5주년 된 '골때녀' 이름 빼고 다 바꿨네

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
SBS <골 때리는 그녀들>(아래 골때녀)이 '리부트'라는 부제에 걸맞게 대대적인 개편을 선보였다. 또 개막전 대역전극으로 시청자의 눈길을 사로잡았다. 지난해 11월 GIFA컵을 끝으로 잠시 재정비에 돌입, 약 한달 반만에 14일 방송으로 리그전을 재개한 <골때녀>는 팀 수 축소·팀 당 인원 및 경기 시간 확대 등 이름 빼고 모든 걸 바꾸는 등 새로 태어났다.
멤버 이적이라는 큰 변화 속에 치른 FC 탑걸 무브먼트 대 FC 발라드림의 G리그 개막전에서 탑걸 무브먼트는 0대2 열세를 극복하고 후반전 연속 3골을 몰아넣으며 대역전승을 거뒀다. 이로써 탑걸은 리부트 첫 시즌 첫 경기라는 부담 속에 치른 A그룹 1차전을 승리로 장식, 결승 진출을 위한 유리한 발판을 마련했다.
반면, 발라드림은 후반 초반까지 2대0 우세를 만들면서 1승을 챙기는 듯했지만 탑걸의 파상 공세를 막지 못하면서 아쉽게 역전패를 당했다. 이적생 김보경의 부상 결장 및 주 공격수 정예원의 허벅지 부상 여파가 결과적으론 발라드림의 발목을 잡았다.
'골때녀' 리부트, 달라진 점