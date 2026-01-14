"국악관현악계의 '삐딱한 천재' 가 되고 싶어요"

▲제17회 아창제 공식 포스터 아창제 추진위원단

이번 작품은 연주자들이 협주곡이라고 봐도 될 정도로 바쁘다고 인정했다. 그래서 먼저 그들에게 미안함을 전했다. 하지만 곧바로 선정되면 서울시립국악관현악단이 연주를 맡는다는 공지를 보고, 120%의 역량을 다해 썼다고 속내를 드러냈다. 그의 죄송함은 오히려 책임감으로 번졌고, 그 책임감은 기대감으로 상승했다. 학부·대학원 동료들이 아닌 노련한 악단이 자신의 음악을 처음 만나는 자리를 기대했다. 그 손맛이 더해지면 정말 좋은 연주가 나올 거라고 믿었다. 말은 조심스럽게 했지만, 눈은 확신을 품고 있었다.



요즘 관심사가 무엇이냐고 묻자 지휘를 가장 먼저 꺼냈다. 중학교 합창제 지휘, 고등학교 조회 시간 애국가 지휘까지 그의 지휘사에 대한 열망은 생각보다 길었다. 요즘도 유명 지휘자 내한 공연을 직접 찾아가며 지휘를 본단다. 심지어 한국예술종합학교 관현악 수업을 청강하려고 지휘자에게 문자를 여러 번 보내고, 답이 없자 다시 보내고, 카톡까지 보냈다는 기억은 그의 성격과 고집을 확실하게 보여준다. 오히려 끈질기게 연락하는 모습을 좋게 봐주셨다는 말은, 그가 어떤 방식으로 자신이 원하는 배움을 '현실'로 만들어 왔는지 보여주는 장면처럼 들렸다. 그리고 그 2년의 청강 경험이 관현악을 쓰는 데 큰 도움이 됐다. 작곡가가 관현악을 쓰는 법을 배우는 게 아니라, 관현악이 작곡가를 다시 만들었다는 느낌이었다.



그가 '아창제'를 별의 순간이라고 부른 뒤의 계획도 구체적이었다. 학부를 조기졸업하고, 독일에서 작곡을 더 깊게 배우기 위해 입시를 준비하고 있다. 독일어는 이미 B2 시험을 준비 중이라고도 했다. 먼 이야기처럼 들릴 법한 계획이 이상하게 현실적으로 들린 건, 그가 늘 '비어 있는 칸'을 찾아 들어가던 사람이기 때문인지도 모르겠다.



그리고 가장 큰 목표는 스승들처럼 아창제와 꾸준히 연락을 이어가며 작품을 발표하는 것, 더 멀리 가서는 3회 당선되어 위촉 작품도 발표하는 것이라고 했다. 그는 장기 목표를 말할 때도 과장하지 않았다. 대신, 아주 분명한 그림을 꺼내 보였다. '지금 여기'에서 다음 페이지로 넘어가는 방식이, 늘 그랬듯 구체적이었다. 필자와 나눈 인터뷰 말미에 그가 관객에게 남긴 문장은 간단했다.



"지휘자의 지휘봉이 내려갈 때까지의 현장감, 그러니까 콘서트홀의 잔향을 느껴주시면 좋겠습니다."



끝난 뒤에야 비로소 들리는 것들. 소리가 사라지고도 남는 것들. 유재영이 말하는 '요즘'은 어쩌면 그 잔향의 시간과 닮아 있었다. 지금 이 순간을 붙잡되, 그 순간이 사라진 뒤에도 남는 무언가를 끝까지 믿는 태도. 그 태도가 국악관현악의 다음 장을 조금 더 넓혀줄지도 모른다는 생각이 들었다.





