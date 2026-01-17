베트남, U-23 아시안컵 4강 진출... 끝나지 않은 '김상식 매직'

로이터/연합뉴스

2025년 12월 18일, 동남아시안게임에서 베트남 대표팀 김상식 감독이 금메달 결정전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다(자료사진).전반에는 UAE가 더 많은 기회를 창출했다. 전반 15분 후방에서 만수르 알멘할리가 롱패스를 받아낸 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 그러나 VAR 결과 핸드볼 파울이 선언됐다. 전반 34분에도 알멘하리의 오른쪽 크로스를 알 메마리가 헤더로 연결한 공은 골문 왼편으로 살짝 빗나갔다. 전반 37분 압둘라지즈의 중거리 슈팅은 골문 위로 떠올랐다.수세에 몰리던 베트남은 역습 상황에서 선제골을 터뜨렸다. 전반 39분 응우옌 딘 박이 왼쪽에서 돌파에 성공했고, 낮고 빠르게 문전으로 크로슬르 보냈다. 이때 대기하던 응우옌 레 팟이 밀어 넣었다.그러나 UAE는 곧바로 따라붙었다. 전반 42분 오른쪽 측면 크로스를 알 메마리가 헤더로 슈팅한 공이 골대를 튕겼다. 흘러나온 공을 은디아예가 헤더로 밀어넣으며 동점골을 만들어냈다. 전반은 1-1로 종료됐다.후반에는 베트남이 경기 흐름을 가져왔다. 후반 8분 미드필드에서 공을 빼앗은 후 역습을 시도한 베트남은 마지막 응우옌 딘 박의 슈팅이 골문을 벗어났다.베트남의 공세는 후반 17분에 결실을 맺었다. 오른쪽 측면에서 팜 민 푹의 크로스를 응우옌 딘 박이 백헤더로 연결했고, 이 공이 골키퍼를 통과하며 골문으로 들어갔다.UAE의 저력도 만만치 않았다. 후반 23분 왼쪽 측면에서 올라온 리차드 아코노어의 크로스를 만수르 사이드가 헤더골을 성공시켰다.이후 두 팀의 난타전이 불을 뿜었다. 후반 34분 은디아예의 왼발 발리슛이 높게 떠올랐다. 후반 43분 베트님의 찬스가 가장 결정적이었다. 왼쪽 크로스를 보 안 콴이 프리 헤더로 연결했으나 골키퍼의 슈퍼 세이브로 인해 득점에 실패하고 말았다. 후반 44분 응우옌 탄 난의 슈팅도 골문을 살짝 벗어나면서 두 팀은 승부를 가리지 못했다.승리의 여신은 베트남의 편이었다. 연장 전반 11분 응우옌 낫 민이 아크 정면에서 상대 수비수 2명을 제친 뒤 슈팅했다. 수비 벽에 막히고 흘러나온 공을 팜 민 푹이 오른발 슈팅으로 마무리지었다. 결국 베트남은 연장전 승리를 거두고 4강에 진출했다.김상식 감독은 2023년 전북 현대에서 성적 부진으로 물러난 이후 2024년 5월 베트남 대표팀을 맡으며 감독 커리어를 이어나가고 있다. 지난해 1월 미쓰비시일렉트릭컵(현 현대컵) 우승을 시작으로, 7월에는 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십, 12월 동남아시아 SEA게임까지 연거푸 제패했다.베트남 축구 역사에서 이 세 대회를 모두 우승으로 이끈 것은 김상식 감독이 처음이다. 그리고 이번 2026 U23 아시안컵에서도 새 역사를 쓰고 있다.베트남은 조별리그 첫 경기부터 요르단을 제압하며 이변을 연출했다. 그런데 이 승리는 결코 우연이 아니었다. 이후 키르기스스탄, 개최국 사우디아라비아마저 집어삼키고 A조 1위 3전 전승으로 8강에 오른 것이다. 베트남은 지치지 않는 체력과 탄탄한 조직력을 앞세워 토너먼트 첫 경기인 8강 UAE전에서마저 승리를 거뒀다.베트남이 이 대회 4강에 오른 것은 8년 만이다. 박항서 전 감독 이후 베트남 축구의 새로운 부흥기를 연 김상식 감독의 도전은 아직 끝나지 않았다.