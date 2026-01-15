엇갈린 '2000안타' FA, 강민호·최형우 웃고 손아섭 우는 이유

케이비리포트/최감자

강백호와 페라자를 영입한 한화(출처: 2026 KBO 야매카툰 중)손아섭은 이번 FA 시장에서 C등급으로 분류됐다. 보상선수 없이 전년도 연봉(5억)의 150%인 7억 5000만 원만 원소속팀인 한화에 지급하면 영입이 가능하다. A, B등급에 비해 진입 장벽이 낮아 보이지만, 실상은 그렇지 않다.일각에서는 샐러리캡 하한선 미달 위기에 처한 키움 히어로즈가 손아섭을 영입해 연봉 총액을 맞출 것이라는 관측을 내놓기도 했다. 하지만 이는 계산기를 두드려보면 설득력이 떨어진다. 키움이 샐러리캡 하한액을 채우지 못해 내야 할 벌금은 약 5억 원 수준으로 추산된다.반면 손아섭을 영입하기 위해 지불해야 할 보상금은 7억 5000만 원이다. 여기에 선수의 연봉과 계약금까지 더하면 비용은 훨씬 늘어난다. 냉정한 자본 논리로 따져볼 때, 키움 입장에서는 손아섭을 영입할 하등의 이유가 없는 셈이다. 허승필 키움 단장 역시 영입을 검토하지 않았고 선수 측과 접촉도 없다며 선을 그었다.결국 현시점에서 손아섭에게 남은 가장 유력한 선택지는 원소속팀 한화와의 잔류 협상 뿐이다. 하지만 한화 구단 역시 급할 것이 없다. 이미 강백호, 노시환, 문현빈, 채은성, 페라자 등으로 이어지는 중심 타선을 구축했기 때문이다. 손아섭은 이제 주전 보장이 아닌, 백업 경쟁부터 시작해야 하는 처지로 몰렸다.