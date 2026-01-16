'영구 결번' 꿈꾸는 삼성 캡틴... 생애 첫 우승 숙원 이룰까?

삼성 라이온즈

삼성 타선의 중심인 구자욱지난 2024년 이후 삼성 라이온즈의 주장직을 맡고 있는 구자욱(33)의 시계는 멈추지 않는다. 최근 3년 연속 골든글러브와 2025시즌 득점왕을 차지하는 등 리그 정상급 외야수로 평가받으며 WBC 대표팀에도 승선한 구자욱은 더 큰 목표를 향해 뛰고 있다.1월 9일 시작된 WBC 사이판 캠프에서도 '러닝 크루'를 만들어 후배들을 이끄는 등 구자욱의 리더십은 대표팀에서도 호평을 받고 있다. 이제 구자욱의 시선은 개인 기록 달성 보다는 프로 데뷔 첫 우승과 등번호 5번이 영구결번이 되는 그날을 향해 있다.구자욱은 이미 KBO리그의 역사를 새로 쓴 경험이 있다. 지난 2022시즌 개막을 앞두고 비FA 다년 계약 최초로 총액 100억 원(5년 120억) 시대를 열었다. 당시만 해도 오버페이 논란도 있었고 계약 첫 해 부상과 부진으로 우려를 사기도 했지만 이후 3년 동안 구자욱은 실력으로 모든 의구심을 지웠다.