최강록 셰프가 식당 재오픈을 하지 않는 결정적 이유

최강록 셰프넷플릭스
넷플릭스 예능 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁>(아래 흑백요리사)은 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 서바이벌 프로그램이다.
<흑백요리사>는 시즌1에 이어 시즌2까지 2년 연속 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 차지하며 요리 예능 열풍을 이끌었다. 시즌2는 더욱 엄격해지고 새로운 룰을 선보이며 서바이벌 경쟁 프로그램의 묘미를 살렸다. 그와 동시에 참가자의 식당과 레시피가 인기를 얻으며 외식업계의 붐을 이루기도 했다.
하지만 반전이다. 참가 셰프의 식당이 예약 마비된 상황과 대비되는 일이 벌어졌다. 우승자의 요리를 어디에서도 맛볼 수 없는 진풍경이 펼쳐졌다. 서바이벌 프로그램만 세 번, 삼수 끝에 합격이다. 최강록 셰프를 향한 아쉬움이 교차했다. 그는 왜 식당을 운영하지 않는 걸까, 처음과 마지막 라운드에 내놓은 음식은 어떤 의미일까. 여러 궁금증을 지난 16일 종로구의 카페에서 들어볼 수 있었다.
다음과 최강록 셰프와 이야기한 내용을 일문일답으로 정리한 글이다.
"완전 연소 목표"
- 시즌1에 이어 시즌2까지 재도전하게 된 계기가 궁금하다.
"시즌1 때는 외식업이 침체된 분위기가 있었다. 당시 제작진이 '불쏘시개가 되어 보지 않겠냐'고 제안했었다. 시즌2 때는 불쏘시개 말고 '완전 연소'해 보지 않겠냐고 했다. <마스터 셰프 코리아> (2013, 아래 마셰코) 때 우승하고 13년이 지났는데 고인물처럼 썩어가는 느낌이 들었다. 연소하고 불타서 없어지는 좋은 결말이 무엇일까 고민한 끝에 참가했다."
- <마스터 셰프 코리아>까지 더하면 세 번 출전 경험이 쌓였다. 경연이 최적화되면 유리한가.
"경연을 많이 했다고 유리하지 않다. 이번에도 요리를 잘해서 우승했다고 생각하지도 않는다. 요리괴물(이하성)님은 대단한 스킬로 요리하시는 분이다. 참가자들 모두 우승할 저력 있는 분들이었다. 저도 경연에 임할 뿐이었다."
- 현장에 도착해서 히든 백수저라는 룰을 알게 되었는데 당시 기분은 어땠나.
"심사 위원 두 분에게 합격 받아야만 올라간다는 걸 듣고 공포스러웠다. 승낙을 무르고 싶었다. 하지만 조리대가 올라오는 시설을 보고 제작비가 많이 들었다는 사실을 인지했다. 그때 그만두겠다는 마음을 접었다."
- 1라운드에서 민물장어 조림을 선보인 이유가 있나.
"신해철 님을 굉장히 좋아한다. 시즌1 때 결승에 올라가면 인생 요리로 '민물장어의 꿈'에 대해 이야기하고 싶었다. 하지만 탈락했던 아픔을 곱씹으며 시즌2의 시작을 장어로 정했다."
- 가장 먼저 진출해 당근 지옥을 경험하지 않았다.
"당근 지옥에 참여했다면 떨어졌을지도 모르겠다. 시즌1에서 두부 지옥을 못 해서 아쉬웠다. 시즌2 때는 뭐든 하겠다는 생각이었다. 이번에도 못 해서 아쉬웠지만 하지 않아서 다행이다.(웃음)"
- 결승 미션이 '나를 위한 요리'였다. 소감은.
"셰프들은 어떤 미션이 떨어지냐에 따라 음식의 모습이 달라진다. 이 미션은 심사 위원 눈치를 보지 않아도 되었다. 엄청난 자유도를 얻었다. 맛이 있고 없고를 떠나 이 미션 덕에 자기 고백을 할 수 있었다. <마셰코> 때 조림을 잘 한다는 이미지를 얻었지만 스스로 잘하는 척하기 위해 가면을 쓰고 살았다. 그 시절을 스스럼없이 고백할 수 있는 시간을 얻기도 했다."
- 결승에 가까워지면서 우승 후보로 소문이 떠돌았다. 그때 심정과 심사 위원의 칭찬을 들었을 때 기분은.
"스포일러가 돌았을 때 짐을 꽁꽁 싸서 숨어 있으면 지나가겠지 했다. 반년 정도는 숨어 있었다. 심사 위원의 호평을 떠나 가게를 찾아주시는 손님들에게 칭찬받아도 좋은 기분은 매한가지다."
식당 폐업과 상금 3억 원