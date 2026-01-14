요리괴물 이긴 '조림인간 최강록'이 진짜 하고 싶었던 말

▲
넷플릭스 '흑백요리사2' 최강록넷플릭스
결승전에 오른 두 사람에게 부여된 미션은 '나를 위한 요리'를 만드는 것이었다. 셰프라면 늘 손님을 위한 요리를 준비하는 게 일상이고 정작 본인을 위한 음식 준비는 뒷전이기 마련이다. 경연 장면을 먼 발치에서 지켜본 동료 셰프들 뿐만 아니라 최강록 셰프조차 "나를 위해선 라면 밖에 끓인 게 없었다"라고 말할 만큼 이들에겐 어려운 난제였다.
부여된 90분 동안 최강록 셰프와 이하성 셰프는 의외의 방향성을 잡고 요리를 준비하기 시작했다. '조림' 요리로 타 오디션 우승까지 차지했던 최강록 셰프는 깨두부를 곁들인 국물 요리라는 예상 밖 담백한 구성을 들고 나왔다. 이하성 셰프는 어린 시절 어버지와 즐겨 먹었던 순댓국에서 착안한 음식을 마련했다.
백종원·안성재 두 심사위원과 함께 본인이 만든 요리를 맛보면서 다양한 이야기를 나눈 후 최종 승자가 정해졌다. 심사위원 2인의 의견이 1대1로 갈렸다면 2대0이 나올 때까지 대결을 이어가야 했지만 승패는 첫 번째 요리 경합에서 판가름났다. 물론 선택의 과정은 쉽지 않았지만 백종원·안성재 두 사람의 선택은 최강록이었다.
"수고했다, 조림인간"