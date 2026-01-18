삼성 '좌완 불펜', 백쇼 오면 달라진다

삼성라이온즈

삼성 좌완 불펜진에 백정현마저 합류하면 삼성 불펜진은 한층 더 안정될 전망이다백정현은 2007년 2차 1라운드 전체 8번에 삼성 지명을 받은 좌완 투수다. 데뷔 이후 지금까지 삼성의 푸른 유니폼을 입고 뛰었다.지난 시즌에는 불펜으로 보직을 바꿨다. 단, 3월 23일 키움전에는 대체 선발로 나와 2.2이닝 2실점(2자책)을 기록했다. 이후에는 줄곧 불펜으로 뛰면서 29.2이닝 동안 5실점(5자책) 2승 3홀드 1세이브 평균자책 1.52로 안정적인 모습을 선보였다. 특히 불펜에서의 출루 허용률(0.78)부터 피안타율(0.212), 피OPS(0.462) 등 세부 지표도 상당히 좋았다.그러나 상승세를 타고 있던 백정현에게 '부상'이 발목을 잡았다. 좌측 어깨 관절 염증으로 6월에 1군에서 말소됐다. 후반기에 복귀할 것으로 예상됐다. 그러나 컨디션이 좀처럼 올라오지 않았다. 결국 후반기에도 팀에 합류하지 못했고, 포스트시즌 무대도 당연히 뛰지를 못했다.백정현은 일단 개막 엔트리 합류에 초점을 맞추고 있다. 일본 오키나와에서 시작하는 1군 스프링캠프는 아니지만, 자신의 컨디션에 맞춰 몸 상태를 끌어올린 뒤 2군 스프링캠프부터 합류할 예정이다.올해도 백정현의 보직은 중간 계투가 유력하다. 이에 대해 백정현은 "(이)승민이나 (배)찬승이 등 젊은 선수들이 경험을 많이 쌓았다. 나도 이제 나이가 나이인지라 쉽지 않을 수 있지만, 팀이 필요한 부분에 맞춰 준비하겠다"라고 말했다.오승환과 임창민, 송은범 등이 팀을 떠나면서 백정현이 이제 팀 내 투수진 최고참이 되었다. 이에 대해선 "(삼성) 구단에서도 여러 생각이 있을 듯한데, 감사하게도 (나에게) 기회를 더 줬다고 생각한다. 그에 맞게 준비하고 책임감을 가져야할 거 같다"라고 말했다.지난 시즌 백정현이 불펜에서 보여준 활약은 기대 이상이었다. 올해도 그 모습을 불펜에서 계속 보여준다면, 삼성 불펜진은 한층 더 강해질 것으로 보인다. 공교롭게도 이번 시즌을 잘 소화한다면, 백정현은 다시 한 번 더 FA 자격을 행사할 수 있다. 개인과 팀에게도 중요한 2026시즌, 백정현은 본인의 힘을 유감 없이 발휘할 것인가.