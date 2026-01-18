임시 감독 마이클 캐릭, 맨시티 물리치며 맨유를 깨우다

2025-26 잉글리시 프리미어리그 결과 (17일 오후 9시 30분, 올드 트래포드 - 맨체스터)

★ 맨체스터 유나이티드 2-0 맨체스터 시티 FC [골, 도움 기록 : 브라이언 음뵈모(64분 27초,도움-브루누 페르난데스), 파트리크 도르구(75분 29초,도움-마테우스 쿠냐)]

◇ 맨체스터 유나이티드 (4-2-3-1 임시 감독 : 마이클 캐릭)

FW : 브라이언 음뵈모(71분↔마테우스 쿠냐)

AMF : 파트리크 도르구, 브루누 페르난데스(90+1분↔메이슨 마운트), 아마드 디알로

DMF : 코비 마이누, 카세미루(81분↔마누엘 우가르테)

DF : 루크 쇼(90+1분↔에이든 헤븐), 리산드로 마르티네스, 해리 매과이어, 지오구 달로트

GK : 세네 라멘스

◇ 맨체스터 시티 FC (4-1-4-1 감독 : 펩 과르디올라)

FW : 엘링 홀란(80분↔디바인 무카사)

AMF : 제레미 도쿠(80분↔라얀 아잇-누리), 베르나르두 실바(80분↔티자니 레인더르스), 필 포든(46분↔라얀 체르키), 앙투안 세메뇨

DMF : 로드리

DF : 나단 아케, 맥스 알레인(46분↔니코 오리얼리), 압두코디르 쿠사노프, 리코 루이스

GK : 지안뤼지 돈나룸마

◇ 잉글리시 프리미어리그 상위권 현재 순위표

1 아스널 FC 50점 15승 5무 2패 40득점 14실점 +26

2 맨체스터 시티 FC 43점 13승 4무 5패 45득점 21실점 +24

3 아스톤 빌라 43점 13승 4무 4패 33득점 24실점 +9

4 리버풀 FC 36점 10승 6무 6패 33득점 29실점 +4

5 맨체스터 유나이티드 35점 9승 8무 5패 38득점 32실점 +6

6 첼시 FC 34점 9승 7무 6패 36득점 24실점 +12

7 브렌트포드 33점 10승 3무 9패 35득점 30실점 +5

8 선덜랜드 33점 8승 9무 5패 23득점 23실점

9 뉴캐슬 유나이티드 32점 9승 5무 7패 32득점 27실점 +5

10 풀럼 FC 31점 9승 4무 9패 30득점 31실점 -1

맨체스터 유나이티드의 전설적인 감독 알렉스 퍼거슨 경도 올드 트래포드 관중석에서 활짝 웃으며 맨체스터 더비 완승을 기뻐했다. 바로 이 더비부터 맨체스터 유나이티드를 마이클 캐릭 임시 감독이 지휘하기 시작했기 때문에 승리의 가치가 더 크게 느껴졌다.연고 도시 라이벌 맨체스터 시티 FC를 10년 전부터 이끌며 구단 역사상 최고의 전성기를 누리기도 했던 펩 과르디올라 감독이 어웨이 팀 벤치에 서 있었기 때문에 이번 결과는 더 놀랍게 다가왔다. 맨시티가 볼 점유율은 68.2%로 압도했지만 유효슛 기록은 겨우 1개만 찍어내고 0-2로 완패한 초라한 기록지를 받아들게 된 것이다.마이클 캐릭 임시 감독이 이끌고 있는 맨체스터 유나이티드가 한국 시각으로 17일(토) 오후 9시 30분 맨체스터에 있는 올드 트래포드에서 벌어진 2025-26 잉글리시 프리미어리그 맨체스터 시티 FC와의 홈 게임에서 2-0 완승을 거두고 5위까지 순위표를 끌어올렸다.한국 축구의 레전드 박지성과 함께 맨체스터 유나이티드의 중원을 책임졌던 마이클 캐릭이 임시 감독으로 선임되어 처음 맡게 된 게임이 공교롭게도 지역 라이벌 맨체스터 시티와의 더비 매치가 된 것이니 수많은 팬들의 관심을 끌어모을 수밖에 없었다. 올드 트래포드 관중석에는 알렉스 퍼거슨 전 감독을 비롯하여 7만 4004명의 대관중이 찾아왔다.게임 시작 후 3분도 안 되어 올드 트래포드가 붉은 물결로 뒤덮이기 시작했다. 센터백 해리 매과이어의 헤더 슛이 맨체스터 시티 골문 크로스바를 강하게 때리고 나온 것이다. 이 공을 코너킥 세트 피스로 올려준 홈 팀 미드필더 브루누 페르난데스가 새 감독을 만나서 오랜만에 중원을 맘껏 휘젓는 게임 양상이 줄곧 이어졌다.어웨이 팀 맨시티 입장에서도 브루누 페르난데스의 플레이 스타일을 잘 알고 있었지만 마음대로 뛰어다니라고 풀어놓은 것처럼 중원 압박이 너무 느슨했다. 여기서 맨체스터 시티의 68.2% 볼 점유율은 물론 7개의 슛, 1개의 유효슛 기록들은 정말 의미가 없는 것처럼 보였다. 그만큼 이번 더비 매치는 맨체스터 유나이티드의 붉은색 기억으로 뒤덮였다.맨시티 입장에서 라이벌 팀 플레이 메이커 브루누 페르난데스를 풀어주면 어떤 현상이 벌어지는가를 여러 차례 실감했다. 크로스바를 때린 매과이어의 헤더슛은 브루누 페르난데스의 왼쪽 코너킥 세트피스였기 때문에 번외 기록으로 넘겨버려도 파트리크 도르구의 왼발 근접 유효슛(21분)을 만들어준 브루누 페르난데스의 날카로운 크로스부터 맨유의 완승 계획이 분명하게 드러난 것이다.전반에만 맨유가 2골을 밀어넣었지만 둘 다 아슬아슬한 오프 사이드 판독으로 인정받지 못했다. 맨시티 골키퍼 돈나룸마까지 완벽하게 따돌리고 차 넣은 골이었지만 아마드 디알로의 왼발 슛(33분)과 브루누 페르난데스의 오른발 슛(41분) 모두 VAR 판독기가 잡아낸 것이다.그래도 홈 팀 선수들은 골 취소에 실망하지 않고 후반 흐름에 집중했다. 파트리크 도르구의 스루패스를 받은 아마드 디알로의 오른발 슛(57분)이 맨시티 골키퍼 돈나룸마의 슈퍼 세이브에 막힌 것이다. 곧바로 이어진 카세미루의 오른발 2차 슛까지 돈나룸마가 기막히게 막아냈다.브루누 페르난데스의 플레이 메이킹은 후반에 더 반짝반짝 빛났다. 미드필드 가운데 지역은 물론 측면까지 자유롭게 넘나드는 브루누 페르난데스를 맨시티 미드필더와 수비수들이 제대로 밀어내지 못한 것이다.브루누 페르난데스가 역습 기회를 잡으면 지난해 7월부터 맨유 유니폼을 입은 카메룬 국가대표 브라이언 음뵈모를 주로 찾았다. 63분에도 브루누 페르난데스의 크로스가 음뵈모의 왼발 하프발리 유효슛을 이끌어냈다. 이 결정적인 슛을 지안뤼지 돈나룸마가 또 막아냈지만 바로 다음에 이어진 맨체스터 유나이티드의 역습까지 막아낼 수는 없었다.64분 27초에 홈 팀 맨체스터 유나이티드의 첫 골이 터졌다. 브루누 페르난데스의 역습 드리블과 스루패스 타이밍이 기가 막혔고, 이 어시스트를 받은 브라이언 음뵈모가 낮게 깔리는 왼발 슛을 정확하게 꽂아 넣은 것이다. 이 과정에서 맨시티의 수비는 아무도 보이지 않았다고 말할 수 있을 정도로 압박이 느슨했다.그리고 11분 뒤에 추가골까지 이어졌으니 올드 트래포드의 맨유 팬들은 오랜만에 붉은 함성을 맘껏 즐겼다. 후반 교체 멤버 마테우스 쿠냐가 오른쪽 측면 얼리 크로스를 빠르게 넘겨주었고 이 타이밍을 반대쪽에서 읽은 덴마크 출신 수비수 파트리크 도르구가 미끄러지며 왼발 골(75분 29초)을 성공시킨 것이다.이대로 무너질 수 없었던 라이벌 맨시티는 80분에 '디바인 무카사, 라얀 아잇-누리, 티자니 레인더르스' 세 선수를 한꺼번에 교체로 들여보냈지만 맨유 쪽으로 넘어간 흐름을 돌려놓을 수 없었다. 맨시티가 기록한 유일한 유효슛은 전반 37분에 센터백 맥스 알레인이 기록한 코너킥 세트피스 헤더슛 뿐이었다.맨유의 브루누 페르난데스는 90분에도 날카로운 스루패스로 아마드 디알로에게 결정적인 쐐기골 기회를 열어주었는데 디알로의 오른발 끝을 떠난 공이 맨시티 골문 오른쪽 기둥을 강하게 때리고 말았다.이렇게 중요한 더비 매치에서 완승을 거둔 맨체스터 유나이티드는 오는 26일 오전 1시 30분 선두 아스널 FC를 만나러 런던에 있는 에미레이츠 스타디움으로 찾아가며, 맨체스터 시티는 그보다 앞서 21일 오전 2시 45분 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 FK 보되 클림트를 만나기 위해 노르웨이 아스피뮈라 슈타디온으로 날아가야 한다.