최강록 셰프에게 푹 빠진 당신, 이 영화를 추천합니다

영화 <라따뚜이>는 2007년에 개봉한 작품이다. 그럼에도 지금 이 영화를 다시 말하게 되는 이유는 최근 넷플릭스 <흑백요리사> 시즌2가 흥행하며 많은 사람들의 마음에 울림을 줬기 때문이다. 특히 실패와 좌절을 반복하면서도 끝내 주방을 떠나지 않았던 우승자 최강록 셰프의 삶은 오래된 애니메이션 <라따뚜이>를 떠올리게 한다.
최강록 셰프는 굉장히 내성적인 성격이었지만 밴드 활동을 할 만큼 음악에 열정이 있었고, 음대 진학을 목표로 했으나 실패를 겪었다. 이후 스페인어학과에 진학했지만 흥미를 느끼지 못해 자퇴를 하고 만다. 드럼을 배우고 싶었지만 비용을 감당할 수 없어 선택한 일식집 아르바이트에서 아이러니하게도 자신의 적성과 흥미를 발견했다.
정식으로 요리를 배울 형편은 되지 않아 만화책 <미스터 초밥왕>을 보며 독학을 시작했고, 이후 창업과 실패, 유학과 또 다른 실패를 반복했다. 꿈을 접고 무역회사에 다니던 시절, 술에 취한 채 우연히 지원한 < 마스터셰프 코리아 2 >에서 그는 예상을 깨고 우승을 차지했다. 이후 다시 창업과 폐업을 겪었고, 그렇게 여러 번 무너진 끝에 <흑백요리사> 시즌2에서 다시 한번 정상에 올랐다.
최강록 셰프는 한 언론과의 인터뷰에서 이렇게 말했다.
"후회 한다는 얘기를 하게 되면, 여태까지 살아왔던 삶이 너무 비참해지지 않나요."
과거의 실패를 잊거나 미화하지 않으면서도 그것을 자신의 일부로 받아들이는 그의 모습이 오버랩된다. 그는 실패를 부정하지 않는 사람만이 다음 선택을 할 수 있다는 사실을 증명하고 있다.
영화 '라따뚜이' 주인공 링귀니와 최강록 셰프