'인디아 오픈' 4강 진출한 안세영, 28연승 질주

EPA/연합뉴스

BWF 월드 투어 인디아 오픈 2026 여자단식 8강 결과

(1월 16일 오후 6시 30분, 인디라 간디 스포츠 컴플렉스 1번 코트, 뉴델리)

★ 안세영(한국, 1위) 2-0 (21-16, 21-8) 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아, 6위)

◇ 여자단식 4강 대진표(1월 17일 토요일, 1번 코트)

2위 왕 즈이 vs 4위 천 위 페이(오후 3시 20분 예정)

1위 안세영 vs 8위 라차녹 인타논(오후 5시 예정)

2026년 1월 16일, 인도 뉴델리에서 열린 인도 오픈 배드민턴 대회에서 대한민국의 안세영 선수가 인도네시아의 푸트리 쿠수마 와르다니 선수와의 여자단식 8강(쿼터파이널) 경기를 하고 있다.첫 번째 게임 초반 와르다니의 기세가 놀라웠다. 지난 해까지 안세영을 상대로 한 번도 이기지 못하고 일곱 번을 내리 졌으니 동갑내기 입장에서 한 번이라도 이겨보고 싶은 마음으로 덤빈 듯 5-0까지 앞서나간 것이다. 와르다니의 의지가 실린 셔틀콕이 빠른 템포의 리턴 스트로크로 네트를 넘어왔다.그래도 안세영은 흔들리지 않고 자신의 트레이드 마크와도 같은 포핸드 대각선 하프 스매싱을 정확하게 꽂아 넣으며 6-7로 추격하기 시작했다.안세영은 빠른 템포의 3구 직선 스매싱 포인트로 7-7 동점을 만들고는 차분하게 숨고르기를 시작했고 첫 번째 게임을 5점 차(21-16)로 비교적 여유있게 마무리했다.그런데 20-15 게임 포인트 상황에서 안세영의 믿기 힘든 수비 동작이 모두를 놀라게 했다. 몸을 돌릴 틈도 없이 뒤돌아선 상태에서 팔을 휘둘러 시도한 노 룩 비하인드 리턴이 기막히게 네트를 넘어간 것이다. 이것이 비록 안세영의 게임 포인트로 찍힌 것은 아니었지만 아무나 흉내낼 수 없는 명장면이었다.첫 게임 고비를 가뿐하게 넘은 안세영의 두 번째 게임은 한결 수월하게 풀려나갔다. 3-3 동점을 만드는 직선 스매싱부터 클린 포인트였고 포핸드 점프 스매싱에 이은 네트 앞 박자 빠른 푸시 포인트로 8-4로 달아난 순간이 또 하나의 완승 갈림길을 만든 것이다.두 번째 게임 후반부로 접어들면서 안세영이라는 벽을 또 실감한 와르다니의 라인 아웃이 점점 더 늘어나 10점 차(18-8)까지 그 격차가 벌어졌다. 여기서 안세영은 변함없는 포핸드 대각선 하프 스매싱 포인트로 19-8 쐐기를 박고는 또 하나의 직선 스매싱을 완벽하게 내리꽂아 21-8 매치 포인트를 찍어냈다.안세영의 4강 상대는 태국의 라차녹 인타논(8위)으로 결정됐다. 그리고 반대쪽 대진표에는 안세영의 중국 라이벌 왕 즈이(2위)와 천 위 페이(4위)가 나란히 서 있다.