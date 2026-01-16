말단 사원으로 '위장 취업' 하는 박신혜, 어깨가 무겁다

SBS 화면 캡처

박신혜가 차은상 역을 맡아 열연을 펼친 <상속자들>은 최고 시청률 25.6%를 기록하며 큰 사랑을 받았다.1990년 광주에서 태어나 독실한 기독교 집안에서 자란 박신혜는 교회 선생님이 가수 이승환이 운영하는 회사의 뮤직비디오 배우 오디션에 응모하면서 2003년 이승환 베스트엘범 <꽃>의 뮤직비디오를 통해 데뷔했다. 그 후 회사에서 노래와 춤, 연기 트레이닝을 받던 박신혜는 2003년 SBS 드라마 <천국의 계단>에서 최지우가 연기한 한정서의 아역을 맡아 기대 이상의 연기를 선보이며 호평을 받았다.<천국의 계단>을 통해 시청자들에게 강한 인상을 남긴 박신혜는 2006년 <천국의 나무>를 통해 주연으로 데뷔했고 2007년 <궁S>와 <깍두기>에 출연하며 연기 경험을 쌓았다. 박신혜는 성인이 된 2009년 SBS 드라마 <미남이시네요>에서 남장여자 캐릭터 고미남/고미녀 역을 맡아 보이시한 매력을 뽐냈고 <미남이시네요>가 일본과 중화권에서 많은 사랑을 받으며 박신혜 역시 해외에서 인지도가 크게 상승했다.2010년 영화 <시라노;연애 조작단>에 출연한 박신혜는 2011년 MBC 드라마 <넌 내게 반했어>에서 가야금을 전공하는 이규원을 연기하며 정용화와 호흡을 맞췄다. 2011년 대만 드라마 <선풍관가>에 출연한 박신혜는 2013년 1월에 개봉한 영화 <7번 방의 선물>이 1281만 관객을 동원하며 엄청난 사랑을 받았다(영화관입장권 통합전산망 기준). 하지만 영화 속에서 박신혜의 비중은 그리 크지 않았다.하지만 박신혜는 그 해 가을 김은숙 작가의 <상속자들>에서 이민호와 김우빈의 사랑을 동시에 받는 주인공 차은상 역을 맡아 2013년 SBS 연기대상에서 우수상과 10대 스타상, 베스트 커플상을 휩쓸었다. 박신혜는 2014년에도 드라마 <피노키오>에서 거짓말을 하면 딸꾹질을 하는 사회부 기자 최인하를 연기해 그 해 SBS 연기대상에서 최우수상을 비롯해 2년 연속 3관왕에 오르며 스타배우로 급부상했다.박신혜는 2014년에 개봉한 영화 <상의원>이 79만 관객에 그치며 주춤했지만 2011년부터 2015년까지 5년 연속 백상예술대상 인기상을 수상하며 당대 최고의 스타배우로 자리매김했다. 박신혜는 2016년 김래원과 연기 호흡을 맞춘 <닥터스>에서 불행한 과거를 극복하고 훌륭한 신경외과 펠로우로 성장하는 유혜정 역을 맡아 좋은 연기를 선보이며 2년 만에 SBS 연기대상 최우수상과 10대 스타상을 수상했다.