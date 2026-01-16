사이트 전체보기
말단 사원으로 '위장 취업' 하는 박신혜, 어깨가 무겁다

[프리뷰] 17일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <언더커버 미쓰홍>에 출연하는 박신혜

양형석(utopia697)
26.01.16 13:04최종업데이트26.01.16 13:04
지난 2022년에 방송됐던 송중기, 이성민 주연의 JTBC 드라마 <재벌집 막내아들>은 허무한 결말에도 26.9%의 최고 시청률로 <부부의 세계>(28.4%)에 이어 비지상파 드라마 시청률 역대 2위를 기록했다(닐슨코리아 시청률 기준). <재벌집 막내아들>에서는 순양그룹이 IMF 외환위기로 부도가 난 한도제철과 이진자동차를 인수하며 위기를 기회로 삼아 초거대 기업으로 자리 잡는 에피소드가 나온다.

같은 해 방송된 tvN 드라마 <스물다섯 스물하나>에서는 부잣집 아들이었던 백이진(남주혁 분)이 IMF 외환위기로 아버지의 사업이 실패하면서 가족들이 뿔뿔이 흩어지게 된다. 반면에 나희도(김태리 분)는 IMF 외환위기로 타 학교 펜싱부가 해체되면서 국가대표 선발전에 출전할 수 있는 기회를 얻었다. 이 밖에도 < 응답하라1994 >, <폭싹 속았수다> 같은 드라마에서도 IMF 외환위기가 등장인물의 삶에 영향을 끼친다.

17일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <언더커버 미쓰홍> 역시 세기말 IMF 외환위기 시대를 배경으로 만든 드라마다. 하지만 tvN은 이미 지난 11월까지 IMF 시대를 다룬 드라마 <태풍상사>를 방영했기 때문에 두 달 만에 같은 시대 배경의 드라마를 편성하는 것은 위험하다는 지적도 적지 않다. 따라서 <언더커버 미쓰홍>은 <알함브라 궁전의 추억> 이후 8년 만에 tvN으로 돌아오는 박신혜의 흥행 파워에 기대를 걸고 있다.

5년 연속 백상 인기상 수상한 스타 배우

박신혜가 차은상 역을 맡아 열연을 펼친 <상속자들>은 최고 시청률 25.6%를 기록하며 큰 사랑을 받았다.
박신혜가 차은상 역을 맡아 열연을 펼친 <상속자들>은 최고 시청률 25.6%를 기록하며 큰 사랑을 받았다.SBS 화면 캡처

1990년 광주에서 태어나 독실한 기독교 집안에서 자란 박신혜는 교회 선생님이 가수 이승환이 운영하는 회사의 뮤직비디오 배우 오디션에 응모하면서 2003년 이승환 베스트엘범 <꽃>의 뮤직비디오를 통해 데뷔했다. 그 후 회사에서 노래와 춤, 연기 트레이닝을 받던 박신혜는 2003년 SBS 드라마 <천국의 계단>에서 최지우가 연기한 한정서의 아역을 맡아 기대 이상의 연기를 선보이며 호평을 받았다.

<천국의 계단>을 통해 시청자들에게 강한 인상을 남긴 박신혜는 2006년 <천국의 나무>를 통해 주연으로 데뷔했고 2007년 <궁S>와 <깍두기>에 출연하며 연기 경험을 쌓았다. 박신혜는 성인이 된 2009년 SBS 드라마 <미남이시네요>에서 남장여자 캐릭터 고미남/고미녀 역을 맡아 보이시한 매력을 뽐냈고 <미남이시네요>가 일본과 중화권에서 많은 사랑을 받으며 박신혜 역시 해외에서 인지도가 크게 상승했다.

2010년 영화 <시라노;연애 조작단>에 출연한 박신혜는 2011년 MBC 드라마 <넌 내게 반했어>에서 가야금을 전공하는 이규원을 연기하며 정용화와 호흡을 맞췄다. 2011년 대만 드라마 <선풍관가>에 출연한 박신혜는 2013년 1월에 개봉한 영화 <7번 방의 선물>이 1281만 관객을 동원하며 엄청난 사랑을 받았다(영화관입장권 통합전산망 기준). 하지만 영화 속에서 박신혜의 비중은 그리 크지 않았다.

하지만 박신혜는 그 해 가을 김은숙 작가의 <상속자들>에서 이민호와 김우빈의 사랑을 동시에 받는 주인공 차은상 역을 맡아 2013년 SBS 연기대상에서 우수상과 10대 스타상, 베스트 커플상을 휩쓸었다. 박신혜는 2014년에도 드라마 <피노키오>에서 거짓말을 하면 딸꾹질을 하는 사회부 기자 최인하를 연기해 그 해 SBS 연기대상에서 최우수상을 비롯해 2년 연속 3관왕에 오르며 스타배우로 급부상했다.

박신혜는 2014년에 개봉한 영화 <상의원>이 79만 관객에 그치며 주춤했지만 2011년부터 2015년까지 5년 연속 백상예술대상 인기상을 수상하며 당대 최고의 스타배우로 자리매김했다. 박신혜는 2016년 김래원과 연기 호흡을 맞춘 <닥터스>에서 불행한 과거를 극복하고 훌륭한 신경외과 펠로우로 성장하는 유혜정 역을 맡아 좋은 연기를 선보이며 2년 만에 SBS 연기대상 최우수상과 10대 스타상을 수상했다.

올해 첫 tvN 주말드라마 책임질 박신혜

박신혜는 2024년 <지옥에서 온 판사>를 성공으로 이끌며 여전한 흥행파워를 과시했다.
박신혜는 2024년 <지옥에서 온 판사>를 성공으로 이끌며 여전한 흥행파워를 과시했다.SBS 화면 캡처

2016년 조정석,도경수와 영화 <형>,2017년 최민식과 <침묵>에 출연한 박신혜는 2018년 현빈과 함께 출연한 판타지 멜로 <알함브라 궁전의 추억>에서 1인2역에 도전했다. 박신혜는 2020년 6월에 개봉한 영화 <#살아있다>로 국내에서 190만 관객을 동원했고 <#살아있다>는 9월 넷플릭스에서 공개돼 미국과 일본,프랑스 등 35개국에서 1위에 오르며 'K-좀비영화의 힘'을 보여줬다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).

2021년 jtbc 드라마 <시지프스>에 출연한 후 2022년 1월 동료 배우 최태준과 결혼한 박신혜는 그 해 5월 아들을 출산하면서 2023년까지 휴식기를 가졌다. 2024년 jtbc 드라마 <닥터 슬럼프>에서 8년 만에 의사 역할을 맡은 박신혜는 그 해 9월 SBS 드라마 <지옥에서 온 판사>에 출연했다. 박신혜를 전면에 내세운 <지옥에서 온 판사>는 최고 시청률 13.6%를 기록하며 박신혜의 여전한 흥행 파워를 증명했다.

작년 드라마는 물론 방송 활동도 뜸했던 박신혜는 17일 공백기에 촬영했던 신작 <언더커버 미쓰홍> 을 선보인다.<언더커버 미쓰홍>은 IMF 시대를 배경으로 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 엘리트 감독관이 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 이야기를 다룬 레트로 오피스 드라마다 박신혜는 한민증권 위기관리 본부에 위장 취업한 증권 감독원 자본시장 조사국 감독관 홍금보를 연기한다.

<언더커버 미쓰홍>에는 영화와 드라마,예능을 넘나들며 대중들에게 친근한 매력을 가진 배우 고경표가 검은 야심을 품고 한민증권 사장으로 취임한 기업 사냥꾼 신정우 역을 맡았다. <이상한 변호사 우영우>의 '봄날의 햇살'로 유명한 하윤경은 미국 이민을 꿈꾸는 한민증권 비서실의 사장 전담비서 고복희를 연기하고 걸그룹 ITZY의 유나는 금보가 명의를 빌리는 여동생 홍장미 역으로 특별 출연한다.

작년 초 <별들에게 물어봐>와 <감자연구소>가 크게 부진하며 위기에 빠지는 듯 했던 tvN 주말드라마는 최고 시청률 17.1%를 기록한 <폭군의 셰프>를 시작으로 <태풍상사>와 <프로보노>까지 세 편 연속으로 두 자리 수 시청률을 기록했다. tvN으로서는 당연히 작년 하반기부터 시작된 상승세를 올해까지 이어가고 싶을 것이다. tvN의 2026년 첫 주말드라마를 책임질 박신혜의 어깨가 더욱 무거운 이유다.

박신혜는 <언더커버 미쓰홍>을 통해 <알함브라 궁전의 추억> 이후 8년 만에 tvN 드라마에 출연한다.
박신혜는 <언더커버 미쓰홍>을 통해 <알함브라 궁전의 추억> 이후 8년 만에 tvN 드라마에 출연한다.<언더커버 미쓰홍> 홈페이지


박신혜 언더커버미쓰홍 TVN주말드라마 고경표 하윤경

