한국영화 '편집 장인' 김현 감독 별세, 향년 79세

김현 편집감독 한국영상자료원 제공

김현 편집감독은 1987년 영화인 시국선언에도 참여했다. 당시 전두환 독재에 항거한 한국영화의 첫 시국선언은 주로 감독과 조감독들이 중심이 된 가운데, 기술 쪽에서 몇 안 되는 참여 인사 중 편집감독으로 유일하게 참여했다.



하지만 이 때문에 일이 끊겨 어려움을 겪었다. 서명에 참여한 이후 편집 중이던 필름을 회수당했고 일이 들어오지 않았다고 한다. 고인은 당시에 대해 "모든 사람이 다 같은 생각이었고, 당연한 일이었다"며 "후회하지 않는다"는 입장을 밝히기도 했다. 시국선언에 함께했던 양윤모 평론가는 "원칙적인 문제에 대해서는 타협하지 않는 의연한 편집 감독이었다"고 평가했다.



방은진 감독은 "드라마를 꿰뚫는 장인이자 신인감독들에게는 다정한 큰 오빠같았다"며 "이창동 감독이 신인이면 김현 감독님이랑 일해야 한다고 추천했었다"고 말했다. 이어 "첫 작품 때 엔딩 시퀀스를 먼저 찍었는데, 김현 감독이 중요한 장면을 초반에 찍으면 안 된다고 해서 다시 촬영했고, 더 좋은 결과물을 얻었다"면서 "고인 덕분에 편집의 예술에 대해 공부할 수 있었다"고 회상했다.



유족으로는 배우자와 두 딸이 있다. 빈소는 서울대학교 장례식장 3호실에 마련됐고, 16일 아침에 발인한다. 서울시립승화원을 거쳐 남양주에덴공원에 안장된다.

