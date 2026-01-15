일본 영화계 부활, 한국에선 왜 이런 신인 감독이 안 나올까

일본영화에 정통한 이라면 이러한 흐름에 놀라움을 금하기 어렵다. 불과 몇 년 전까지만 해도 한국영화는 전성기를 구가하고 일본의 영화판은 도저히 구제불능이 아니냐고 무시하는 시각이 일반적이지 않았나. 그도 그럴 것이 할리우드 외화와 애니메이션을 제하고는 흥행하는 실사영화를 찾기가 어려웠으니 말이다. 산업이 죽은 자리에 작가가 설 자리가 있겠느냐고, 고레에다 히로카즈 같은 이름 있는 이들조차 해외로 나도는 이유가 여기에 있다고 쉽게 판단하고는 하였다.
그러나 오늘 두 나라의 상황은 어떤가. 이렇다 할 신인이 나오지 않은 채로 한국 영화판은 갈수록 노쇠해가고 있다. 안방에 침투한 OTT 서비스들과 달라진 대중의 문화콘텐츠 소비행태 속에서 극장이 문을 닫는 일까지 속출한다. 지난해 한국 영화판이 도리어 일본 애니메이션에게 점령된 듯한 모습은 상당한 위화감을 불러일으켰다. 불과 몇 년 전까지 일부 오타쿠들의 전유물이라 여겨졌던 TV판 애니의 극장판 상영본이 2025년 전체 박스오피스 2위와 6위에 올랐을 정도. 봉준호의 < 미키 17 >과 박찬욱의 <어쩔 수가 없다>가 이들에 크게 미치지 못했단 건 한국영화의 현실이 어느 지경에 이르렀는지를 적나라하게 보여준다.
일본 영화계엔 그저 애니만이 있는 게 아니다. 주목할 만한 작가 또한 꾸준히 등장한다. 세계적 거장 고레에다 히로카즈에 이어 세계 4대 영화제라 불리는 칸과 베를린, 베니스, 아카데미를 석권한 하마구치 류스케 등이 일본 영화계의 기수로 활약하고 있는 것이다. 전대의 거물인 이와이 슌지, 이누도 잇신, 미이케 다카시, 구로사와 기요시, 나카시마 테츠야 등도 활발히 활동한다. 여기에 더해 일본 뉴웨이브를 구성한다고까지 평가되는 신진들까지 나오니 탁월한 신인을 본지 10년은 더 된 듯한 한국 영화계의 상황이 민망해진다.
1984년생 젊은 일본 감독의 세계