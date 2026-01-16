'영구 결번' 꿈꾸는 삼성 캡틴... 생애 첫 우승 숙원 이룰까?

사이트 전체보기
[KBO리그] '3년 연속 골글+득점왕' 삼성 구자욱, 두 번째 다년 계약 잭팟과 첫 우승 기대

케이비리포트(kbreportcom)
26.01.16 17:03최종업데이트26.01.16 17:03
삼성 타선의 중심인 구자욱
지난 2024년 이후 삼성 라이온즈의 주장직을 맡고 있는 구자욱(33)의 시계는 멈추지 않는다. 최근 3년 연속 골든글러브와 2025시즌 득점왕을 차지하는 등 리그 정상급 외야수로 평가받으며 WBC 대표팀에도 승선한 구자욱은 더 큰 목표를 향해 뛰고 있다.

1월 9일 시작된 WBC 사이판 캠프에서도 '러닝 크루'를 만들어 후배들을 이끄는 등 구자욱의 리더십은 대표팀에서도 호평을 받고 있다. 이제 구자욱의 시선은 개인 기록 달성 보다는 프로 데뷔 첫 우승과 등번호 5번이 영구결번이 되는 그날을 향해 있다.

구자욱은 이미 KBO리그의 역사를 새로 쓴 경험이 있다. 지난 2022시즌 개막을 앞두고 비FA 다년 계약 최초로 총액 100억 원(5년 120억) 시대를 열었다. 당시만 해도 오버페이 논란도 있었고 계약 첫 해 부상과 부진으로 우려를 사기도 했지만 이후 3년 동안 구자욱은 실력으로 모든 의구심을 지웠다.

삼성 구자욱의 최근 4시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)
계약 2년차인 2023시즌 OPS 0.901로 반등에 성공했고 2024시즌엔 타율 0.343, 33홈런 115타점 OPS 1.044 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 6.85로 커리어 하이를 찍었다. 직전인 2025시즌에도 타율 0.319, 19홈런, 96타점 WAR 5.43으로 맹활약하며 팀의 2년 연속 포스트시즌 진출에 기여했다.

매시즌 평균 5에 가까운 승리기여도를 기록한 구자욱의 꾸준한 활약에 고무된 삼성은 두 번째 비FA 다년 계약을 준비 중인 것으로 알려졌다. 2026시즌 후 FA 자격을 얻을 예정인 구자욱은 이미 "삼성에서 은퇴하고 싶다"는 뜻을 여러 차례 공개적으로 밝힌바 있다. 만약 다년 계약이 또 성사된다면, 구자욱은 KBO 최초로 비FA 계약으로만 200억 원 이상을 벌어들이는 선수가 될 가능성이 높다.

구자욱의 진가는 그라운드 밖에서도 빛을 발한다. 2024시즌 이후 2년 연속 주장을 맡으며 단순히 "야구 잘하자"는 막연한 구호 대신 "우리 1등 하자"는 명확한 목표를 제시하며 선수단의 분위기를 일신하고 확실한 동기 부여를 했다는 평가를 받고 있다.

구자욱, 원태인의 다년 계약을 추진 중인 삼성
리그 최고의 지명타자인 최형우의 복귀로 전력이 강화된 삼성은 2026시즌 LG 트윈스의 대항마로 꼽힌다. 2015년 1군 데뷔 첫시즌과 2024년 한국시리즈 준우승의 아픔 이후, 삼성의 우승은 구자욱에게 남은 유일한 숙제다. 구자욱이 주장 연임을 결심한 것 역시 이 숙제를 반드시 자신의 손으로 풀겠다는 의지의 표현이다.

이만수, 양준혁, 이승엽, 오승환. 삼성 라이온즈의 영구결번 레전드들이다. 1년여 전, 이대호의 유튜브 채널에 출연한 구자욱은 자신의 등 번호인 5번이 다섯 번째 영구결번이 되길 바란다는 소망을 밝힌 바 있다. 삼성 '원팀맨'인 구자욱이 구단 레전드들과 같은 반열에 서기 위해 필요한 마지막 퍼즐인 우승 반지 획득의 꿈을 올시즌 이룰 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 스포츠 전문 필진 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 삼성라이온즈 구자욱 최형우

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

