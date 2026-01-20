'이제훈' 전성기 열어준 '시그널'... 언제 볼 수 있을까

미국이나 영국 등 서양권에서는 시즌제 드라마가 일찌감치 자리를 잡았지만 국내에서는 2010년대 초반까지만 해도 시즌제 드라마가 썩 익숙하지 않았다. 실제로 주지훈, 윤은혜 주연의 <궁>과 김수현, 수지라는 신예스타를 배출한 <드림하이>, 호화 캐스팅으로 국내 첩보 드라마의 새 지평을 열었던 <아이리스> 등이 높은 인기에 힘입어 시즌2를 제작·방영했지만 시즌1의 인기와 완성도에는 한참 미치지 못했다.
하지만 2010년대 중반부터 tvN과 OCN 등 케이블 채널을 중심으로 <응답하라> 시리즈와 <보이스> 시리즈 등이 시즌제로 제작되며 큰 사랑을 받았고 국내에서 시즌제 드라마의 위상도 많이 높아졌다. 2020년대에는 <낭만닥터 김사부>와 <모범택시> 시리즈 등 지상파에서도 적극적으로 시즌제 드라마를 제작·편성하고 있다. <펜트하우스> 시리즈처럼 제작 단계부터 시즌제를 표방한 드라마도 있었다.
tvN에서는 오는 6월, 10년 전 첫 번째 시즌이 방송돼 '범죄 스릴러의 걸작'으로 불리며 센세이션을 일으켰던 드라마의 두 번째 시즌이 방송될 예정이었다. 하지만 작년 말 핵심 캐릭터 중 한 명의 과거 이력이 폭로되면서 연예계 은퇴를 선언했고 이 때문에 시즌2의 방영 시기도 불투명해졌다. '장르물의 대가' 김은희 작가가 집필하고 김혜수와 이제훈, 조진웅이 주연을 맡았던 tvN 드라마 <시그널>이다.
'가변 화면비' 사용한 최초의 tvN 드라마