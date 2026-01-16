호적을 사고파는 사람들, 일본 사회의 민낯

▲어리석은 자는 누구인가
영화는 세 사람의 이야기다. 일본문학과 영화의 오랜 전통이라 해야 할까, 그 옛날 아쿠타카와 류노스케가 <덤불 속>에서, 또 구로사와 아키라가 <라쇼몽>에서 펼쳐낸 방식을 얼마쯤 차용하여 각자의 시선을 옮겨가며 한 줄기 이야기를 풀어낸다. 완전 동일한 이야기를 각각의 시선으로 재차삼차 풀어내는 것은 물론 아니다. 그랬다면 한 세기 쯤 뒤처진 차용일 뿐일 테니까. 서로 겹치기도 하지만 대체로는 다른 줄기의 이야기가 시선을 옮겨가며 이어지는 것이다. 그로부터 드러나는 건 이런 류의 영화가 대체로 기대하는 사건의 진상이 아니다. 사람의 진심이다.
시작은 두 사람, 이십대 초중반으로 보이는 타쿠야(키타무라 타쿠미 분)와 마모루(하야시 유타 분)다. 유달리 가까운 듯한 두 사람은 영 좋지 않아 보이는 일로 돈을 번다. 남의 호적을 구해서 파는 일인데, 이들의 역할은 호적을 구하는 데까지다. 호적을 사고파는 일이란 당연히 불법이게 마련. 공공연히 아무에게나 호적을 팔라고 권할 수는 없는 것이다. 이들의 방식이란 호적을 팔 만큼 어려운 이들이 먼저 접근하도록 하는 것이다. 젊고 예쁜 여자를 고용해 SNS를 통해 사내를 꾀어낸 뒤 그렇고 그런 처지인 이들에게 은근한 제안을 하는 방식이다.
'일단 호적을 팔아도 2년 뒤엔 무탈하게 돌아갈 것'이란 대책 없는 설명에도 기댈 곳 없는 이들은 그 말을 의심할 줄 모른다. 그렇게 팔린 호적은 그를 필요로 하는 온갖 문제 많은 일들에 쓰이게 된다. 법을 어겨 출국이 금지된 이들, 과거를 지우고 새 삶을 살려는 이들, 심지어 범죄에 이르기까지 이들의 호적이 쓰인다. 자연히 호적은 돌아오지 않는다. 호적을 판 이들은 취업도, 부동산 거래도 제대로 할 수 없는 그림자 신세가 된다. 말하자면 현대판 유령이다.
좀처럼 눈에 띄지 않는 자들의 삶