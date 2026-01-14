'최종전 완패' 이민성호, 이번에도 나온 치명적인 '선제 실점' 습관

최종전서 완패를 당하면서 고개를 숙인 이민성호다.이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하 남자 축구 대표팀은 13일 오후 8시 30분(한국시간) 사우디아라비아 리야드에 자리한 프린스 파이살 빈 파흐드 스타디움에서 열린 '2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵' C조 최종전서 우즈베키스탄에 0-2로 패배했다. 이로써 대표팀은 1승 1무 1패 승점 4점 조 2위에, 우즈베키스탄은 2승 1무 승점 7점 1위에 자리했다.8강 진출을 위해서 반드시 승리가 필요했다. 앞선 1·2차전서 양 팀은 1승 1무를 기록하며 승점 4점을 획득했고, 대표팀이 다득점에서 우위를 점하면서 선두에 자리하고 있었다. 3위에는 이란이 2무 승점 2점으로 바짝 추격하고 있었다. 혼란스러운 상황 속 대표팀은 이번 맞대결서 패배를 기록하고 이란이 승리를 거두게 되면 탈락하는 그림이 그려질 수 있었다.다만 승리 혹은 무승부 이상의 성과를 거두게 될 시 이란·레바논 경기 결과와 상관없이 무조건 8강으로 직행하는 경우의 수를 완성할 수 있었다. 경기력과 함께 성과를 가져와야만 하는 이민성 감독은 1·2차전서 좋은 퍼포먼스를 선보인 자원들을 선발로 택했다. 홍성민 골키퍼를 필두로 이건희·신민하·이현용·배현서·김동진·김한서·강성진·김도현·정재상·김태원을 꺼냈다.그렇게 시작된 경기서 대표팀이 점유율을 늘려가며 기회를 엿봤으나 전반에 결정적 기회를 만들지 못했다. 후반 시작과 함께 실점을 내줬다. 후반 2분 우측 하프 스페이스에서 카리모프가 강력한 오른발로 대표팀 골망을 흔들었다. 대표팀이 또 골을 내줬다. 후반 24분 페널티 박스 바깥에서 볼을 잡은 사이드 누룰라예프가 왼발 슈팅으로 두 번째 골을 터뜨렸다.이후 대표팀은 총공세를 퍼부었으나 득점을 올리지 못했고, 경기는 그대로 종료됐다.쉽지 않은 마지막 경기였다. 경기 내내 공격에서 답답한 모습을 보여주면서 어려움을 겪었고, 후반에는 2골을 연이어 내주면서 끌려다니는 흐름이었다. 천만다행으로 조 최하위에 자리하고 있었던 레바논이 이란을 잡아주면서, 천신만고 끝에 1차 목표인 토너먼트 진출에 성공했으나 분명 대표팀으로서는 만족할 만한 결과물은 절대 아니었다.모든 부분이 아쉬웠던 대표팀이었다. 가장 먼저 공격에서는 답답한 전개가 이어지면서 고개를 숙였다. 외부적인 시선으로 봤을 때, 3경기서 4골을 기록했으나 무득점 경기는 2경기였다. 2차전 레바논전서 몰아친 게 전부였고, 롱볼과 크로스 일변도적인 패턴만 반복되면서 해법을 찾지 못했다. 공격도 문제였으나 수비 불안 문제는 특히나 심각했다.이민성 감독 부임 후 계속해서 수비 불안 지적받았던 가운데 선제 실점을 내주는 습관은 상당히 아쉽다. 지난해 6월 이후 치러진 공식전은 총 12경기였던 가운데 먼저 골을 헌납한 경기 수는 무려 5경기였다. 이 경기서 거둔 성적은 무려 1승 4패, 승률은 단 25%에 그친 모습이었다. 결과적으로 선제골을 내주는 순간 승리를 가져가는 빈도는 매우 적었다는 것.직전 레바논전에서도 이런 문제점은 또 노출됐다. 점유율을 늘려가면서 경기 분위기를 지배했으나 집중력이 무너지면서, 선제 실점을 헌납했다. 비록 공격에서 화력이 폭발하면서 위기 순간을 타개하는 데 성공했으나 찝찝한 부분 중 하나였다. 결국 이런 문제점은 중요했던 이번 우즈베키스탄전에서도 또 나왔다.전반에는 단 1개의 유효 슈팅을 내주지 않으면서 괜찮은 경기력을 보여줬지만, 후반에는 달랐다. 우즈베키스탄은 강력한 압박 체계를 통해 우리 수비진을 누르는 데 성공했고, 슈팅 각이 나오면 과감하게 때리면서 득점을 만들었다. 대표팀은 선제 실점을 내주는 순간 따라가는 흐름을 빠르게 만들지 못했고, 결국 경기는 완패로 귀결됐다.패배에도 불구하고, 토너먼트 진출을 '당한' 상황 속 대표팀은 이번 대회와 다가오는 아시안 게임에서 좋은 성과를 내기 위해서는 앞서 지적받은 선제 실점 습관을 반드시 고쳐야만 한다. 이제부터는 1경기만 지면 집으로 돌아가야만 하는 토너먼트에 돌입하는 가운데 먼저 골망을 내준다는 부분은 상당히 치명적이다.공격이 시원치 않은 가운데 수비에서 계속해서 흔들리는 습관을 들이게 되면, 결국 목표하고 있는 우승으로 가지 못할 확률이 상당히 높다. 결과적으로 우승은 멀어질 수밖에 없으며 이를 극복하지 못한다면 아시안 게임에서도 같은 실수를 반복할 것이다.한편, 대표팀은 8강에서 D조 1위와 4강 진출을 놓고 맞대결을 펼치게 된다.