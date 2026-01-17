결혼하려 본심 숨긴 경상도 남자? 남성연대와 여성연대의 싸움

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
오랜만에 장인 장모, 그리고 삼남매와 배우자까지 모여 가족 모임을 연다. 대가족은 손녀가 추는 케이팝 안무를 보며 즐거운 한때를 보낸다. 소주잔 기울이며 화기애애한 자리. 하지만 행복한 시간은 오래 가지 않는다. 대수롭지 않은 농담에서 비롯된 이야기가 점점 각자가 감추던 속내를 건들기 시작한다. 묵은 갈등이 꼬리를 물고 도미노 작용을 일으킨다. 상황을 수습하려 꺼낸 농담은 의도와 정반대로 더 복잡하게 만들고, 뒤엉킨 실타래는 해결될 기미가 없다.
연기를 넘어 연출에 도전
종종 한국 영화감독들은 그들과 호흡을 맞추는 배우가 연출에 도전하면 어떻게 하느냐는 농담 섞인 걱정을 한다. 같이 일해보면 연출가로서의 시각이 탁월한 배우들이 적잖게 확인되기에, '밥그릇' 을 걱정해야 한다는 푸념이다. 배우와 감독을 겸업하는 경우가 점점 늘어가고, 처음엔 단순 화제로 그치던 걸 넘어 영화제에서 호평을 얻거나 극장 개봉해 만만찮은 성과를 거두는 사례가 축적되는 중이다.
개성 있는 캐릭터에 만능 연기력으로 인정받는 이희준 배우 역시 그 대열에 합류한 이들 중 하나다. 오랜 연극 경력을 거쳐 텔레비전 드라마, 극장용 영화 가리지 않고 다양한 역할을 소화하던 배우는 언젠가부터 저예산 독립영화에도 즐겨 참여하며 내공을 갈고 닦아왔다. 그런 배우의 감독 데뷔작은 의외로 8년 전에 시작됐다. 2018년 공개해 다수의 국내외 영화제에 초청되고 적잖게 수상한 단편 <병훈의 하루>가 그의 공식 연출 데뷔작이다.