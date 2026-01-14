사막 한가운데서 행방불명된 딸 찾기, 2025년 최고의 영화된 까닭

▲영화 <시라트>의 한 장면. 찬란

영화가 중반을 넘어서면 장르는 급격히 변한다. 전반부가 로드무비 드라마였다면, 후반부는 차라리 스릴러에 가깝다. 말로 형용하기 어려운 비극, 지나치게 현실적이어서 오히려 영화 같지 않은 비극이 혼돈을 불러온다. 그야말로 '시라트' 그 자체다.



자드 일행은 외형만 보면 터프하고 비상식적인 떠돌이처럼 보인다. 레이브 파티를 찾아 사막을 떠돌며 현실에서 벗어난 자유를 만끽하는 이들 같다. 하지만 외형과 달리 이들은 심성이 고운 사람들이다. 아무도 없는 사막에서 파티를 벌이되, 타인에게 피해를 주지 않고 각자만의 의식을 치를 뿐이다.



아이러니하게도 그들이 타인에게 피해를 주지 않는다고 해서, 타인이 그들에게 피해를 주지 않는 것은 아니다. 군인들의 개입으로 여정은 시작되었고, 비극은 연쇄적으로 발생한다. 그 이면에는 전쟁이라는 거대한 소용돌이가 도사리고 있다. 그들은 자신도 모르는 사이, 전쟁의 영향권 안에 들어와 있었던 것이다.



사운드로 완성된 지옥의 여정



<시라트>는 루이스 부자의 딸 찾기 여정이 예기치 못한 방향으로 급선회해 버리는 과정을 통해, 개인이 어쩌지 못하는 삶의 단면을 보여준다. 인생이란 예고 없이 무너진다는 말을 이렇게 생생하게 체감하게 하는 영화도 드물다. 애초에 루이스에게는 딸의 실종을 막을 방법 자체가 없지 않았을지도 모른다.



무엇보다 이 영화에서 사운드의 존재감은 압도적이다. 이야기와 의미도 중요하지만, 사운드가 관객을 붙잡는다. 영화가 끝난 뒤 극장을 나서면 묘한 이질감, 현실과의 간극 같은 감각이 찾아온다.



이야기 자체는 복잡하지 않다. 분명한 목적을 지닌 여정을 따라갈 뿐이기 때문이다. 그러나 그 여정이 함의하는 바는 의미심장하고, 보여주는 풍경은 파괴적이며, 결국 세상사의 정곡을 찌른다. <시라트>는 어렵지 않은 영화이되, 깊이 들여다볼수록 어려워지는 영화다.

