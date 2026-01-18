'선제골 폭발' 백가온, 위기 빠진 이민성호 해결사 역할

깜짝 선발 기회에서 선제골을 터뜨리며 맹활약한 백가온이다.이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하 남자 축구대표팀은 18일 오전 0시 30분(한국시간) 사우디아라비아 제다에 자리한 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 열린 '2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵' 8강전서 호주에 2-1 승리를 거뒀다. 이로써 대표팀은 4강으로, 호주는 8강에서 여정을 마무리했다.반드시 승리가 필요했던 한 판이었다. 이민성 감독과 대표팀은 이번 대회 돌입 후 비난과 비판을 피하지 못했다. 조별리그서는 1승 1무 1패 승점 4점이라는 초라한 성적을 거뒀던 가운데 부진한 경기력이 이어지면서 고개를 숙였다. 공격에서는 3경기 4골을 터뜨렸으나 이 득점은 2차전 레바논전서 모두 나온 것이었고, 최종전서 우즈베크에 0-2 완패를 기록했다.천신만고 끝에 8강에 오른 대표팀은 호주와의 격돌을 앞두고 변화를 택했다. 조별리그서 주력으로 택한 4백 대신해 3백을 꺼내면서 선수비 후역습 전술을 선택했다. 최후방에 홍성민 골키퍼를 필두로 장석환·배현서·신민하·이현용·이건희·김동진·강민준·백가온·김용학·백가온을 선발로 내세웠다. 그렇게 시작된 경기서 치열한 공방전이 이어진 가운데 기선 제압에 성공했다.전반 21분 이현용의 롱패스를 받은 백가온이 정확한 발리 슈팅으로 호주 골망을 흔들었다. 일격을 허용한 호주도 반격에 나섰으나 결정적 장면은 나오지 않으면서 전반은 종료됐다. 후반 시작과 함께 대표팀은 실점을 허용했다. 후반 6분 수비 뒷공간을 완벽하게 파고든 요바노비치가 홍성민 골키퍼를 제치고, 골망을 흔드는 데 성공했다.그렇게 공방전이 이어지던 상황 속 대표팀이 역전을 만들었다. 후반 42분 코너킥 상황서 장석환의 크로스를 받은 신민하가 헤더로 호주 골망을 갈랐다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 그대로 종료됐다.고전을 면치 못할 거라는 예상과는 달리 이민성호는 호주를 상대로 경기 초반 나름 유의미한 성과를 가져오는 데 성공했다. 선수비 후역습 체제를 통해 호주 수비를 공략했고, 이는 일정 부분 먹히면서 효과를 누렸다. 하지만, 수비 상황 시에는 여전히 헤매는 모습을 선보였으며 오프사이드와 비디오 판독 시스템이 없었다면, 승리를 장담할 수 없는 상황이었다.이처럼 호주를 상대로 승리를 가져오면서 6년 만에 대회 4강 진출이라는 기록을 작성한 가운데 대표팀에 해결사가 등장했다. 바로 황금 막내 백가온이다. 2006년생으로 골문을 지키고 있는 홍성민과 동갑인 그는 지난해 보인고등학교 졸업 후 K리그2 부산 아이파크에 입단하면서 이목을 끌었다.이미 청소년 시절 U17·U20 대표팀을 지내면서 이름을 떨쳤던 백가온은 빠르게 프로 무대에 녹아들었다. 조성환 감독 지휘 아래 리그 20경기(8선발)에 나섰고, 3골 3도움을 기록하면서 본인의 존재감을 뽐냈다.조 감독은 이런 활약에 "영입을 위해 공을 들인 선수다. 다른 팀 제안을 뿌리치고 부산을 선택해 줘 고맙다고 말하고 싶다. 나아가 국가대표팀에도 갈 수 있는 재능이라고 생각하고 함께 승격을 이뤘으면 하는 마음이다"라며 극찬을 아끼지 않았다.그렇게 프로 무대에서 본인의 가치를 증명했던 백가온은 시즌 종료 후 이민성 감독의 부름을 받아 U23 대표팀에 합류했다. 부산에서의 활약을 바탕으로 곧바로 선발 자원으로 나설 거로 예상됐으나 쉽지 않은 상황에 직면했다. 정승배(수원FC)·김태원(포르티모넨세)·김용학(포항)에 밀려 조별리그 3경기서 단 1분 출전에 그쳤고, 존재감은 미미해졌다.하지만, 토너먼트 첫 경기서 백가온은 깜짝 선발로 나서며 본인의 실력을 유감없이 발휘했다. 조별리그 3경기 중 2경기에서 무득점에 그친 상황 속 변화가 필요하다고 판단했던 이민성 감독은 최전방에 백가온 카드를 꺼낸 것. 183cm의 좋은 신체 조건을 바탕으로 빠른 발을 통해 상대 수비 뒷공간을 절묘하게 파고드는 특징을 보유한 그는 전반부터 펄펄 날았다.전반 4분 만에 호주 수비진을 교란하며 절묘한 슈팅을 날렸고, 이어 전반 20분에는 이현용의 롱패스를 받아 정확한 임팩트로 선제골을 터뜨렸다. 또 왕성한 활동량을 바탕으로 압박 수행도 성실하게 해냈고, 전방에 자리한 강성진·김용학과 좋은 연계를 통해 위협적인 움직임을 선보였다. 후반에도 이런 모습이 계속해서 나오면서 인상적인 활약상을 펼쳤다.76분간 백가온은 기회 창출 1회, 1골, 슈팅 2회, 태클 1회로 눈도장을 찍었다. 이런 활약상은 대표팀에 큰 힘이 될 전망이다. 4강·결승전은 물론이며, 더 나아가 9월에 에정된 아시안 게임에서도 이런 확실한 특징을 보유한 백가온은 요긴하게 활용될 수 있다.한편, 대표팀은 오는 20일(한국시간) 오후 8시 30분에 일본과 결승 진출을 놓고 격돌하게 된다.