"국악관현악계의 '삐딱한 천재' 가 되고 싶어요"

한국예술종합학교 졸업 연주회 당시 공연유재영 제공
작품의 제목에 들어간 숫자 '8'은 장식이 아니다. 유재영은 '8'이 황제를 상징하고 길상의 수였다는 기억에서 출발했다. 한국음악 안에서도 8음, 8일무, 8박 장단 등 중요한 숫자로 반복된다는 사실을 다시 발견했다. 그는 그 숫자를 단순한 콘셉트로 쓰는 대신, 구조로 밀어 넣었다. 종묘제례와 굿의 모티브가 자연스럽게 스케치에 들어왔고, 그때부터 음악은 하나의 상징이 아니라 작동하는 장치가 되기 시작했다.
이 작품은 8개의 짧은 음악으로 구성됐다. 겉으로 보면 소품들이 줄지어 서 있는 형태지만, 실제로는 가운데를 기준으로 정확히 접히는 구조다. 첫 소품(즉흥적 도입)을 제외하면 7개의 소품이 4번째를 중심으로 대칭을 이룬다. 말러 교향곡 7번이 3악장을 기준으로 대칭인 데서 아이디어를 가져왔다며, 자신을 "진성 말러리안"이라고 웃었다. 그 웃음 뒤에는, 국악관현악도 구조적으로 더 과감해질 수 있다는 확신이 숨어 있었다.
"원하는 소품만 따로 들어도 괜찮지만, 작곡가가 의도한 호흡을 느끼려면 약 12분 동안 처음부터 끝까지 한 번에 듣길 추천해요. 그러면서 이걸 작곡가 맡김차림으로 이해하면 좋겠어요. 일본어로는 "작곡가 오마카세"라고 부르면 어떨까요? 그 순간 작품이 갑자기 가까워집니다. 어렵게 들리기 쉬운 현대음악이 아니라, 작곡가가 내어놓는 한 상으로 상상할 수 있게 되면서요."
처음 듣는 사람에게 어디부터 들어보면 좋겠냐고 묻자, 그는 망설임 없이 4번째 소품 '요즘제례악'을 꼽았다. 편종·편경이 담당하던 선율과 리듬을 다른 악기군으로 옮기고, 남창의 영신희문 멜로디를 태평소가 연주하게 하는 방식으로, 자신이 느낀 제례악의 특징을 관현악법으로 다시 번역해보았단다. 전통을 인용하는 대신, 전통을 해석하는 손길이었다.
'요즘'의 기준은 무엇일까.
그는 '요즘'이라는 단어가 어느 순간부터 "요즘 애들이~" 같은 비난의 뉘앙스로 쓰이는 현실이 싫었다. 오히려 요즘을 'Modern'의 의미로 되찾고 싶었다고 말했다.
"메탈 장르와 현대 국악관현악의 결합도 그 실험 중 하나입니다. 다만 '요즘'의 최종 판정은 결국 청중에게 달려 있어요. 청중이 "트렌디하다, 요즘 음악 같다"라고 느낄 때 비로소 '요즘'이 되는 것이죠. 말하자면, '지금'이라는 단어를 혼자 소유하지 않을 거예요."
관객을 위한 '숨겨진 장치'도 공개했다. 메탈에 관심 있는 사람이라면 알 법한 드림시어터의 'Metropolis' 루프를 인용해 7번째 소품 '프로그레시브 메탈'에 섞었다. 듣는 사람이 알아채면 웃음이 나는 장난 같은 장치이면서도, 동시에 이 작품이 어디까지 확장될 수 있는지를 보여주는 단서이기도 했다.
그런데 유재영이 더 집요하게 말한 건 의외로 피날레였다. 그는 말러 9번, 베르디 레퀴엠, 차이코프스키 '비창'처럼 곡이 끝난 뒤 30초에서 1분까지 이어지는 콘서트홀의 잔향을 가장 큰 현장감으로 꼽았다. 그 현장감을 공유하고 싶어 자신의 곡 마지막에도 같은 결의 피날레를 넣었다고 했다. '크게 터지며 끝나는' 관습 말고, 국악관현악도 더 다양한 끝맺음을 상상해야 한다는 말이 자연스럽게 뒤따랐다. 음악이 끝나고도 남아 있는 공기의 떨림을 청중과 나누고 싶어 했다.
