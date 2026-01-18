안세영, 왕즈이 또 꺾어 ... '투어 6연속 우승-30연승' 대기록

EPA/연합뉴스

BWF 월드 투어 인디아 오픈 2026 여자단식 안세영 우승 기록

(1월 18일 오후 3시 50분, 인디라 간디 스포츠 컴플렉스 1번 코트, 뉴델리)

결승 ★ 안세영(한국, 1위) 2-0 (21-13, 21-11) 왕 즈이(중국, 2위)

4강 ★ 안세영 2-0 (21-11, 21-7) 라차녹 인타논(태국)

8강 ★ 안세영 2-0 (21-16, 21-8) 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아)

16강 ★ 안세영 2-0 (21-14, 21-9) 후앙 위-시안(대만)

32강 ★ 안세영 2-0 (21-17, 21-9) 오쿠하라 노조미(일본)

◇ 안세영의 왕 즈이 상대 10연속 우승 기록

2026년 1월 18일 인디아 오픈 결승 ★ 안세영 2-0(21-13, 21-11) 왕즈이

2026년 1월 11일 말레이시아 오픈 결승 ★ 안세영 2-0(21-15, 24-22) 왕즈이

2025년 12월 21일 BWF 월드 투어 파이널스 결승 ★ 안세영 2-1(21-13, 18-21, 21-10) 왕즈이

2025년 10월 26일 프랑스 오픈 결승 ★ 안세영 2-0(21-13, 21-7) 왕즈이

2025년 10월 19일 덴마크 오픈 결승 ★ 안세영 2-0(21-5, 24-22) 왕즈이

2025년 7월 20일 일본 오픈 결승 ★ 안세영 2-0(21-12, 24-10) 왕즈이

2025년 6월 8일 인도네시아 오픈 결승 ★ 안세영 2-1(13-21, 21-19, 21-15) 왕즈이

2025년 5월 4일 BWF 수디르만 컵 파이널스 결승 ★ 안세영 2-0(21-17, 24-16) 왕즈이

2025년 3월 16일 전영 오픈 챔피언십 결승 ★ 안세영 2-1(13-21, 21-18, 21-18) 왕즈이

2025년 1월 12일 말레이시아 오픈 결승 ★ 안세영 2-0(21-17, 21-7) 왕즈이

배드민턴 '세계 최강' 안세영세계 랭킹 1위와 2위의 실력차가 조금씩 더 벌어지고 있는 것을 확인할 수 있는 결승전이었다. 일주일 전 말레이시아 오픈(슈퍼 1000) 결승에서는 안세영이 왕즈이에게 끌려다니는 장면들이 여러 차례 이어지기도 했지만 이번 결승은 43분 만에 비교적 싱겁게 끝난 것이다.안세영은 이번 승리로 BWF 월드 투어 여섯 대회 연속 우승, 왕즈이 상대 18번째 승리, 왕즈이 상대 18승 중 최근 10연속 결승전 승리는 물론 월드 투어 30연승 기록도 자랑하게 된 것이다.배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 1월 18일(일) 오후 3시 50분 인도 뉴델리에 있는 인디라 간디 스포츠 컴플렉스 1번 코트에서 벌어진 BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어 인디아 오픈 2026(슈퍼 750시리즈) 여자단식 결승에서 중국의 라이벌 왕 즈이(2위)를 43분 만에 2-0(21-13, 21-11)으로 제압하고 2026 시즌도 2주 연속 우승 순항을 이어나갔다.첫 번째 게임 시작부터 안세영이 여유있게 앞서나간 결승전이었다. 안세영의 헤어핀 기술이 상대적으로 더 정교하다는 것을 입증할 수 있는 포인트가 계속 쌓이는 바람에 7-1로 비교적 일찍 게임이 풀렸다고 말할 수 있다.그리고 안세영은 왕즈이의 리턴 방향까지 예측하여 박자 빠른 포핸드 크로스 드롭샷 포인트까지 찍어내 9-4로 달아났다. 이후 왕즈이가 날카로운 포핸드 크로스 포인트를 꽂아넣으며 6-9까지 따라붙었지만 안세영의 기막힌 포핸드 다운 더 라인이 나오면서 11-6로 먼저 인터벌 여유를 찾았다. 라인 부심의 최초 판정은 아웃이었지만 셔틀콕이 떨어지는 지점을 정확하게 본 안세영이 챌린지를 신청해 따낸 귀중한 포인트였다.이후 왕즈이의 리턴 미스가 늘어나기 시작했고 네트를 넘기지 못하고 9-14로 격차가 더 벌어진 왕즈이는 자신의 머리를 가볍게 때리며 자책하는 모습도 보였다. 첫 게임 후반부로 접어들면서 왕즈이가 포기하지 않고 13-15 두 포인트 차이로 따라붙기는 했지만 정신을 바짝 차린 안세영은 그 순간부터 내리 여섯 포인트를 모두 가져와 첫 게임을 21-13으로 끝내버렸다.포핸드 대각선 하프 스매싱에 이은 네트 앞 포핸드 직선타(16-13), 포핸드 크로스 앵글 드롭샷(17-13), 포핸드 크로스 푸시 포인트(18-13)가 거침없이 이어졌으니 왕즈이가 정신을 차릴 틈조차 없어 보였다.이어진 두 번째 게임에도 안세영의 우승길은 문제 없이 열렸다. 안세영이 자랑하는 포핸드 대각선 하프 스매싱 포인트(4-1)도 완벽했고 왕즈이를 코트 뒤쪽으로 물러나게 했다가 백핸드 크로스 드롭샷으로 마무리한 순간(6-4)도 놀라웠다.안세영의 트레이드 마크라고 할 수 있는 포핸드 대각선 하프 스매싱 포인트가 13-7, 14-8로 계속 이어졌으니 왕즈이가 자기 왼쪽으로 몸을 날리며 라켓을 뻗어도 소용없는 일이었다.가볍게 점프하며 포핸드 드롭샷 포인트(16-9)를 떨어뜨리는 안세영의 놀라운 기술 앞에 왕즈이는 좀처럼 고개를 들지 못했다. 반 박자 빠른 포핸드로 챔피언십 포인트(20-11) 기회를 만든 안세영은 템포 빠른 포핸드 직선타로 결승을 마무리했다. 왕즈이가 백핸드로 받아넘기려고 했지만 네트에 미치지 못하는 마지막 셔틀콕이었다.이로써 안세영은 지난 해 10월 덴마크 오픈부터 시작하여 이번 인디아 오픈에 이르기까지 월드 투어 6대회 연속 우승으로 30경기 연승, 왕 즈이 상대 18번째 승리(4패) 행진을 이어나갔으며 그 18승 중 최근 열 번의 결승 맞대결을 모두 우승으로 끝내버리는 절정의 실력을 맘껏 자랑한 것이다.지난해 12월 중국에서 열린 BWF 월드 투어 파이널스부터 지금까지 쉬지도 못하고 숨가쁘게 달려온 안세영은 다음 주에 이어지는 인도네시아 마스터스(슈퍼 500)에는 참가하지 않고 3월 초 잉글랜드 버밍엄에서 열리는 전영 오픈 챔피언십(슈퍼 1000)을 준비할 것으로 보인다.