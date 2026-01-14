'2승12패' 신한은행, '1승 자판기'로 추락한 명가

한국여자농구연맹

신이슬은 이번 시즌 프로 데뷔 후 최고의 활약을 해주고 있지만 신이슬의 활약이 신한은행의 승리로 연결되진 못하고 있다.지난 시즌 구나단 감독이 시즌 초반 건강 문제로 일찌감치 사퇴하고 이시준 감독대행 체제로 시즌을 치렀던 신한은행은 작년 3월 '레알 신한' 시대의 주역 중 한 명인 최윤아 감독을 선임했다. 최윤아 감독은 프로팀 감독은 처음이지만 은퇴 후 신한은행과 BNK, 여자농구 대표팀에서 코치를 역임하면서 지도자 경력을 쌓았고 현역 시절 강한 승부욕으로 유명했던 선수인 만큼 신한은행을 부활시킬 적임자로 꼽혔다.신한은행은 지난 시즌이 끝나고 이경은(신한은행 코치)과 구슬(김천시청)이 은퇴했고 가드 강계리가 우리은행으로 이적했으며 FA 자격을 얻은 신지현과는 재계약했다. 3명의 선수를 동시에 영입했던 2024년 비 시즌과 다른 소극적인 행보였다. 신한은행은 아시아쿼터 드래프트에서 185cm의 센터 미마 루이를 2순위, 지난 시즌 삼성생명에서 뛰었던 히라노 미츠키를 11순위로 지명하며 시즌 준비를 마쳤다.신한은행은 시즌 개막 후 6경기에서 2승4패를 기록했지만 최윤아 감독의 색깔이 팀에 녹아 들며 경기력이 점점 좋아지는 듯 했다. 하지만 신한은행은 지난해 12월 6일 박지수가 빠진 KB를 상대로 62-53 으로 승리를 거둔 이후 한 달이 넘도록 승리를 추가하지 못한 채 8연패의 깊은 수렁에 빠졌다. 특히 올스타전 이후 후반기 2경기에서는 BNK와 우리은행을 상대로 각각 13점 차, 15점 차로 무기력한 패배를 당했다.신한은행은 이번 시즌 리그에서 두 번째로 적은 득점(60.5점)을 올리면서 두 번째로 많은 실점(65.9점)을 기록하고 있다. 리그 최소득점(58.1점)의 우리은행이 부족한 공격을 뛰어난 수비(최소실점 1위)로 만회하면서 최근 3연승으로 중·상위권 경쟁에 뛰어든 것과 달리 신한은행의 시즌 득실점 마진은 -5.4점에 달한다. 여기에 3점슛 성공률(26.6%)과 자유투 성공률(70.6%)도 리그 5위에 불과해 효율도 좋지 못하다.아직 시즌이 절반 이상 남았지만 4위 우리은행과 5.5경기 차로 벌어진 신한은행이 남은 시즌 동안 엄청난 반전을 만들어 중·상위권으로 치고 올라가기는 현실적으로 쉽지 않다. 하지만 팀의 레전드 출신이 감독으로 부임한 첫 시즌에 창단 후 두 번째로 1할대 승률에 그친다면 팬들 앞에서 면목이 서지 않는다. 더욱 큰 문제는 다른 구단들 역시 최하위 신한은행을 상대로 1승을 따내기 위해 전력을 다할 거라는 점이다.