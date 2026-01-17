'인디아 오픈' 4강 진출한 안세영, 28연승 질주

새 해 벽두에도 안세영의 우승길은 여전히 탄탄대로다. 지난 주 말레이시아 오픈(슈퍼 1000시리즈) 우승 트로피와 금메달을 받아들고 인디아 오픈으로 넘어와 단숨에 4강까지 올라선 것이다.
2025년 10월 덴마크 오픈(슈퍼 750) 우승을 시작으로 프랑스 오픈(슈퍼 750), 호주 오픈(슈퍼 500), BWF 월드 투어 파어널스 2025, 말레이시아 오픈(슈퍼 1000) 2026에 이르기까지 모든 대회 5연승도 모자라 이번 인디아 오픈(슈퍼 750) 현재까지 3승을 길어 올렸으니 무려 28연승 질주가 이어지는 중이다.
배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 1월 16일(금) 오후 6시 30분 인도 뉴델리에 있는 인디라 간디 스포츠 컴플렉스 1번 코트에서 벌어진 BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어 인디아 오픈 2026(슈퍼 750시리즈) 여자단식 8강에서 인도네시아의 푸트리 쿠수마 와르다니(6위)를 37분만에 2-0(21-16, 21-8)으로 물리치고 4강에 올라섰다.
안세영의 노 룩 스윙 리턴 묘기