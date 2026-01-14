사막 한가운데서 행방불명된 딸 찾기, 2025년 최고의 영화된 까닭

▲
영화 <시라트>의 한 장면.찬란
아프리카 모로코 사막 한가운데, 온몸을 쾅쾅 울리는 저음역의 테크노 음악을 틀어놓고 밤새 춤을 추는 레이브 파티가 펼쳐진다. 중년 남성 루이스는 아들 에스테반과 함께 연락이 끊긴 지 5개월 된 큰딸 마르를 찾기 위해 사막을 헤맨다. 파티를 즐기고 있을 지도 모를 딸을 찾기 위해 전단지를 나눠 주며 백방으로 수소문하지만, 딸을 봤다는 사람조차 없다.
그러던 중 군인 무리가 레이브 파티에 들이닥쳐 비상사태를 선포하며 파티를 해산시킨다. 그 틈을 타 루이스와 에스테반은 다른 파티를 즐기기 위해 탈출하는 자드 일행을 뒤따른다. 처음에는 서로를 경계하지만 이내 가까워진다. 마르를 찾을 수 있을 것 같은 희망이 보이던 찰나, 상황은 걷잡을 수 없이 지옥으로 치닫는다.
사막은 그들을 가만히 두지 않는다. 손이 없거나 종아리가 없는 사람들이 파티에서 간간이 보였던 이유가 여기에 있었나 싶다. 루이스가 자드 일행을 따라가겠다고 했을 때 자드는 "무슨 일을 겪게 될지 모르는 것 같네"라고 말했다.
루이스와 에스테반은 과연 무사히 딸을 찾을 수 있을까.
'시라트'라는 이름의 다리