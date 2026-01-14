요리괴물 이긴 '조림인간 최강록'이 진짜 하고 싶었던 말

사이트 전체보기
[리뷰] 넷플릭스 <흑백요리사> 시즌 2 최종회

김상화(steelydan)
26.01.14 11:22최종업데이트26.01.14 11:22
넷플릭스 '흑백요리사2' 최강록
* 이 글에는 스포일러가 담겨 있습니다.

넷플릭스 오리지널 예능 <흑백요리사 : 요리 계급 전쟁 시즌2> (이하 '흑백요리사 시즌2')의 최종 우승자는 '조림인간' 최강록 셰프였다.

13일 오후 5시 최종화에선 요리 대결의 마지막 생존자가 결정됐다. 최종 결승전에 오른 '요리괴물'과 '조림인간' 두 셰프에게 주어진 미션은 나를 위한 요리를 만드는 것.

이미 승자에 대한 스포, 소문 등이 각종 커뮤니티에서 쏟아진 지 오래였지만 두 셰프가 정성스럽게 만든 요리에 힘입어 프로그램은 유종의 미를 거둘 수 있었다.

셰프들의 자존심 건 대결
넷플릭스 '흑백요리사2' 이하성 (요리괴물)
지난주 소개된 11-12회차에서 제일 먼저 결승 진출을 확정지은 인물은 '백수저' 최강록 셰프였다. 그리고 그 뒤를 이어 치열한 경합을 펼친 끝에 중식 요리 명인 후덕죽(백수저)과 요리괴물(흑수저) 두 사람만이 남았고 결과 발표를 앞두고 12회가 마무리됐다.

그리고 지난 13일, 최종화 시작과 더불어 결승에 오르게 될 또 한 명의 셰프가 공개됐다. 아니나 다를까. 제작진의 편집 실수로 많은 구독자들이 예상했던 요리괴물이 최강록 셰프의 맞대결 상대로 발표됐다. 여기까지만 보면 정말 맥 빠지는 상황이 아닐 수 없었다.

하지만 이미 물은 엎질러진 상태였고 이제는 '조림인간' 최강록 대 '요리괴물' 이하성 셰프 2명의 자존심이 걸린 마지막 대결을 지켜볼 따름이었다.

나를 위한 요리를 만들어라!
넷플릭스 '흑백요리사2' 최강록
결승전에 오른 두 사람에게 부여된 미션은 '나를 위한 요리'를 만드는 것이었다. 셰프라면 늘 손님을 위한 요리를 준비하는 게 일상이고 정작 본인을 위한 음식 준비는 뒷전이기 마련이다. 경연 장면을 먼 발치에서 지켜본 동료 셰프들 뿐만 아니라 최강록 셰프조차 "나를 위해선 라면 밖에 끓인 게 없었다"라고 말할 만큼 이들에겐 어려운 난제였다.

부여된 90분 동안 최강록 셰프와 이하성 셰프는 의외의 방향성을 잡고 요리를 준비하기 시작했다. '조림' 요리로 타 오디션 우승까지 차지했던 최강록 셰프는 깨두부를 곁들인 국물 요리라는 예상 밖 담백한 구성을 들고 나왔다. 이하성 셰프는 어린 시절 어버지와 즐겨 먹었던 순댓국에서 착안한 음식을 마련했다.

백종원·안성재 두 심사위원과 함께 본인이 만든 요리를 맛보면서 다양한 이야기를 나눈 후 최종 승자가 정해졌다. 심사위원 2인의 의견이 1대1로 갈렸다면 2대0이 나올 때까지 대결을 이어가야 했지만 승패는 첫 번째 요리 경합에서 판가름났다. 물론 선택의 과정은 쉽지 않았지만 백종원·안성재 두 사람의 선택은 최강록이었다.

"수고했다, 조림인간"
넷플릭스 '흑백요리사2' 최강록
특히 이날 방송에서는 우승자 발표 이전에 두 결승 진출자와 심사위원이 함께 식사를 하면서 나눈 대화가 큰 울림을 선사했다.

제일 먼저 요리를 완성한 이하성 셰프는 어린 시절 아버지와 목욕탕에 다녀온 후에 먹었던 순댓국을 소울푸드로 언급하면서 그때의 감정을 이번 미션에 담아냈다고 말했다. 이에 반해 최강록은 흔히 '최강록=조림'이라고 생각하는 선입견을 단번에 깨부수는 요리를 완성시켰다.

심사위원과 나눈 대화를 통해 그는 "조림을 잘 못하지만 잘 하는 척했다. '척' 하기 위해 살아왔던 인생이 있었다"라고 솔직하게 고백했다. 뒤이어 "나를 위한 요리에서까지 조림을 하고 싶지 않았다"라고 말한다.

1년 365일 주방에서 구슬땀을 흘려왔던 최강록 셰프 본인을 위로하는 '노동주'와 함께 완성된 깨두부 요리는 단순히 우승을 위한 요리를 넘어 '셰프 최강록'의 인생이 투영된 작품이기도 했다.

한편, <흑백요리사> 시즌 2는 방영 내내 적잖은 화제를 뿌렸다. 무엇보다 시청자들을 다시 한 번 요리의 매력 속으로 끌어들였다는 점에서 의미가 있었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
흑백요리사2

김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

