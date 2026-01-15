'희생의 아이콘' 김민재 코치, '하늘의 별'이 되다

한화 이글스

한화 구단은 14일 공식 SNS를 통해 7년 동안 선수와 코치로 활약했던 고 김민재 코치의 부고 소식을 전했다.부산고, 경남고 같은 야구명문에 비해 전력이 다소 떨어지는 부산공고를 졸업한 김민재 코치는 1991년 프로 지명을 받지 못하고 육성선수로 롯데에 입단했다. 루키 시즌 1군에서 15경기에 출전한 김민재 코치는 이듬 해 유격수 유망주 박계원(부산고 감독)이 입단하면서 83경기에서 타율 .177에 그쳤다(박계원은 1992년 롯데의 주전 유격수로 활약하며 한국시리즈 우승과 함께 유격수 골든글러브를 수상했다).1993년까지 백업 내야수로 활약하던 김민재 코치는 박계원이 군에 입대한 1994년부터 팀 내 입지가 커지기 시작했고 1995년부터 2000년까지 6년 연속 110경기 이상 출전하며 롯데의 주전 유격수로 자리를 굳혔다. 김민재 코치는 FA를 앞둔 2001 시즌 105경기에 출전해 타율 .301 101안타2홈런37타점48득점으로 데뷔 후 가장 좋은 성적을 올렸고 2002 시즌을 앞두고 4년 10억 원을 받고 SK로 이적했다.김민재 코치는 SK 이적 첫 해 131경기에 출전해 타율 .258 12홈런50타점51득점15도루의 성적으로 19년 커리어에서 유일하게 두 자리 수 홈런을 때려내며 삼성 라이온즈로 이적한 틸슨 브리또의 공백을 잘 메웠다. 김민재 코치는 SK가 한국시리즈에 진출한 2003년 타율 .211로 주춤했지만 2004년 타율 .260 113안타를 치면서 반등에 성공했고 두 번째 FA를 앞둔 2005년에도 타율 .277 122안타로 좋은 활약을 선보였다.2005 시즌이 끝나고 4년14억 원에 한화와 FA계약을 체결한 김민재 코치는 FA로 팀을 두 번 옮긴 최초의 선수가 됐다. 김민재 코치는 한화에서 김태균(KBS N 스포츠 해설위원),한상훈(육군사관학교 코치),이범호(KIA 타이거즈 감독)와 '철벽내야'를 구축했고 한화는 김민재 코치가 합류한 첫 시즌 한국시리즈 준우승을 차지했다. 김민재 코치는 1998년부터 2009년까지 12년 연속 100경기 이상 출전하는 꾸준함을 과시했다.2009 시즌이 끝나고 현역 생활을 마감한 김민재 코치는 은퇴 후 곧바로 한화에서 수비코치와 작전코치를 역임하며 지도자 생활을 시작했다. 하지만 김민재 코치의 은퇴와 김태균, 이범호 등 핵심 선수들의 일본 진출이 겹친 한화는 2010년과 2012년 최하위로 추락하며 하위권에 허덕였다. 결국 김민재 코치는 수비와 주루 불안에 대한 책임을 안고 김응용 감독 부임과 함께 7년 간 몸 담고 있던 한화를 떠났다.2013년 두산의 수비코치로 한국시리즈 준우승에 기여하고도 김진욱 감독의 경질과 함께 1년 만에 팀을 떠난 김민재 코치는 신생구단 kt 위즈에서 지도자 생활을 이어갔지만 2016년 조범현 감독이 물러나면서 함께 kt 유니폼을 벗었다. 2017년 15년 만에 수비코치로 친정팀 롯데에 복귀한 김민재 코치는 2017년 롯데의 가을야구 진출에 기여했지만 2018 시즌이 끝나고 조원우 감독이 물러나면서 롯데를 떠났다.2019년 3루 작전코치로 6년 만에 두산에 복귀한 김민재 코치는 지도자로서 처음으로 한국시리즈 우승반지를 얻었고 2022년에는 SSG의 수석코치를 맡으며 또 다시 한국시리즈 우승을 경험했다. 2024년 김태형 감독의 부름을 받고 수석코치로 롯데로 복귀한 김민재 코치는 담관암 발병으로 치료와 재활, 코치 활동을 병행했지만 새해 들어 병세가 급격히 악화되면서 14일 안타깝게 세상을 떠나고 말았다.이로써 김민재 코치는 1992년 롯데의 한국시리즈 우승 멤버 중 고 박동희와 조성옥, 장효조(이상 선수), 이재환, 이충순(이상 코치)에 이어 6번째로 고인이 됐다. 9전 전승으로 금메달을 목에 걸었던 2008년 베이징 올림픽 멤버 중에서는 가장 먼저 '하늘의 별'이 됐다. 김민재 코치는 2002년 부산 아시안게임과 2006년 월드베이스볼클래식, 2008년 베이징 올림픽 등 2000년대 주요 국제 대회마다 단골로 대표팀에 선발됐다.사실 선수로 1번, 코치로 2번 한국시리즈 우승을 경험한 것을 제외하면 김민재 코치는 선수 생활 19년 동안 야구팬들의 기억에 남을 만한 큰 성과를 올린 적이 없다. 하지만 김민재 코치는 19년 동안 선수 생활을 하면서 안정된 유격수 수비와 함께 통산 228개의 희생번트로 역대 최다 희생번트 1위에 올라있다. 또한 김민재 코치는 현역 은퇴 후 작고하기 전까지 단 한 번도 '현장'을 떠난 적이 없는 진정한 야구인이었다.야구에서는 많은 안타와 홈런, 타점을 기록하는 선수들이 관중들의 환호를 독차지하고 높은 연봉을 받는다. 하지만 스타 선수들이 차려진 밥상을 쓸어 담기 위해서는 누군가 자신이 안타를 칠 수 있는 기회를 포기하고 팀을 위해 주자를 득점권으로 보내는 '희생'도 필요하다. 14일 하늘나라로 떠난 김민재 코치는 야구팬들이 종종 잊어버리는 '희생의 가치'를 그라운드에서 잘 보여줬던 선수로 기억될 것이다.