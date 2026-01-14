'박찬호 효과' 기대되는 안재석... 거포 3루수로 도약할까?

두산베어스

현역 제대 후 확 달라진 모습을 보인 두산 안재석지난 2021 신인 드래프트에서 두산 베어스가 김재호 이후 무려 17년 만에 1차 지명으로 선택했던 내야수인 안재석(23). 하지만 입단 후 프로의 벽에 막힌 듯 평범한 활약에 그치며 기대는 실망으로, 잠재력은 물음표로 바뀌는 듯했다.그렇게 아픈 손가락이 되나 싶었던 안재석이 강원도 화천의 최전방 부대 소총수로 군복무를 마친 후 확 달라진 모습으로 돌아왔다. 2025시즌 후반기, 1군 무대로 복귀한 안재석은 총 35경기에 출장해 타율 0.319 4홈런 OPS 0.911 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.3이라는 뛰어난 활약을 보이며 하위권으로 추락한 두산 타선의 새희망으로 떠올랐다.그만큼 안재석의 변화는 극적이다. 2024년 상무 입대 대신 현역 입대를 선택하며 자신의 약점인 파워를 보강했고 군대에서 근육량만 15kg을 늘리는 벌크업에 성공했다. 입단 당시 프로필 기준 185cm, 75kg으로 큰 키에 호리호리한 체형이었던 안재석은 이제 90kg 이상의 당당한 체격을 갖춘 중장거리 타자가 됐다.