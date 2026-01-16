말단 사원으로 '위장 취업' 하는 박신혜, 어깨가 무겁다

지난 2022년에 방송됐던 송중기, 이성민 주연의 JTBC 드라마 <재벌집 막내아들>은 허무한 결말에도 26.9%의 최고 시청률로 <부부의 세계>(28.4%)에 이어 비지상파 드라마 시청률 역대 2위를 기록했다(닐슨코리아 시청률 기준). <재벌집 막내아들>에서는 순양그룹이 IMF 외환위기로 부도가 난 한도제철과 이진자동차를 인수하며 위기를 기회로 삼아 초거대 기업으로 자리 잡는 에피소드가 나온다.
같은 해 방송된 tvN 드라마 <스물다섯 스물하나>에서는 부잣집 아들이었던 백이진(남주혁 분)이 IMF 외환위기로 아버지의 사업이 실패하면서 가족들이 뿔뿔이 흩어지게 된다. 반면에 나희도(김태리 분)는 IMF 외환위기로 타 학교 펜싱부가 해체되면서 국가대표 선발전에 출전할 수 있는 기회를 얻었다. 이 밖에도 < 응답하라1994 >, <폭싹 속았수다> 같은 드라마에서도 IMF 외환위기가 등장인물의 삶에 영향을 끼친다.
17일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <언더커버 미쓰홍> 역시 세기말 IMF 외환위기 시대를 배경으로 만든 드라마다. 하지만 tvN은 이미 지난 11월까지 IMF 시대를 다룬 드라마 <태풍상사>를 방영했기 때문에 두 달 만에 같은 시대 배경의 드라마를 편성하는 것은 위험하다는 지적도 적지 않다. 따라서 <언더커버 미쓰홍>은 <알함브라 궁전의 추억> 이후 8년 만에 tvN으로 돌아오는 박신혜의 흥행 파워에 기대를 걸고 있다.
5년 연속 백상 인기상 수상한 스타 배우