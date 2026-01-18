'22득점' 강소휘, 스스로 증명한 '연봉퀸의 가치'

도로공사가 적지에서 페퍼저축은행을 꺾고 선두 자리를 굳게 지켰다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 17일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-1(23-25, 25-19, 25-19, 26-24)로 승리했다. 지난 14일 흥국생명 핑크스파이더스전 패배의 아픔을 극복하고 페퍼저축은행을 상대로 승점 3점을 적립한 도로공사는 2위 현대건설 힐스테이트와의 승점 차이를 7점으로 벌렸다(18승 5패).
도로공사는 레티치아 모마 바소코가 43.8%의 점유율을 책임지며 45%의 성공률로 28득점을 기록하며 공격을 주도했고 타나차 쑥솟도 46.15%의 성공률로 14득점을 올리며 힘을 보탰다. 루키 이지윤은 5개의 블로킹을 잡아내며 높이를 장악했다. 그리고 도로공사의 토종 에이스 강소휘는 서브득점 2개와 블로킹 4개, 리시브 효율 54.17%,공격 성공률50%로 22득점을 폭발하며 도로공사의 승리를 이끌었다.
양효진-김연경-박정아로 이어진 연봉퀸 계보