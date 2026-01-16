마약 밀매하는 중정요원의 최후, '현빈'이라 빠져드네

디즈니플러스

디즈니플러스 '메이드 인 코리아'기태는 이미 대통령 비서실장과 경호실장 사이에서 권력의 줄타기를 벌이던 중정 표학수 과장(노재원 분)의 움직임을 알고 있었다. 그렇기에 그가 원하는 녹취 테이프를 의도적으로 그들이 훔쳐 가도록 했다. 동시에 대통령 비서실장의 각종 기업체 외압 증거를 담은 녹음 자료를 반격의 도구로 활용하며 경호실장의 독주 체제를 구촉하는 데 성공한다.뿐만 아니라 죽은 강대일이 작성했다는 조작된 유서 및 각종 증거물을 토대로 장건영 검사를 마약 밀매 주범으로 몰아가면서 단숨에 처리하는 등 백기태는 자신을 막는 세력을 차례로 무너뜨리는데 성공한다. 앞선 회차에서 자신의 상관이었던 황국평 국장(박용우)처럼 요원들의 박수를 받으며 사무실에 입성한 신임 '국장' 기태는 국가와 각하에 대한 충성을 다짐하기에 이른다.뒤이어 자신의 사무실에서 시가 한 대를 피우는 기태의 모습이 강조됨과 동시에 흑백으로 진행되던 화면 구성은 어느새 오색찬란한 컬러 화면으로 변화했다. 이제 성공을 꿈꾸던 기태에게 화려한 날이 시작되었음을 보여주려는 의도였을까?