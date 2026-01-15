월드컵·바르사 전술 모두 잡는 '신의 한 수' 될 수 있을까

임대를 통해 바르셀로나로 돌아온 칸셀루 영입은 양측에 힘이 될 수 있는 선택이다.FC바르셀로나는 13일 오전(한국시간) 공식 채널을 통해 "칸셀루가 다시 한번 바르셀로나 선수가 됐다. 바르셀로나와 알 힐랄은 포르투갈 국적 풀백 칸셀루를 시즌 종료까지 임대하는 데 합의했다"라고 발표했다.캄프누에 입성한 칸셀루는 입단 소감으로 "이 팀을 즐기고 싶고, 내가 할 수 있는 모든 방식으로 돕고 싶다. 나를 아는 사람이라면 내가 존경하던 모든 우상이 이곳에서 뛰었다는 걸 안다. 이 클럽에 대해 느끼는 감정은 정말 특별하다"라며 "첫 번째 바르셀로나 생활에서는 트로피를 들어 올리지 못했고, 이제 그것을 이루고 싶다"라고 각오를 다졌다.1994년생으로 포르투갈 출신인 칸셀루는 한때 월드 클래스로 꼽힐 정도로 압도적인 실력을 자랑했다. 2012-13시즌 자국 리그 명문인 벤피카 B팀에서 인상적인 활약상으로 빅클럽의 이목을 끈 그는 2014-15시즌을 앞두고 스페인 발렌시아로 이동하면서 서서히 존재감을 드러냈다. 이후 인테르·유벤투스에서 활약한 그는 2019-20시즌, 맨체스터 시티로 이적했다.프리미어리그에서 칸셀루는 펄펄 날았다. 펩 과르디올라 감독의 지휘 아래 양쪽 수비는 물론이며 때로는 미드필더 역할도 훌륭하게 소화했고, 2021-22시즌에는 52경기에 나서 3골 10도움을 올리면서 핵심 수비수로 자리했다. 또 2시즌 연속 PFA 올해의 선수에 선정되는 기염을 토해내면서 성공적인 생활을 이어가는 듯했지만, 불화가 발목을 잡았다.기량에서는 의심할 여지가 없었으나 2022 카타르 월드컵 이후 리코 루이스에 밀리는 형국이 나왔고, 과르디올라 감독과 불화설이 나오기 시작했다. 결국 겨울 이적시장을 통해 바이에른 뮌헨으로 쫓기듯이 임대를 떠났고, 독일에서도 기대 이하의 모습이었다. 2023-24시즌 역시 과르디올라 구상에서 제외됐고, 그는 바르셀로나로 임대를 떠나야만 했다.총 42경기에 나서 4골 5도움을 기록하며 준수한 모습이었으나 아쉬운 거는 사실이었다. 높은 연봉과 수비적인 부분에서 흠이 보였기 때문. 2024-25시즌을 앞둔 칸셀루는 결국 유럽 생활을 청산하고 막대한 연봉을 약속한 사우디 명문 알 힐랄로 떠났다. 그는 곧바로 주전으로 활약하면서 2골 10도움이라는 어마어마한 퍼포먼스를 기록했으나 이번 시즌 상황은 달라졌다.시모네 인자기 감독이 부임하면서 수비력이 약한 칸셀루를 중용하지 않았고, 그는 리그 2경기 출전에 그쳤다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대에서 4경기 1골 2도움이라는 좋은 활약상을 선보였으나 주전 자리를 다시 찾아오지 못했다. 또 사우디 리그 외국인 규정(10명 보유·8명 출전)에 발목이 잡히면서 칸셀루는 결국 알 힐랄을 떠나야만 했다.알 힐랄을 떠난 칸셀루는 2023-24시즌 다소 임대로 좋은 기억이 있던 바르셀로나에 복귀했다. 높은 연봉이 영입하는 데 부담될 수가 있었으나 칸셀루는 복귀를 위해 연봉 절반을 삭감하는 결단을 내렸고, 덕분에 구단은 400만 유로(약 68억 원)의 저렴한 이적료만으로 부담 없이 품을 수 있었다. 또 알 힐랄이 나머지 연봉 50%도 3분의 1을 알 힐랄 측이 보조하면서 샐러리 캡도 맞췄다.이처럼 모두가 행복할 수 있는 조건을 찾은 가운데 이번 이적은 모두의 '니즈'가 맞아떨어졌기에, 가능할 수 있었다. 가장 먼저 칸셀루, 개인은 당장 5개월 앞으로 다가온 북중미 월드컵 출전을 위해서 경기 감각을 익힐 필요성이 있었다. 알 힐랄에서 주전으로 경기장에 나서지 못하면서 마르티네스 감독의 선택을 받지 못할 가능성이 존재했다.지난해 9월과 11월에 진행된 월드컵 예선에서 주전으로 나서며 좋은 활약상을 선보였으나 경쟁자들이 무섭게 치고 올라왔다. 꾸준하게 마르티네스호에 승선하고 있는 디오고 달롯(맨유)을 시작해 최근 대표팀에서 인상적인 활약상을 선보인 넬송 세메두(페네르바체)가 대표적이다. 이들을 제치고 본선 무대에 오르기 위해서는 소속팀에서 뛸 수 있는 여건이 필요했다.지난 2016년 성인 A대표팀에 데뷔한 그는 지난 2022 카타르 월드컵에서 아쉬움을 삼켰다. 1·2차전서 주전으로 나섰으나 우리 대표팀과의 최종전서 부진한 모습으로 토너먼트를 앞두고 벤치로 밀려났다. 첫 월드컵인 만큼 의욕이 넘쳤던 칸셀루였지만, 끝내 팀의 8강 진출을 바라만 볼 수밖에 없었다.월드컵이라는 강력한 동기부여가 있는 가운데 바르셀로나도 전문 풀백이 필요했다. 이번 시즌 한지 플릭 감독 지휘 아래 현재 리그 1위(49점)를 질주, 지난 12일(한국시간)에는 '라이벌' 레알 마드리드를 꺾고 슈퍼컵 우승을 차지하면서 승승장구하고 있으나 수비적인 불안감이 그들의 발목을 잡고 있다. 이들은 현재 리그 19경기서 20실점을 내주며 흔들리고 있다.또 높은 수비 라인을 구사하는 플릭 감독 체제 아래 이번 시즌을 앞두고 알 나스르(사우디)로 떠나간 이니고 마르티네스의 빈자리가 처절하게 느껴지고 있고, 그를 대체해야만 하는 아라우호는 멘탈 문제로, 크리스텐센은 십자인대로 전력에서 이탈했다. 이를 쿠바르시·에릭 가르시아가, 풀백인 제라르 마르틴까지 가세했으나 빡빡한 일정 속 체력이 바닥나기 시작했다.결국 이런 상황 속 바르셀로나는 중앙 수비수 영입을 고려했으나 칸셀루라는 좋은 카드를 획득하면서 이를 타개할 수 있는 해결책을 얻었다. 좌·우측 수비가 가능하며 현재 우측 풀백에서 활약하고 있는 쥘 쿤데를 본 포지션인 중앙 수비수로 옮겨 사용할 수 있다. 또 주력이 상당히 빠르기에 약점으로 평가받고 있는 뒷공간 수비를 확실하게 메워줄 수 있다.이와 같이 칸셀루의 바르셀로나 복귀는 양측 '니즈'를 모두 채워줄 수 있는 영입인 셈.과연 이들은 이번 시즌 종료까지 행복한 동상이몽을 이뤄내면서 원하고 있는 목표를 이룰 수 있을까. 향후 행보와 활약상에 귀추가 주목된다.