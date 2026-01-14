'박찬호 효과' 기대되는 안재석... 거포 3루수로 도약할까?

사이트 전체보기
[KBO리그] 현역 제대 후 장타율 0.541·득점권 5할타 기록한 두산 안재석, 2026 주전 3루수로 활약 기대

26.01.14 16:40최종업데이트26.01.14 16:40
현역 제대 후 확 달라진 모습을 보인 두산 안재석
현역 제대 후 확 달라진 모습을 보인 두산 안재석두산베어스

지난 2021 신인 드래프트에서 두산 베어스가 김재호 이후 무려 17년 만에 1차 지명으로 선택했던 내야수인 안재석(23). 하지만 입단 후 프로의 벽에 막힌 듯 평범한 활약에 그치며 기대는 실망으로, 잠재력은 물음표로 바뀌는 듯했다.

그렇게 아픈 손가락이 되나 싶었던 안재석이 강원도 화천의 최전방 부대 소총수로 군복무를 마친 후 확 달라진 모습으로 돌아왔다. 2025시즌 후반기, 1군 무대로 복귀한 안재석은 총 35경기에 출장해 타율 0.319 4홈런 OPS 0.911 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.3이라는 뛰어난 활약을 보이며 하위권으로 추락한 두산 타선의 새희망으로 떠올랐다.

그만큼 안재석의 변화는 극적이다. 2024년 상무 입대 대신 현역 입대를 선택하며 자신의 약점인 파워를 보강했고 군대에서 근육량만 15kg을 늘리는 벌크업에 성공했다. 입단 당시 프로필 기준 185cm, 75kg으로 큰 키에 호리호리한 체형이었던 안재석은 이제 90kg 이상의 당당한 체격을 갖춘 중장거리 타자가 됐다.

두산 안재석의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
두산 안재석의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

하드웨어의 강화는 1군 성적 변화로 곧바로 효과를 발휘했다. 타격폼에 맞는 체격을 갖춘 안재석은 더이상 1군 투수들의 투구에 밀리지 않았다. 장타율은 0.541로 급등했고 무려 5할(30타수 15안타)에 달하는 득점권 타율은 안재석이 입대 전과는 완전히 달라진 타자임을 입증하는 지표다.

이번 스토브리그에서 두산은 총액 80억 원을 들여 주전 유격수로 박찬호를 영입했다. 일각에서는 유격수 안재석의 자리가 사라졌다고 우려를 보이기도 했지만 수비력이 뛰어난 박찬호의 합류는 내야수 안재석에게 날개를 달아줄 신의 한 수가 될 것이라는 전망도 있다.

박찬호가 주도한 오키나와 캠프에 함께 참여한 안재석
박찬호가 주도한 오키나와 캠프에 함께 참여한 안재석두산 베어스

구단은 안재석의 장타 잠재력을 높게 평가하면서도, 유격수 수비에 대한 부담이 타격에 영향을 미칠 것을 경계해왔다. 박찬호가 유격수 자리를 든든하게 지켜준다면 주전 3루수로 나설 것으로 보이는 안재석이 수비에 대한 부담을 덜고 타격에 더 집중할 수 있는 환경이 조성된다.

지난해 9위로 시즌을 마감한 후 김원형 감독 체제로 새출발하는 두산은 2026시즌은 리빌딩과 성적, 두 마리 토끼를 모두 잡는 것이 목표다. 그리고 그 중심엔 2002년생 '붉은 말띠' 안재석이 있다. 지난해 11월, 미야자키 마무리 캠프에서 수비 훈련에 매진한 안재석은 자신의 내년이 궁금하다며 내야 주전 경쟁에서 자신감을 보이고 있다.

올시즌 3루수로 나설 것으로 보이는 안재석
올시즌 3루수로 나설 것으로 보이는 안재석두산베어스

물론 불안 요소도 남아 있다. 안재석이 1군 복귀 후 뛰어난 성적을 보이긴 했지만 35경기라는 표본은 올시즌 활약을 확신하기엔 충분치 않다. 풀타임 시즌을 치르며 겪을 체력적 부담과 상대팀의 분석을 이겨내야 하는 과제가 남아있다.

하지만 현역 복무라는 공백기를 성장의 시간으로 바꾼 안재석의 독기와 노력이라면 충분히 기대를 걸어볼 만하다. 박찬호의 합류로 한층 탄탄해진 내야진 속에서, 안재석이 잠실 구장을 지배하는 거포 3루수로 도약할 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 스포츠 전문 필진 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 두산베어스 안재석 박찬호

케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

