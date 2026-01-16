이나연, '신인감독 김연경' 수혜... 프로에서 '최고 기량' 증명했다

흥국생명 배구단 SNS

한편 흥국생명의 올 시즌 대이변을 놓고, 요시하라 감독의 지도력을 높이 평가하며 '요시하라 매직'이라는 찬사도 나오고 있다. 요시하라 매직이 완성될 수 있었던 핵심 요인이 코트의 야전사령관인 이나연 세터임은 두말할 것도 없다.​



실제로 이나연이 주전 세터로 자리잡기 전까지 흥국생명은 외국인 선수인 레베카 위주로 경기를 풀어갔다. 그러나 미들블로커, 아웃사이드 히터에서 득점력이 높지 않다 보니, 매 경기 선전은 하지만 패배도 많고 약팀의 모습을 벗어나지 못했다.​



그러다 이나연이 2025년 12월 20일 흥국생명-페퍼저축은행 경기부터 지난 14일 흥국생명-한국도로공사 경기까지 7경기 연속 선발로 풀출전했다.​



이 기간 동안 흥국생명은 무려 5승 2패를 기록하며, 파죽지세로 치고 올라갔다. 2패도 모두 풀세트 접전으로 승점을 챙겼다. 무엇보다 경기 내용이 좋았다. 아포짓, 아웃사이드 히터, 미들블로커 등 공격수 전원을 활용하는 '토털 배구'의 완성도가 높아졌고, 수비 조직력도 향상됐다.​



14일엔 1위 팀 한국도로공사마저 세트 스코어 3-1로 격파하면서 본격적으로 선두 경쟁에 뛰어들었다. 16일 현재 흥국생명은 승점 39점으로 1위 한국도로공사(46점)와 7점 차이로 좁혔다. 2위 현대건설과는 승점이 똑같다. 흥국생명이 승리 수가 1경기 적어 3위다.​



이제 흥국생명은 봄 배구를 뛰어넘어, 정규리그 1위와 챔피언결정전 진출까지 노릴 수 있는 상황이다. 요시하라 감독도 지난달 24일 언론 인터뷰에서 "우리의 목표는 파이널(챔피언결정전) 진출"이라고 밝혔다.​



배구팬, 흥국생명 '외국인 감독 체제' 찬사​



그러면서 흥국생명은 지난 시즌까지 아본단자(56) 감독에 이어 성공적인 외국인 감독 체제를 이어가고 있다. 배구팬들 사이에서도 흥국생명 구단 프런트의 계속된 외국인 감독 선임에 대해 찬사가 쏟아지고 있다.​



흥국생명은 지난 시즌 아본단자 감독 체제에서 V리그 최초로 화려한 '유럽식 토털 배구'를 선보이며 통합 우승을 차지했다. 그러면서 현재 여자부 최다 우승(5회 우승) 기록을 보유하고 있다.



특히 정규리그에서 사실상 '와이어 투 와이어(Wire To Wire)' 우승을 달성했다. 또한 여자배구 역사상 '최단 기간(최다 잔여 경기)'에 1위를 확정하는 신기록을 썼다. 그뿐이 아니다. 개막 이후 14연승을 질주하며 흥국생명 구단 역사상 최다 연승 신기를 세웠고, 여자부 전체 역대 '정규리그 통산' 최다 연승(16연승) 타이 기록까지 작성했다.​



김연경도 한국 프로 스포츠 역사상 전무후무한 대기록을 남기며 은퇴했다. 그는 신인 데뷔 시즌(2005-2006)에 18세로 정규리그와 포스트시즌 챔피언결정전 MVP를 모두 수상하는 '통합 MVP'를 기록했는데, 지난 시즌(2024-2025)은 37세로 은퇴 시즌임에도 더 화려한 '만장일치 통합 MVP'라는 엄청난 기록을 달성했다.​



'김연경 은퇴'로 흥국생명은 올 시즌 개막 전까지만 해도 압도적 꼴찌 후보로 꼽혔다. 그러나 요시하라 감독 체제에서도 선수들의 지난 시즌 통합 우승 경험이 바탕이 되면서 경기를 거듭할수록 상승세를 탔고, 감독의 지도력과 이나연 영입이 시너지 효과를 내면서 대반전을 만들어가고 있다.



이나연은 김연경이 주인공인 예능 방송의 최대 수혜자이면서 프로 무대에서도 '최고 성공 사례'가 되고 있다. 또한 <신인감독 김연경>에서 기량이 많이 성장했다는 평가를 받는 다른 선수들에게도 다음 시즌 프로 진출 가능성을 높여주고 있다. 예능 프로그램이 V리그에 긍정적인 영향력을 주는 선순환이라 할 수 있다.



이나연 선수영입 자체가 '신의 한 수'였다. 최근 V리그에서 흥국생명과 이나연(34·173cm)이 가장 많이 듣는 말이다.그만큼 이나연은 올 시즌 V리그 순위 판도를 뒤바꿀 정도로 대단한 활약을 하고 있다. 그가 더욱 주목을 받은 이유는 '배구 황제' 김연경이 주인공인 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경> 이 배출한 선수이기 때문이다.이나연은 <신인감독 김연경>의 원더독스 팀 선수 중 가장 먼저 프로 무대인 V리그에 진출했다. 지난해 10월 24일 흥국생명 팀으로 영입되면서 시청자와 배구팬들을 놀라게 했다.​<신인감독 김연경>은 시청률, 화제성 등 흥행 면에서 대성공을 거두었고, 최근 각종 시상식에서 상을 휩쓸며 작품성까지 높은 평가를 받고 있다. 그 여파로 방송이 종영한 이후에도 시청자들 사이에서 "여자배구가 이렇게 재미있는 줄 처음 알았다. V리그 경기도 한 번 보겠다"는 반응이 확산되며 V리그 흥행에도 큰 기여를 하고 있다.​이나연의 프로 진출도 그 영향을 받았음은 물론이다. 그리고 인쿠시(20·180cm)가 <신인감독 김연경> 출신 중 2번째로 프로팀 정관장으로 영입됐다. 인쿠시는 입단하자마자 최고 시청률 싹쓸이, 관중 급증 등을 주도하며 V리그 '최고 흥행 메이커' 역할을 하고 있다.​이나연은 2019년 서울 아시아선수권 대회에서 라바리니 감독의 부름을 받고, 김연경, 표승주와 함께 대표팀으로 활약했다. 장래가 촉망되는 세터였다.​그러나 2023-2024시즌 현대건설 팀에서 경기력 부진과 정신적 고통으로 스스로 고액 연봉인 1억 6500만 원을 포기하고 V리그를 떠났다. 사실상 은퇴였다.​이나연은 지난해 11월 한 방송사와 인터뷰에서도 "다시 프로 선수를 할 거라고는 진짜 꿈에도 생각 못했다. 유소년 강사, 출산 등 제2의 인생을 그려가는 중이었다"고 밝혔다.​그러다 <신인감독 김연경> 출연 이후 가능성을 평가받고, 실업팀 포항시체육회에서 잠깐 활약했다. 그리고 곧바로 V리그 흥국생명으로 영입됐다. 지난해 9월 28일 첫 방송 후 1개월 만에 발생한 기적 같은 일이었다.​이나연은 흥국생명 입단이 확정된 이후 <신인감독 김연경> 마지막 회 방송에 인터뷰 형식으로 출연했다. 그는 "이 방송이 없었으면 일어나지 않았을 일"이라고 말했다. 그는 또 '이나연에게 김연경 감독님이란?' 질문에 "다시 저한테 배구를 선물해준 사람"이라고 답해 시청자들을 뭉클하게 했다.그리고 이나연은 예능 프로에서 시청자들이 보여준 감동과 흥행 대성공을 프로 무대에서 '최고 기량'으로 완벽하게 보답하고 있다.​이나연은 마치 '예능 출신이 프로보다 낫다'는 점을 증명이라도 하듯, 매 경기 주전 세터로 맹활약하며 압도적 꼴찌 후보였던 흥국생명이 최상위권으로 급등하는 데 주역이 됐다.​이나연은 <신인감독 김연경>을 통해 그동안 앓고 있던 정신적 고통을 극복했고, 김연경 감독에게 전수받은 '경기 운영의 다양성'을 프로에서도 적극 활용하면서 흥국생명 미들블로커와 아웃사이드 히터를 모두 살려냈다.​특히 이나연은 김연경 감독이 세터들에게 줄기차게 강조했던 미들블로커 활용 면에서 뛰어난 역량을 발휘하고 있다. 이는 흥국생명이 이나연 주전 세터 체제 이후 미들블로커 속공 부문에서 이다현(25·185cm)이 1위, 피치(30·183cm)가 2위로 치고 올라간 대목에서 확연히 드러난다.​또한 이나연의 기존 강점이었던 빠른 토스로 아웃사이드 히터들의 공격력도 급상승세를 탔다. 그 결과 외국인 선수 의존에서 벗어나 공격 다변화와 전력 상승으로 이어졌다.​이나연은 흥국생명 요시하라(56) 감독 체제에서 단점이었던 '라이트 백 토스' 능력까지 크게 향상됐다. 그러면서 외국인 선수인 레베카(29·190cm)와 호흡도 최고조로 올라왔다. 레베카는 16일 현재 오픈 공격 부문 1위를 달리고 있다.배구 전문가와 팬들 사이에서 이나연을 향해 '최근 기량은 과거 전성기를 능가한다', 'V리그 최상급 세터 수준'이라는 호평까지 나오고 있다. 이나연이 시즌 도중에 영입되면서 팀 선수들과 훈련한 기간이 짧았음에도 빠르게 주전 세터로서 역량을 보여준 대목도 놀랍다는 반응이 많다.