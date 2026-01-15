5주년 된 '골때녀' 이름 빼고 다 바꿨네

▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

지난 2021년 첫 방송 이래 <골때녀>는 여성 스포츠 예능의 모범 사례로 손꼽히는 성공작으로 자리 잡았다. 하지만 장수 예능 프로그램이라면 피할 수 없는 인기의 정체, 매너리즘으로 대표되는 안이한 제작 등이 겹치면서 최근 들어 과거만큼의 활력과는 다소 거리가 먼 모습을 보여주곤 했다.

​

열혈 시청자들이 피부로 느끼는 문제점을 제작진이 모를 리 없었다. 결국 지난해 연말 전격 재정비에 돌입하면서 팬들이 생각했던 것 이상의 변화를 선보였다. 공식 유튜브 채널을 적극 활용한 미방송분 선공개 영상 소개 등 다채로운 볼거리로 본 방송에 대한 기대감을 높였다.



벤치 멤버의 경기 의무 출전 조항은 기존 선수들의 분발을 도모했다. 그동안 거의 경기에 나서지 못했던 발라드림 소속 벤은 신규 규정 도입의 긍정 효과를 스스로 증명했다. 동기 부여가 되면서 탄탄한 연습에 따른 기량 향상을 이번 개막전을 통해 보여주면서 부상자 공백을 상당 부분 채웠다.

​

지난해 11월 휴식기 직전 수목 드라마 편성에 따른 한시적인 심야 시간대 이동으로 인한 시청률 하락 등 어려움을 겪었던 <골때녀>로선 이번 개편이 생존을 위한 불가피한 선택일 수밖에 없었다. 그렇게 <골때녀>는 '리부트'라는 단어에 부응하는 변화를 시작했다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기