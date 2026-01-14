한국영화 '편집 장인' 김현 감독 별세, 향년 79세

▲
김현 편집감독유족 제공
1980~2010년대까지 한국영화의 대표적 편집 장인으로 활동했던 김현(본명 김현기) 편집감독이 14일 별세했다. 향년 79세.
1948년생인 김현 편집감독은 1967년 신필름을 통해 영화계에 발을 디딘 후 1972년 신상옥 감독 <효녀심청> 편집 감독으로 데뷔한 후 2018년 이창동 감독 <버닝>까지 185편의 편집을 맡아왔다.
이창동 감독의 주요 작품인 <오아시스> <밀양> <시> 등도 그의 손을 거쳤고, 박광수 감독 <칠수와 만수> <이재수의 난>. 정지영 감독 <남부군> 김성수 감독 <무사> 배창호 감독 <흑수선> , 방은진 감독의 데뷔작 <오로라공주>(2005) 등 수많은 한국영화의 명작들이 그의 손을 통해 완성됐다.
1967년 세기극장에서 상영하던 <워터프론트>를 보고 영화를 하겠다고 결심한 후 무작정 신필름을 찾아가 연출부였던 이장호 감독을 만났다. 연출을 원하는 김현에게 이장호가 편집 일을 권유하면서 편집감독의 길로 들어섰다. 1978년까지 신필름에서 일했고, 이후 1984년 <고래사냥>으로 충무로에서 편집 재개한 후 1985년 충무로에서 개인편집실을 운영해 왔다.
1985년 제 24회 대종상 영화제에서 박철수 감독의 <어미>로 편집상을 수상한 이후 1990년 춘사영화제 편집상(남부군), 한국영화평론가협회상 편집상(걸어서 하늘까지), 2002년 대종상 편집상(무사) 등 2009년까지 다수의 편집상을 수상했다.
1987년 영화인 시국선언 참여