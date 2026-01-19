15년 전 영화가 AI 시대에 던지는 경고

영화 < 월-E >는 2008년에 개봉했다. 벌써 15년이란 긴 시간이 지난 애니메이션이다. 하지만 참으로 이상하다. 요즘 이 영화를 다시 떠올릴수록 오늘날의 풍경을 이야기한 다큐멘터리가 아닐까하는 생각이 든다. 챗GPT, 제미나이 등 각종 인공지능 AI가 일상에 깊숙이 들어온 지금 < 월-E >는 더 이상 먼 미래를 상상한 것이 아니라 이미 도착해있는 현재를 보여주는 것이기 때문이다.
우리는 스스로 생각을 하기 보다 답을 요청한다. 사실을 검증하기보다 결과를 받아 적는 데 익숙해졌다. 편리함은 커졌지만 그만큼 생각하는 근육은 빠르게 약해지고 있다.
< 월-E >의 줄거리는 복잡하지 않다. 인간이 떠난 지구에는 쓰레기만 남았고, 이를 정리하는 임무를 맡은 로봇 월-E가 홀로 지구를 지킨다. 인간들은 우주선 액시엄에서 생활한다. 그곳의 인간들은 더 이상 걷지 않는다. 떠다니는 의자에 몸을 맡긴 채 화면을 바라보고, 음식, 이동, 대화, 정보 습득까지 모든 선택과 판단을 시스템에 위임한다. 삶은 편리해졌지만 인간의 몸과 사고는 점점 퇴화해간다.