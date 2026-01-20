'이제훈' 전성기 열어준 '시그널'... 언제 볼 수 있을까

tvN 화면 캡처

김혜수는 과거 시점에선 열정적인 신참형사, 현재 시점엔 노련한 수사팀장을 연기하며 시청자들을 사로잡았다.2011년 첫 지상파 드라마 <싸인>으로 시청률 24.9%를 견인하며 스타 작가로 떠오른 김은희 작가는 2012년 <유령>, 2014년 <쓰리데이즈>의 각본을 쓰며 세 편 연속 SBS 드라마를 집필했다. 하지만 <유령>이 15.3%, <쓰리 데이즈>가 13.8%의 최고 시청률을 기록하며 흥행에서는 기대에 미치지 못했다. 갈수록 시청률이 떨어졌으니 SBS에서도 더 이상 김은희 작가에게 '무한신뢰'를 보내기는 힘들어졌다.<시그널> 역시 당초 SBS에서 방영될 예정이었지만 SBS는 현재의 형사와 과거의 형사가 무전기로 소통하는 <시그널>의 비현실적인 설정에 부담을 느꼈고 결국 <시그널>의 편성을 취소했다. 그렇게 <시그널>은 tvN으로 옮겨 방송됐고 '범죄 수사물의 걸작'으로 불리며 2016년 백상예술대상에서 TV작품상과 각본상(김은희), 여자 최우수상(김혜수)을 휩쓸었다. 결과적으로 SBS는 아쉬운 입맛만 다시게 됐다.<시그널>은 현재의 형사 박해영(이제훈)과 과거의 형사 이재한(조진웅 분)이 무전기로 교신하면서 사건을 해결하는 수사극이지만 정작 백상예술대상에서 최우수상을 수상한 배우는 차수현 역의 김혜수였다. 김혜수는 과거 시점에서 이재한 형사에게 '쩜오'로 불리는 신참 형사를, 현재 시점에서는 현장에 살고 현장에 죽는 광역수사대 장기미제전담팀장을 소화하며 과거와 현재의 연결고리 역할을 톡톡히 해냈다.흔히 범죄 수사물 장르는 하나의 '거대악'이 등장하고 주인공이 회를 거듭하면서 메인 빌런에게 조금씩 접근하는 방식으로 스토리를 풀어 나가는 경우가 많다. 하지만 <시그널>에서는 이재한과 박해영, 차수현 등 세 형사를 중심으로 공조수사를 통해 6가지 사건을 해결하는 방식으로 이야기가 진행된다. 물론 과거가 현재의 사건에, 현재가 과거의 사건에 서로 영향을 끼치는 것은 <시그널>의 가장 큰 재미 요소다.<시그널>은 과거와 현재가 교차되는 드라마인 만큼 현재 장면은 16:9, 과거 장면은 21:9의 비율로 보여주는 '가변 화면비(한 영상물 내에 복수의 화면비를 보여주는 구성)'를 사용했다. 이는 국내 드라마에선 사실상 최초로 했던 시도로 시청자들이 과거와 현재를 구분하며 몰입하는 데 큰 도움을 줬다. 실제로 <시그널>을 시작으로 <도깨비>와 <미스터 션샤인>, <호텔 델루나> 등 많은 드라마에서 가변 화면비를 사용했다.