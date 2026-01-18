죽음이 앵무새의 모습을 하고 찾아왔다

함부르크에 며칠간 머문 적이 있다. 자동차 운반선 항해사로 엘베강을 거슬러 도시 복판에 자리한 항구에 배를 대고 내렸을 때다. 독일연방 내에서도 특별한 도시, 자유한자도시 함부르크라 불리는 오랜 역사를 가진 이 도시를 나는 잊지 못한다.
함부르크는 오랫동안 가보고 싶던 도시였다. 그건 이 도시가 가진 특별한 역사성, 한자동맹이라 불리는 무역공동체, 그 근간이 되는 길드 중심의 상인들의 조합이 빚어낸 자유롭고 실용적이며 독립적인 역사를 뒤따라 걷기 위함이었다. 그저 그뿐 만은 아니었다. 함부르크의 자유로운 풍토는 독일연방의 뛰어난 정치가를 여럿 배출했다. 그중에서도 헬무트 슈미트는 첫손가락에 꼽히는 인물이다. 빌리 브란트에 이어 독일 총리를 역임했고, 독일의 경제성장과 함께 동방정책을 계승해 독일이 통일에 이르는 데 역할을 다한다.
함부르크에서 며칠을 보낼 수 있게 된 나는 우선 헬무트 슈미트의 무덤을 찾아보기로 했다. 그가 묻힌 곳은 함부르크의 올스도르프 공원묘지, 1887년 조성된 당시 기준 세계 최대 정원식 묘지였다. 연중 개방되는 이 묘지는 면적이 무려 120만 평에 무덤이 23만 개가 훌쩍 넘는다고. 묘지가 어찌나 크던지 종일 걸어도 단 몇 구역밖에 볼 수가 없을 정도였다. 통상 우리가 묘지를 떠올릴 때 생각하는 우중충함, 또 어둡고 슬픈 분위기는 이곳과는 영 어울리지 않았다. 묘지는 찬란했고 사슴과 온갖 새들이 자유롭게 거닐었으며 곳곳에 심긴 나무와 꽃들이 맡기 좋은 향내를 풍겼다. 여기저기 놓인 예술작품은 이 묘지를 정원이라 하는 이유를 알게끔 했다.
죽음과 마주할 때