호적을 사고파는 사람들, 일본 사회의 민낯

범죄행위의 일부를 전담하고 수수료를 떼어먹는 타쿠야와 마모루가 대단한 프리랜서일 리가 없다. 범죄를 설계한 범죄조직이 있고 이들은 피해자에게 노출되는 말단일 뿐이다. 범죄조직에서 번듯한 미래가 있을 리도 없다. 피해자를 제대로 낚아내면 꽤나 큰 돈을 만질 수가 있지만, 어디다 자랑스레 꺼내놓을 수도 없는 일이다. 머리 큰 타쿠야가 은근히 다른 생각을 품는 것도 자연스러운 일이다.



영화는 타쿠야가 큰 일에 휘말린 뒤 급변하는 이야기를 뒤쫓는다. 소소한 범죄행위로 일상을 꾸리던 이들의 삶이 한 순간에 흔들리고 마모루의 시선에서 타쿠야가 사라지는 일이 발생한다. 영화는 타쿠야를 친형처럼 따르는 마모루를 시작으로, 타쿠야, 다시 그를 조직으로 이끈 카지타니(아야노 고 분)의 시선으로 옮겨가며 이들의 결코 잊지 못할 이야기를 풀어낸다.



진짜 어리석은 건 누구인가



영화는 타쿠야와 마모루, 카지타니가 우리와 같은 사람이란 걸 보인다. 사회적 약자를 노려 호적을 사고 그 삶을 더 못한 곳으로 밀어 넣는 이들에게도 우정과 양심, 의로움과 용기가 없지 않다. 그런데 그들은 범죄조직의 일원이고 다른 누구를 해하기도 하는 것이다. 살려면 어쩔 수 없는 것이라 말하며.



처음엔 그저 핑계처럼 느껴지기도 한다. 삶이란 언제든 다른 길이 있는 게 아니냐고. 너의 선택으로 네가 오늘 그 자리에 선 것이라고. 하지만 과연 그런가. 우리는 정말 다른 누구의 사정을 안다고 말할 수 있는가. 세상엔 정말 어쩔 수 없었던, 적어도 그와 가까웠던 사정들이 있지는 않을까. 우리라도 그들과 달리 할 수 없었을 사정말이다.



<어리석은 자는 누구인가>의 미덕은 좀처럼 눈에 띄지 않던 이들의 삶을 우리 눈앞에 던져두고 이해하도록 한다는 점에 있다. 그들의 사정을 보며 우리는 우리가 돌보지 않고, 심지어 배제하고 배척한 이들이 실은 우리와 같거나 더 나을 수도 있음을 알게 된다. 적어도 그들이 딱한 처지에 처한 게 오로지 그들이 못난 까닭이라 말할 수는 없겠다.



영화의 제목이기도 한 '어리석은 자'가 누구인지도 오랫동안 되묻게 된다. 영화의 세 주인공 타쿠야와 마모루, 카지타니는 비극과 희극, 영화 속 전개와 결말에 어떤 책임을 가지고 있는가. 그들, 또 이들 주변의 인물들 중 누가 어리석은 자인가. 처음엔 쉽게 답할 수 있을 것만 같던 질문이 갈수록 어렵게 느껴지는 건 우리가 사는 세상이 그토록 간단하지 않은 탓이다. 낙오시켜선 안 될 것을 낙오케 하는 세상이, 그조차 외면하는 우리가 어쩌면 가장 어리석게 느껴지는 까닭이다.



