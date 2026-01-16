그래미와 오스카, 모두 거머쥔 이 남자가 온다

▲
2026 제18회 서울 재즈 페스티벌을 통해 첫 내한하는 존 바티스트(Jon Batiste)
미국 그래미 시상식 올해의 앨범상, 아카데미 시상식 음악상에 빛나는 아티스트 존 바티스트가 처음으로 한국을 방문한다. 존 바티스트는 오는 5월 22일 ~ 24일 서울 송파구 올림픽공원에서 개최되는 '2026 제18회 서울 재즈 페스티벌(이하 서재페)'의 1차 라인업에 포함되었다.
재즈부터 클래식, 컨트리까지. 오직 존 바티스트 뿐
뉴올리언스 출신의 존 바티스트는 명문 줄리아드 스쿨에서 재즈를 전공한 피아니스트이자 싱어송라이터다. 밴드 스테이 휴먼(Stay Human)을 결성해 2015년부터 2022년까지 스티븐 콜베어의 토크쇼 '레이트 쇼'의 밴드 리더로 활동하며 인지도를 높였다.
팬데믹 시절이었던 2020년 픽사의 애니메이션 <소울>의 사운드트랙에 참여하면서 이듬해 아카데미 음악상을 받았고, 2022년 그래미 시상식에서는 자신의 솔로 앨범 < We Are >로 올해의 앨범상을 비롯한 다섯 개의 트로피를 거머쥐었다. 이후에는 자신의 인생을 기록한 자전적 다큐멘터리 영화 <아메리칸 심포니>의 주연 겸 음악 감독을 맡았다. 2024년에는 베토벤의 음악을 재해석한 정규 앨범 < Beethoven Blues >를 발표하면서 모두의 예상을 깼다. 그리고 2025년에는 컨트리와 록으로 보폭을 넓힌 정규 앨범 < BIG MONEY >를 발표했다. 이 앨범은 오는 2월 1일 열리는 2026 그래미 어워드에서 최우수 아메리카나 앨범을 포함한 총 3개 부문에 후보로 올랐다.
스티비 원더, 프린스, 비욘세, 라나 델 레이, 한국의 뉴진스 등 다양한 아티스트들과 협업을 펼친 경력은 존 바티스트를 설명해주는 좋은 단서다. 존 바티스트는 자신의 근간이라 할 수 있는 재즈와 소울을 잊지 않되, 과거에 박제되지 않고 새로움을 추구하는 음악 장인이다. 2023년 타 페스티벌을 통해 첫 내한할 예정이었으나 일정이 취소되었는데, 이번에 음악 팬들의 아쉬움을 풀 수 있게 되었다.