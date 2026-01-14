2위 추락 알 나스르, 점점 멀어지고 있는 호날두 '사우디 정복의 꿈'

호날두가 꿈꾸고 있는 사우디아라비아 정복의 꿈이 서서히 멀어지고 있다.조르제 제주스 감독이 이끄는 알 나스르는 13일 오전 2시 30분(한국시간) 사우디아라비야 리야드에 자리한 킹덤 아레나에서 열린 '2025-26시즌 사우디아라비아 프로페셔널 리그(SPL)' 15라운드서 시모네 인자기 감독의 알 힐랄에 3-1로 완패했다. 이로써 알 힐랄은 12승 2무 승점 38점 1위에, 알 나스르는 10승 1무 3패 승점 31점 2위에 자리했다.리야드 더비에서 완패를 기록하며 자존심을 구긴 알 나스르다. 출발은 좋았다. 전반에는 단 한 차례의 유효 슈팅을 허용하지 않았고, 전반 42분에는 '주포' 호날두가 선제골을 터뜨리며 기선 제압에 성공했다. 하지만, 후반 들어 분위기가 180도 달라졌다. 후반 12분 알 도사리에 페널티킥 실점을 내줬으며 후반 15분에는 수문장 나와프 알카리디가 퇴장을 당했다.수적 열세 상황 속 알 나스르는 완벽하게 무너졌다. 후반 36분 모하메드 칸노에 역전 골을 내줬고, 이어 종료 직전에는 후벵 네베스가 페널티킥으로 승부의 쐐기를 박으며 활짝 웃었다.이처럼 알 힐랄에 완벽한 패배를 당하면서 고개를 숙인 가운데 알 나스르는 시즌 좋았던 흐름이 단번에 꺾였다. 알 나스르는 이번 시즌 7년 동안 이어져 왔던 리그 무관을 깨기 위해 여름 이적시장부터 만반의 준비 태세를 갖췄다. 가장 먼저 사령탑 자리에는 이탈리아 명장 스테파노 피올리를 대신해 알 힐랄에서 경질된 조르제 제주스를 선임했다.제주스 감독은 알 힐랄을 이끌고 리그 우승 1회(2023-24), 킹스컵 우승 1회(2023-24), 슈퍼컵 우승 3회(2018·2023·2024)를 이룩할 정도로 챔피언의 '피'가 흐르는 인물이었다. 이에 더해 스쿼드 보강도 확실하게 이뤄냈다. 지난 시즌 중반 영입되어 실망스러운 기록을 보여준 존 듀란을 정리하는 결단을 내렸고, 라포르트·오타비우와 같은 준척급 자원들도 방출했다.이들의 빈자리에는 제2의 호날두로 불리던 특급 자원인 주앙 펠릭스를 4,370만 파운드(약 810억 원)의 이적료를 통해 품었고, 또 지난 시즌 바르셀로나 수비 핵심이었던 이니고 마르티네스도 수혈했다. 이에 그치지 않고 유벤투스·PSG·바이에른 뮌헨에서 뛰었던 월드 클래스 윙어 킹슬리 코망도 전력에 추가했다.이로써 이들은 브로조비치·모하메드 시마칸·사디오 마네·호날두 등으로 이어지는 초호화 선수단을 꾸릴 수 있게 됐다. 출발은 다소 아쉬웠으나 이후 행보는 나쁘지 않았다. 리그 시작 전 홍콩에서 열린 슈퍼컵에서 알 아흘리에 패배하며 준우승에 그쳤지만, 본 게임에 들어가자 펄펄 날았다. 공식전 10경기서 전승 행진을 내달렸고, 챔피언스리그 무대서도 동일했다.비록 킹스컵 16강전서 알 이티하드에 패배하며 연승 행진이 끊겼으나 곧바로 위용을 되찾았다. 전반기에 이들은 챔피언스리그2 16강 진출과 함께 리그에서는 10승 1무 승점 31점 무패 행진을 내달리면서, 1위 자리를 지켰다. 행복하게 전반기를 마감했으나 후반기 시작 후 이들은 미친 듯한 하향 곡선을 보여주고 있다.지난 3일(한국시간)에 열렸던 13라운드 알 아흘리전서 3-2로 패배한 이후 카디샤·알 힐랄에 연이어 무너지면서 3연패를 기록했다. 이로써 순위는 1위에서 2위로 떨어졌고, 3위 알 타아원과 격차는 1경기를 더하고도 똑같아졌다. 아직 리그 종료까지 20경기가 남아있지만, 단독 선두를 굳게 지키고 있는 알 힐랄과의 승점 차는 7점 차로 쉽지 않은 상황.이처럼 알 나스르가 추락하면서 자연스럽게 팀의 에이스인 호날두로 시선이 쏠리고 있다. 모두가 인정하는 월드 클래스로 그가 뛴 모든 리그에서 우승 트로피를 휩쓴 기록이 있다. 프리미어리그 우승 3회·라리가 우승 2회·세리에 우승 2회를 이룩하며 포효했지만, 정작 사우디 무대 입성 후에는 리그 챔피언과의 거리는 상당히 먼 모습을 보여주고 있다.2022-23시즌 중반 알 나스르 유니폼을 입었던 호날두는 해당 시즌 2위에 그쳤고, 그다음 시즌에도 동일한 순위에 머물렀다. 이어 지난 시즌에는 더욱 추락한 모습을 보여주면서 최종 3위로 시즌을 마감했다. 개인적으로는 득점왕을 2023-24·2024-25시즌 연속 수상하며 최고의 퍼포먼스를 선보였으나 결과적으로 팀을 대권으로 이끌지 못했다.이번 시즌도 14경기서 15골 1도움을 기록하며 리그 득점 단독 선두를 질주하고 있지만, 팀은 2026년 새해 시작과 함께 3연패라는 깊은 추락을 맛보는 중이다. 알 나스르가 부진한 상황이 나오면서 해외 매체에서는 우려의 시선이 쏟아지고 있다. <골닷컴>은 13일 보도를 통해 "호날두의 알 나스르가 알 힐랄에 패배하면서 무관으로 시즌을 마감할 위기에 처했다"라고 했다.이어 매체는 "호날두는 전반전 막판에 선제골을 터뜨렸지만, 후반전의 부진한 경기력으로 리그 우승의 꿈은 또다시 좌절됐다. 그는 3년 전 중동으로 이적한 이후 아직 주요 트로피를 들어 올리지 못했으며, 현재 알 나스르는 14경기를 치른 후 알 힐랄에 7점 뒤쳐졌다"라고 현재 부진한 상황을 꼬집었다.한편, 호날두의 알 나스르는 오는 18일(한국시간) 홈에서 강등권으로 추락한 알 샤밥과 리그 16라운드 일전을 치르게 된다.