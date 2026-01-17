결혼하려 본심 숨긴 경상도 남자? 남성연대와 여성연대의 싸움

필름다빈

<병훈의 하루> 스틸이 단편은 주인공 '병훈'의 시점에서 그가 치르는 하루 동안의 모험을 다룬다. 병훈은 아침에 일어나 한 통의 전화를 받고, 외출해 옷을 사고 다시 귀가를 준비한다. 기본 내용은 이것이 전부다. 아무리 단편이라도 줄거리가 너무 간단한 것 같아 처음엔 의아하다가도 조금씩 주인공의 사정을 관객이 파악하면, 조마조마하게 인물의 모험에 빨려 든다. 주인공이 어떤 배경을 가졌는지가 작품 평가의 관건이다.그는 타인과 접촉하거나 피부에 원하지 않는 게 닿으면 박박 문지르듯 닦아야 성이 차는 '오염 강박'에 시달린다. (마틴 스코세이지의 <에비에이터> 실제 모델) 괴짜 갑부 하워드 휴즈가 말년엔 무균실에서 고립된 생활을 했던 것을 연상하면 된다. 이 때문에 병훈은 대인관계가 여간 힘들지 않다. 게다가 공황장애도 앓는 중이다. 집안에 은둔해야만 안전할 유형이다. 하지만 그렇게 평생 살 순 없다.그는 용기를 내 치료 클리닉에 참여해 의사에게 숙제를 받는다. 사람이 붐비는 곳으로 나가 밝은색 옷을 사라는 과제다. 별것 아니라 생각하기 쉽지만, 주인공에겐 (관객이 화면에서 목격하듯) 그야말로 전쟁터와 다를 게 없다. 하필 명동 한복판이 그가 선택한 전장이니 난이도는 상상을 초월한다. 순박한 로맨스 연기부터 선 굵은 형사, 무시무시한 살인마까지 광대역 연기폭을 선보이던 배우가 감독 겸 주연을 소화한 단편은 마치 관객에게 아직 다 보여주지 못한 연기력 일부를 소개하려는 듯 모르고 보면 실제 강박 장애를 겪는 이처럼 실감 넘친다.물론 이 영화는 배우의 연기 연습 영상이 아니다. 감독은 비장애인이 일상에서 느끼지 못하는 감각을 관객도 함께 들여다보길 기대한다. 처음엔 눈부신 연기에 힘입어 다소 기괴하게 보이던 주인공의 행태는 수많은 벽을 힘겹게 넘어 사회의 일원으로 자리를 찾으려는 불굴의 도전으로 승화된다. 그렇다고 <병훈의 하루>가 변형된 영웅 서사를 노리진 않는다. 그저 오랜 자기와의 싸움을 통해 간신히 첫 문턱 통과했을 뿐이다. 아직 건너야 할 턱은 첩첩산중이다.하지만 단편 분량에서 신인 감독은 욕심을 부리기보단, 사회적 환기와 함께 훈훈한 위로의 뒷맛을 전하는 데 힘을 기울인다. 병훈은 수많은 고비를 딛고 숙제를 완수함으로써 작지만 큰 한 걸음을 내디딘다. 그는 비로소 관광객으로 발 디딜 틈 없는 명동 한복판에서 아침에는 받기를 거부한 누군가와 통화를 할 여유를 얻었다.이 통화를 통해 병훈은 잊고 있던 어떤 사실을 깨닫고, 마음의 문을 연다. 그리고 강박을 넘어 자주적 선택을 고심하며 인파 사이로 사라져 간다. 하지만 영화 속 병훈의 퇴장과 달리, 주인공은 화면 바깥의 관객과 만나러 가는 셈이다. 영화를 보고 나면 관객은 이제 극장 밖 거리에서 마주칠 누군가를 좀 더 관용과 연민으로 응시할 테다.