)였다.김지영은 2년 차 이후 4시즌 동안 눈에 보이는 성장 속도를 보여주지 못하고 기량이 정체 됐다는 평가를 받았다. 그렇게 평범한 백업가드로 남는 듯 했던 김지영은 2021-2022 시즌 경기당 평균 27분58초를 소화하며 6.9득점2.9리바운드4.4어시스트1.1스틸로 어시스트 6위에 오르는 좋은 활약을 선보였다. 김지영은 2022-2023 시즌에도 6.8득점3.2리바운드3.9어시스트를 기록하며 하나은행의 주전 선수로 자리 잡았다.김지영의 활약과 별개로 팀 성적이 좋지 않았던 하나은행은 2023년4월 FA 김정은을 영입했고 김지영은 김정은의 보상선수로 우리은행 우리WON으로 이적했다. 문제는 박혜진(BNK)이라는 베테랑 가드가 있는 우리은행에서 굳이 김지영이 필요하지 않았다는 점. 결국 김지영은 보상선수 지명을 받고 하루 만에 유승희와의 맞트레이드를 통해 신한은행으로 이적하며 이틀 동안 두 번이나 팀을 옮기는 경험을 했다.신한은행에서도 김지영의 역할은 크게 다르지 않았다. 뛰어난 스피드와 많은 활동량을 자랑하지만 신장이 작고 외곽슛이 떨어지는 김지영의 활용 범위는 제한적일 수 밖에 없었다. 특히 지난 시즌 신이슬과 신지현이 동시에 합류하면서 김지영의 입지는 더욱 줄어들었다. 하지만 김지영은 18일 BNK와의 경기에서 이번 시즌 가장 많은 출전 시간을 기록하며 코트에서 자신의 장점을 마음껏 발휘했다.신한은행의 최윤아 감독은 빠르지만 신장이 작은 BNK의 가드 듀오 안혜지와 이소희를 막기 위해 1쿼터 후반부터 김지영을 투입했고 김지영은 39분42초 동안 코트를 누볐다. 김지영은 안혜지를 11득점3리바운드4어시스트로 제어하면서 공격 리바운드 4개를 포함해 10득점7리바운드6어시스트1스틸로 알토란 같은 활약을 선보였다. 그렇게 김지영은 오랜만에 신한은행의 '에너자이저' 역할을 완벽하게 수행했다.