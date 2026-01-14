'2승12패' 신한은행, '1승 자판기'로 추락한 명가

2012년에 신세계 쿨캣을 인수하며 창단한 부천 하나은행은 창단 후 13번의 시즌 동안 플레이오프에 한 번 밖에 진출하지 못했다. 하나은행은 2015-2016 시즌 196cm의 혼혈 선수 첼시 리를 앞세워 챔프전 준우승을 차지했지만 할머니가 한국인이라던 첼시 리는 한국과 전혀 관련이 없는 선수였고 하나은행의 2015-2016 시즌은 몰수 처리됐다. 하나은행은 최근 4시즌 동안에도 3번이나 최하위에 머물렀다.
하지만 하나은행은 이번 시즌 현재까지 이어지고 있는 4연승을 포함해 시즌 개막 후 14경기에서 11승3패(승률 .786)를 기록하며 단독 선두를 질주하고 있다. 지난 시즌 챔프전 우승팀 BNK 썸과 박지수가 복귀한 KB스타즈가 8승6패로 뒤를 쫓고 있지만 하나은행은 공동 2위 그룹에 3경기 앞서 있다. 아직 시즌이 절반 이상 남았지만 하나은행으로서는 창단 후 최고 성적을 기대할 수 있는 시즌임에 분명하다.
하나은행이 8할에 육박하는 승률로 이변의 주인공이 되고 있다면 여자프로농구 6개 구단 중 유일하게 2할에도 채 미치지 못하는 승률(.143)로 독보적인 최하위에 허덕이는 팀도 있다. 시즌 개막 후 14경기에서 2승12패에 그치고 있는 신한은행 에스버드다. 선두 하나은행과는 9경기, 5위 삼성생명 블루밍스에게도 3.5경기나 뒤진 신한은행은 최근 8연패에 빠지며 창단 후 최악의 성적에 그칠 위기에 처했다.
2024년 대대적인 전력 보강에도 봄 농구 실패