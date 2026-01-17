최강록 셰프에게 푹 빠진 당신, 이 영화를 추천합니다

▲영화 라따뚜이의 스틸컷 월트디즈니픽쳐스/디즈니애니메이션스튜디오

자연스럽게 영화 <라따뚜이>가 떠올랐다. 이 영화의 주인공 링귀니는 재능도, 배경도, 심지어는 자신감마저도 부족한 인물이다. 그는 실패를 두려워해 아예 주방에 들어서지 않을 수도 있었다. 그렇게 했다면 링귀니의 미래뿐 아니라, 요리에 대한 천재적 감각을 지닌 쥐 레미의 삶 역시 가능성 없는 채로 이어졌을 것이다. 그러나 링귀니는 포기하지 않았고, 레미와의 협력을 선택한다. 그 선택은 수많은 시행착오를 거쳐 결국 성취로 이어진다.



<라따뚜이>가 지금까지도 회자되는 이유는 '요리 천재 쥐'라는 특수한 설정 때문만은 아니다. 실패할까 주저하는 인물들이 자기 자리를 떠나지 않았다는 점, 그리고 그 실패를 끝이 아닌 재료로 삼았다는 점 때문이다. 링귀니의 요리는 언제나 실패의 연속이고, 레미와의 협력 끝에 완성된 한 접시는 수많은 시행착오 위에 놓인다. 이 단순한 진리를 영화는 끝까지 밀고 나간다.



최강록 셰프의 이야기와 <라따뚜이>가 연결되는 지점도 바로 여기다. 실패가 없었다면 지금의 우승도 없었을 것이고, 좌절을 부정했다면 성취 역시 의미가 없었을 것이다. 그는 실패를 지나온 시간을 부끄러워하지 않는다. 그 모든 시간이 지금의 자신을 만들었다고 말한다. 이는 링귀니가 레미와 함께 수없이 싸우고 실패하고, 실망하면서도 주방을 떠나지 않았던 것과 닮아 있다.



요즘 우리는 실패를 너무 빨리 정리하려 한다. 실패는 곧 낙오이며 방향 전환은 곧 포기라고 정의한다. 하지만 <라따뚜이> 속 링귀니와 최강록 셰프의 이야기는 다른 가능성을 보여준다. 실패는 다음 선택을 가능하게 만드는 삶의 한 가지 재료라는 점이다. 그 재료를 어떻게 다룰지는 각자의 몫이지만 최소한 주방을 떠나지 않는 한 요리는 계속된다는 사실을 이들은 증명했다.



그래서 <라따뚜이>는 실패 이후의 삶을 어떻게 이어갈 것인지 묻는 영화다. 그리고 <흑백요리사> 시즌2가 남긴 명장면 역시 우승의 순간이 아니라 끝내 다시 요리를 선택한 한 사람의 삶 자체였다. 실패를 겪고 있는 사람, 방향을 잃었다고 느끼는 사람, 혹은 다시 시작할 용기가 필요한 사람이라면 꼭 이 영화를 보길 바란다.



