요리괴물 이긴 '조림인간 최강록'이 진짜 하고 싶었던 말

특히 이날 방송에서는 우승자 발표 이전에 두 결승 진출자와 심사위원이 함께 식사를 하면서 나눈 대화가 큰 울림을 선사했다.



제일 먼저 요리를 완성한 이하성 셰프는 어린 시절 아버지와 목욕탕에 다녀온 후에 먹었던 순댓국을 소울푸드로 언급하면서 그때의 감정을 이번 미션에 담아냈다고 말했다. 이에 반해 최강록은 흔히 '최강록=조림'이라고 생각하는 선입견을 단번에 깨부수는 요리를 완성시켰다.



심사위원과 나눈 대화를 통해 그는 "조림을 잘 못하지만 잘 하는 척했다. '척' 하기 위해 살아왔던 인생이 있었다"라고 솔직하게 고백했다. 뒤이어 "나를 위한 요리에서까지 조림을 하고 싶지 않았다"라고 말한다.



1년 365일 주방에서 구슬땀을 흘려왔던 최강록 셰프 본인을 위로하는 '노동주'와 함께 완성된 깨두부 요리는 단순히 우승을 위한 요리를 넘어 '셰프 최강록'의 인생이 투영된 작품이기도 했다.



한편, <흑백요리사> 시즌 2는 방영 내내 적잖은 화제를 뿌렸다. 무엇보다 시청자들을 다시 한 번 요리의 매력 속으로 끌어들였다는 점에서 의미가 있었다.

