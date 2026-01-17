5년 만에 키움으로 복귀한 서건창, 다시 도약할까

키움 히어로즈

작년 시즌이 끝나고 KIA에서 방출됐던 서건창은 전성기를 보냈던 히어로즈로 5년 만에 복귀했다.구단 입장에서도 팀에 헌신했던 선수를 방출하는 것은 쉽지 않은 일이지만 매년 새로운 선수들이 입단하기 때문에 시즌이 끝나면 선수단 정리를 해야 한다. 작년 시즌이 끝난 후에도 10개 구단에서 44명의 선수가 방출의 칼바람을 맞았다. 그 중 박병호(키움 잔류군 선임코치)와 오승환, 임창민, 오재일, 진해수(롯데 자이언츠 잔류군 투수코치) 등 은퇴 선수를 제외한 많은 선수들이 새 둥지를 찾아야 했다.두산 베어스는 투타의 핵심이었던 김재환과 홍건희를 동시에 방출했다. 김재환은 4년 전 FA계약을 하면서 재계약 무산 시 조건 없이 방출하기로 구단과 합의하면서 '셀프'로 자유의 몸이 됐다. 그렇게 보상이 필요 없는 자유계약선수가 된 김재환은 작년 12월5일 SSG 랜더스와 2년 총액 22억 원에 계약을 체결했다. 이로써 김재환은 프로 데뷔 첫 이적을 통해 자신의 장타력을 연고 구단을 위해 발휘하게 됐다.2021년부터 2024년까지 52세이브, 42홀드를 기록하며 두산의 필승조로 활약했던 홍건희는 작년 20경기에서 2승1패 평균자책점6.19로 최악의 시즌을 보냈음에도 두산과 맺은 2년 15억 원의 선수 옵션을 포기하고 자유계약 선수가 됐다. 역시 보상이 필요 없어 다른 FA들보다 유리한 입장이지만 홍건희는 각 구단의 스프링캠프 일정이 속속 발표되고 있는 16일까지도 새로운 소속팀을 구하지 못하고 있다.2020년부터 2023년까지 19연패의 수렁에 빠지면서도 한화 이글스의 암흑기를 지켰던 베테랑 우완 장시환은 정작 한화가 19년 만에 한국시리즈에 진출한 작년 1군에서 1경기도 등판하지 못하고 방출됐다. 하지만 장시환은 작년 12월 22일 '디펜딩 챔피언' LG에 입단하면서 현역 생활을 이어가게 됐다. LG는 같은 날 삼성 라이온즈에서 방출된 포수 김민수도 함께 영입하면서 백업 포수진을 보강했다.작년 시즌이 끝나고 방출된 선수들은 기존 프로 구단들 외에도 또 하나의 선택지가 있었다. 바로 올 시즌부터 퓨처스리그에 참가할 예정인 시민 야구단 울산 웨일즈다. 실제로 키움에서 방출된 외야수 변상권과 롯데 출신 투수 김도규, 두산에서 활약했던 투수 조제영, 남호 등은 지난 15일 울산 웨일즈가 발표한 첫 합격자 명단에 포함되면서 내년 시즌에 활약할 새로운 소속팀을 구하는데 성공했다.2008년 육성선수로 LG에 입단했다가 1군에서 단 1경기 밖에 뛰지 못하고 방출된 서건창은 현역으로 군복무를 마친 후 테스트를 받고 히어로즈에 입단했다. 프로 입단 후 그 흔한 '유망주' 소리도 들어보지 못한 철저한 무명 선수였던 서건창은 2012년 127경기에 출전해 타율 .266 115안타1홈런40타점70득점39도루를 기록하면서 히어로즈 구단 최초의 신인왕과 함께 2루수 부문 골든글러브를 수상했다.서건창은 2013년 발가락 부상으로 86경기 출전에 그치며 주춤했지만 2014년 128경기에서 타율 .370 201안타7홈런67타점135득점48도루를 기록하면서 KBO리그 역대 최초로 단일시즌 200안타의 주인공이 됐다. 2014년 타율, 최다안타, 득점 타이틀과 함께 정규리그 MVP, 2루수 부문 골든글러브를 휩쓴 서건창은 2016년 타율 .325, 2017년 타율 .340을 기록하며 KBO리그와 히어로즈를 대표하는 2루수로 군림했다.하지만 2021년 7월 정찬헌(키움 2군 투수코치)과의 트레이드를 통해 LG로 이적하면서 서건창의 화려하던 커리어에 균열이 가기 시작했다. 서건창은 LG 이적 후 잔부상과 슬럼프가 겹치면서 2022년 77경기 타율 .224, 2023년엔 단 44경기에서 타율 .200로 부진했고 결국 2023 시즌이 끝난 후 LG에서 방출됐다. 서건창은 2024년1월 보장액 5000만원을 받고 KIA에 입단하면서 고향팀에서 선수 생활을 이어갔다.서건창은 타이거즈가 12번째 한국시리즈 우승을 차지한 2024년 94경기에 출전해 타율 .310 63안타1홈런26타점40득점 출루율 .416를 기록하는 알토란 같은 활약을 선보이며 커리어 첫 우승을 경험했다. 하지만 작년 1월 KIA와 1+1년 총액 5억 원에 FA계약을 체결한 서건창은 작년 1군에서 10경기 밖에 출전하지 못한 채 방출됐고 은퇴 위기에 몰렸다가 16일 키움과 계약하며 전성기를 보냈던 팀으로 돌아왔다.키움은 최근 3년 연속 최하위에 머물렀고 간판스타 송성문(샌디에이고 파드리스)마저 메이저리그에 진출했지만 서건창이 경쟁하기 만만한 팀은 결코 아니다. 30대 중반을 넘긴 나이 때문에 풀타임 2루 소화가 어려운 데다가 1루와 지명타자에는 기존의 최주환, 임지열에 2차 드래프트를 통해 안치홍까지 합류했기 때문이다. 하지만 서건창의 복귀는 히어로즈 팬들을 설레게 하기 충분하다.