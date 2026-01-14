"쇼 아니었다"... 권상우가 부산에서 큰절 올린 이유

▲
영화 <하트맨> 스틸컷롯데엔터테인먼트
- 영화 오프닝부터 유쾌한 분위기를 풍긴다. 스피릿 충만한 20대의 열정과 어울리는 오프닝을 선보인다.
"원래는 아역들의 설정으로 가려한 거 같은데 록밴드 '앰뷸런스'가 등장하는 걸로 바뀌었다. 대학 밴드 서사가 좀 더 있었는데 삭제되어 아쉬웠다. 음악은 예전부터 이브의 '러버'라는 곡을 좋아해서 감독님께 제안해 봤다. 록 밴드 음악이지만 사랑스럽고 리드미컬하니, 율동도 재미있게 나올 것 같아서 추천했다."
- 첫사랑과 재회했지만 사랑하는 딸을 숨겨야 하는 처지를 연기한다. 승민이란 캐릭터를 잡아가기 위해 특별히 노력한 지점이 있다면.
"연기자로서는 아무것도 문제 되지 않았다. 좋아하는 사람을 만나 올인하고 싶은 마음과 딸을 사랑하는 이중적인 마음이 충분히 이해됐다. 하지만 저라면 (비밀을) 이야기했을 거다. (웃음) 보나도 승민의 순수한 모습을 기억하고 있기 때문에 아이가 있어도 가능하다고 생각했다. 어느 리뷰에서 '불편할 수 있는 경계를 선 넘지 않고 연출했다'는 글을 봤다. <하트맨>을 찍기 위해 <히트맨>을 찍었나 보다 싶을 정도로 감독님의 재능과 연출력에 감탄했다."
- 아역과의 케미도 돋보인다.
"시헌이가 잘해줬다. 아역 친구와 연기할 때 유쾌함이 좋다. 그게 영화 속에서도 잘 표현되었다. 딸을 엄마 집에 데려다주고 볼에 뽀뽀해 주는 건 제가 아빠이기 때문에 나오는 자연스러운 리액션이었다. 시헌이가 얌전하고 조용한 아이라 과도하게 배려해야 하는 상황은 없었다. 그 나이의 여느 아이처럼 편안했다."
- 보나 역의 문채원과 첫 호흡을 맞춘 소감이 궁금하다.
"채원씨가 캐스팅되고 식사 자리를 가졌다. 시나리오에 키스 신이 많다고 고민했던 게 떠오른다. 저도 그렇지만 여성 배우라면 예민해지는 게 사실일 거다. 하지만 대부분 우당탕 분위기라서 큰 무리는 없었다. 악기점에서 서로 불붙는 장면을 찍을 때는 둘 다 예민한 상태였지만. 다행히 채원씨가 시나리오에 잘 녹아들 수 있게 연기해 줘서 저도 고민 없이 촬영할 수 있었다. 아내가 신경 쓰이지 않냐고 질문도 하시던데, 작품을 위한 일이니 충분히 이해해 줄 거다."
'맨'시리즈 삼연타 노린다
- <하트맨>이란 제목은 어떻게 탄생하게 되었나.
"원래 <노키즈: 우리들은 자란다>가 가제였다. 임팩트가 약해서 제목이 바뀔 거라고는 생각했지만 지금 제목일지 몰랐다. 장난으로 '하트맨 어때?' 했는데 그 아이디어가 승인될지는 몰랐다. 일차원적인 제목이지만 <히트맨>을 연상케 하는 장점이 있어서 기대했던 것보다 재미있게 볼 수 있을 영화다."
- <히트맨>과 <히트맨2>에 이어 최원섭 감독과 세 번째 호흡을 맞춘다.
"<하트맨>은 <히트맨>과는 전혀 다른 결의 영화다. <히트맨>에서 웹툰을 기반으로 과장된 연기를 했었다면 제 나이에 맞는 사랑 이야기라 훨씬 선호했던 장르였다. 일단 시나리오가 재미있었고, 코미디뿐만 아니라 멜로 연기도 할 수 있어서 선택했다. 사랑을 위해 딸을 숨긴다는 설정도 캐릭터화하면 유연하게 봐줄 작품 같았다. 감독님도 편하게 연기 톤을 정해 주었다."
- 네 번째 작업도 가능해 보이나.
"(감독님이)저랑 결이 잘 맞는다. 네 번째 작품도 연이 닿으면 또 하고 싶다. 감독님은 '코미디'만 하겠다는 신념이 있다. 코미디가 B급 감성이라고 영화제에서도 번외로 치는 경향이 있다. 힘든 장르임에도 영화제에서도 주목 받지 못한다. 우리나라에서 코미디 영화가 더 인정받아야 한다고 생각한다."
- 배우 사이에서 코미디 장르가 유독 어렵다는 말이 많은데 스스럼없이 망가지는 매력으로 어필한다. 꾸준히 '권상우표 코미디'를 좋아하는 관객층이 존재한다. 노하우가 있다면.
"다 내려놓고 캐릭터화하는 거다. 망가지는 일에 주저해서는 안 된다. 캐릭터에 빠져 있을 때야말로 신나서 그 재미에 익숙해지게 된다. 지금까지 저는 신인 감독이거나 첫 작품 흥행에 실패하고 두 번째 작품으로 재기하는 감독과 자주 작업해 왔다. 스타 감독에게 제안 받아 본 적도 없다. 늘 손익분기점을 향해 헤쳐나가야 하는 영화를 해왔다. 그래서 성에 찰 정도로 대박 난 성적도 없다. <동갑내기 과외하기>를 520만 정도 보셨더라. 그 숫자를 몇십 년째 못 깨고 있다. (웃음) 더 열심히 해야 할 것 같고 그래야 좋은 성과를 얻었을 때 오는 성취감도 크다."
- 코미디 연기의 톤 조절은 어떻게 시작되나.
"드라마, 액션, 멜로는 음악이나 편집으로 포장할 수 있는데 코미디는 상대방과 액션, 리액션 간격이 요구되는 장르다. 상대 배우가 모르게 연기해야 웃기는 장면이 연출되기에 감정이 리드미컬하고 유연하게 움직여야 하더라."
"여전히 흥행에 목말라"