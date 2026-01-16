은퇴한 커쇼까지 호출, 야구 종주국 미국 'WBC 드림팀' 가능할까

EPA/연합뉴스

클레이튼 커쇼미국 야구가 다가오는 2026 WBC(월드베이스볼클래식)에서 '야구 종주국'의 자존심 회복을 벼르고 있다. 이미 메이저리그 올스타급 전력에 은퇴한 '레전드' 클레이튼 커쇼까지 불러들였다.MLB 사무국은 16일(이하 한국 시각) '커쇼가 오는 3월 열리는 WBC에 미국 대표선수로 참가한다'라고 발표했다.커쇼는 메이저리그의 레전드다. 2008년 로스앤젤레스 다저스에서 데뷔하여 지난 시즌을 끝으로 은퇴하기까지 원클럽맨으로 활약하며 통산 223승 96패, 평균자책점 2.53, 탈삼진 3,052개를 기록했다. 월드시리즈 3회 우승, 내셔널리그(NL)에서 사이영상 3회, 최우수선수(MVP)에 1회 뽑혔고 올스타전에는 무려 11번이나 출전했다.하지만 국제대회와는 인연이 없었다. 지난 2023년에도 WBC 참가를 희망했으나 당시 부상을 우려한 보험사와 계약이 성사되지 않아 최종 불발됐다. 은퇴하고 나서야 모든 제약이 사라진 커쇼는 2026 WBC가 미국 국가대표로서 처음이자 마지막 출전이 된다. 지난 시즌 다저스가 월드시리즈 우승을 차지하며 프로 경력을 아름답게 마감한 커쇼로서는, WBC 우승 도전을 통하여 선수생활의 진정한 마지막 은퇴 무대를 장식하게 됐다.커쇼는 첫 국제대회에서 경기 출전보다 대표팀에 합류하는 자체에 더 의미를 부여했다. 현지 언론과의 인터뷰에서 커쇼는 "'마운드의 보험'이 되고 싶다고 감독에게 야기했다. 팀 사정상 필요하면 던질 것이고, 그렇지 않다면 벤치를 지켜도 상관없다. 대표팀의 일원이 되고 싶다"라고 밝혔다.겸손하게 이야기했지만 커쇼는 현역 마지막 시즌인 지난 2025시즌도 23경기에서 11승 2패, 평균자책점 3.36으로 여전히 준수한 경쟁력을 증명한바 있다. 큰 경기 경험이 풍부한데다 슈퍼스타로서의 상징성이 강한 커쇼까지 가세하면서 미국은 확실한 마운드의 리더이자 구심점을 가지게 됐다.그동안 미국은 야구 종주국이자 세계 최고의 리그인 메이저리그를 보유하고 있음에도 불구하고 의외로 국제대회에서는 성적을 내지 못하는 경우가 많았다. 메이저리그 시장이 너무 거대하게 활성화되었다 보니 높은 몸값을 받는 선수들이나 프로구단들로서는 별다른 동기부여 요소가 없는 국제대회 출전을 꺼리거나 만류하는 분위기가 강했다.과거 야구의 최상위 국제대회로 꼽혔던 올림픽이나 야구월드컵(구 세계야구선수권)에는 마이너리거 선수들 위주로 대표팀을 꾸리고 아예 메이저리거들은 출전시키지 않았다. 심지어 MLB 사무국 주도로 출범하여 유일하게 메이저리거들도 출전하는 WBC에서조차, 5번의 대회에서 우승 1회, 준우승 1회에 그치며 명성에 비하면 아쉬운 성적에 그쳤다.지난 2023년 대회에서 미국은 결승에서 일본에 패배하며 준우승을 기록했다. 이는 미국 야구의 자존심에 큰 상처를 입혔다. 현재 메이저리그에서도 최고의 선수로 꼽히는 오타니 쇼헤이를 비롯하여 다수의 빅리거들을 보유한 일본은 미국을 상대로도 전혀 밀리지 않는 탄탄한 투수력과 국제대회 경험을 발휘했다.미국은 이번 WBC에서 3년 전 대회의 설욕과 함께 최강의 전력을 구축하기 위하여 심혈을 기울이고 있다. 2026 WBC를 앞두고 지난 대회에 이어 마크 데로사 감독이 다시 대표팀 지휘봉을 잡게 됐다. 지난 대회에서의 역대급 흥행에 고무되어 대표팀 선수 구성이 일찍 시작된 데다, 메이저리그 선수들도 WBC를 바라보는 인식이 달라져 여러 스타플레이어들이 먼저 적극적으로 대표팀 합류 의지를 드러내고 있다.현재까지 합류가 확정된 선수들의 면면만 봐도, 대표팀 주장으로 낙점된 슈퍼스타 애런 저지(뉴욕 양키스)를 필두로 알렉스 브레그먼-피트 크로우암스트롱(이상 시카고 컵스), 바이런 벅스턴(미네소타), 브라이스 하퍼(필라델피아), 거너 헨더슨(볼티모어), 브라이스 투랑(밀워키), 칼 랄리(시애틀) 등 자타공인 리그 최고의 선수들이 대거 가세했다.미국 대표팀이 그동안 국제대회에서 명성에 비하여 상대적으로 힘을 쓰지 못한 이유는 투수력이었다. 준우승을 차지한 지난 2023년 대표팀만 해도 야수진의 명성은 부족함이 없었지만 투수진은 에이스급 투수들의 연이은 출전 고사로 전년도 자책점 상위 탑10에 이름을 올린 선발 투수가 한 명도 없을 정도였다.하지만 이번 대표팀에는 2025년 MLB 양대리그 사이영상 수상자인 폴 스킨스(피츠버그)와 타릭 스쿠발(디트로이트)이 일찌감치 모두 합류를 선언하며 선발진의 무게감이 크게 높아졌다. 여기에 클레이튼 커쇼를 비롯하여 로건 웹(샌프란시스코), 매튜 보이드(시카고 컵스) 클레이 홈즈, 놀란 매클레인(이상 뉴욕 메츠) 조 라이언(미네소타), 메이슨 밀러(샌디에이고) 게빗 클레빈저(템파베이) 등이 가세했다. 선발과 불펜 모두 유일하게 우승을 차지했던 2017년 WBC 이상 가는 전력을 구축했다는 평가다.미국은 이번 대회에서 일본과 함께 가장 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 최근 3회 연속 1라운드에서 탈락했던 한국 야구는 2006년 초대 대회에서 미국을 만나 이긴 이후로 WBC에서 미국 야구대표팀과 만날 기회가 없었기에, 2라운드에 진출할 경우 20년 만의 재대결도 기대된다. 과연 미국은 다가오는 2026 WBC에서 야구 종주국다운 진정한 '드림팀'의 면모를 보여줄 수 있을까.