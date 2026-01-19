남편과 아내, 그리고 하녀의 삼각관계... 반전이 너무 많다

▲
하우스메이드
영화는 피해자와 가해자의 경계를 지운다. 그동안 수많은 스릴러에서 '하녀' 혹은 '가정부'는 대개 두 가지 유형으로 소비되었다. 상류층의 비밀을 엿보다 희생당하는 가련한 피해자이거나, 저택의 안주인 자리를 노리고 유혹을 일삼는 팜므 파탈이다.
그러나 시드니 스위니가 연기한 '밀리'는 이 두 가지 틀에 갇히기를 거부한다. 과거를 숨긴 채 저택에 들어온 그녀는 초반부에는 젊은 안주인의 변덕스러운 폭언에 시달리는 약자처럼 보이지만, 극이 전개될수록 그 연약함 아래 숨겨진 강인한 생존 본능을 드러낸다.
아만다 사이프리드가 연기한 '니나' 역시 흥미롭다. 완벽한 아내의 미소 뒤로 광기 어린 행동을 일삼는 그녀는 전형적인 악한 고용주처럼 보인다. 하지만 영화는 그녀의 행동에 숨겨진 또 다른 층위의 진실을 배치함으로써 관객을 혼란에 빠뜨린다. 두 여성 캐릭터는 서로를 거울처럼 비추며, 누가 누구를 조종하고 있는지에 관한 주도권 싸움이 끊임없이 물고 물리면서 뫼비우스의 띠를 형성한다.
한국 영화에서 <하녀>의 계보
'하우스메이드'는 한국어로 '하녀'다. 한국 영화에서 하녀 캐릭터는 영화사에서 흥미로운 흔적을 남겼다. 1960년 김기영 감독의 <하녀>에서 하녀(이은심)는 중산층 가정의 평온을 파괴하는 침입자이자 공포의 대상이었다. 그녀는 성적 욕망을 무기로 가정을 파탄 내는 전형적인 악녀로 묘사되었다. 당시 가부장제 질서를 위협하는 공포스러운 외부 존재를 의미했다.
2010년 임상수 감독의 리메이크작의 은이(전도연)는 상류층의 유희에 이용당하고 버려지는 순진무구한 희생양에 가깝다. 가진자들에 의해 철저히 파괴된 그녀의 선택은 복수가 아니었다. 허망한 자살로 마무리되며 계급의 벽 앞에 무너지는 개인의 비극을 강조했다.
태평양 건너편에서 제작된 <하우스메이드>는 프리다 맥파든의 동명 베스트셀러 소설을 영화화한 작품으로, 한국 영화의 계보를 잇지는 않았지]다. 하지만 이 논의에선 하여튼 대담한 역전을 선보였다.
1960년의 하녀가 '포식자'였고 2010년의 하녀가 '먹잇감'이었다면, 2026년의 밀리는 판 자체를 다시 짜는 '전략가'로 등장한다. 영화는 관객으로 하여금 밀리를 2010년의 은이처럼 가련한 피해자로 여기게끔 유도한 뒤, 결정적인 순간에 1960년의 하녀가 가졌던 파괴적인 에너지를 전혀 다른 방식으로 폭발한다. 고전적 '하녀' 캐릭터가 가진 수동성을 완전히 걷어내고, 현대적인 주체성을 부여한 화려한 변주다.
영리한 반전