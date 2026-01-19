15년 전 영화가 AI 시대에 던지는 경고

월트디즈니픽쳐스/픽사애니메이션스튜디오

"넌 이제 해고야!"

영화 < 월-E >의 스틸컷흥미로운 점은 이 영화에 전형적인 빌런이 등장하지 않는다는 것이다. 로봇들은 충실히 인간의 편이고, 시스템 역시 주어진 임무를 정확히 수행한다. 문제는 기술이 아니다. 너무도 씁쓸하지만 그것은 인간이다. 인간은 너무 오랫동안 생각할 필요 없는 환경에 놓여 있었고, 그 결과 스스로 판단하는 법을 잊어버렸다. 누군가에게 강제로 빼앗긴 것이 아니라 편리함을 선택한 결과일 뿐이다.이 장면들은 지금의 우리를 자연스럽게 떠올리게 한다. AI는 질문을 정리해주고, 계획을 잡아주며, 판단의 방향까지 제시한다. 문제는 우리가 그 결과를 점점 의심 없이 받아들이는 데 익숙해지고 있다는 점이다. 사실인지 확인할 필요도, 다른 관점을 찾을 필요도 느끼지 못한다. 생각하는 과정은 생략된 채 결론만 소비된다. AI가 가져다 주는 답안이 사실이 아닐지라도 그것을 의심하는 것 조차 잃어버린 상태로 말이다.월-E 속 인간들이 무능해 보이는 이유는 지능이 낮아서가 아니다. 생각할 기회를 너무 오랫동안 잃어버렸기 때문이다. 스스로 판단하지 않아도 되는 환경은 처음엔 친절하지만 결국 인간을 수동적인 존재로 만든다. 이 대목에서 월-E는 기술 비판을 넘어 인간 스스로의 생각을 묻는 영화가 된다.이 영화에서 가장 인상적인 장면은 우주선을 운항하는 선장이 자동 운항 시스템인 '오토(AUTO)'의 전원을 끄며 말하는 부분이다.이 한마디는 기계를 향한 명령이 아니다. 인간이 인간으로서의 자리를 되찾겠다는 선언이다. 그동안 판단과 책임을 대신해왔던 인공 지능 로봇을 끄며 선장은 처음으로 자기 몸으로 일어서고, 비틀거리며 한 발 한 발을 내딛는다. 불편하고 어색하며 느리지만, 그 움직임 속에서 인간은 다시 본인 몸의 주체, 주인이 된다.